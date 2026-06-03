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Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim hiếm gặp, tắc 2 nhánh mạch vành cùng lúc

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức vừa cứu sống thành công trường hợp nhồi máu cơ tim cấp đặc biệt nguy kịch khi bệnh nhân bị tắc nghẽn hoàn toàn cùng lúc hai trong ba nhánh động mạch vành.

Thúy Nga

khoảng một giờ sau bữa ăn, bệnh nhân N.N.N. (45 tuổi, ngụ phường Long Phước, TP HCM) bất ngờ xuất hiện cơn đau ngực trái dữ dội sau xương ức, đau lan lên vai trái, kèm vã mồ hôi và khó thở.

Sau khi được khám tại bệnh viện địa phương và chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Khi nhập viện, bệnh nhân vẫn đau ngực dữ dội, kích thích, da tái nhợt và rơi vào tình trạng thiếu oxy máu nặng. Chỉ số SpO2 chỉ dao động từ 85-90% dù đã được hỗ trợ thở oxy.

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Phim chụp của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kết quả chụp mạch vành xác nhận một tình trạng đặc biệt nguy hiểm: bệnh nhân bị tắc hoàn toàn 2 trong tổng số 3 nhánh động mạch vành chính, trong khi nhánh còn lại có kích thước nhỏ.

Trước tình thế nguy cấp, các bác sĩ khẩn trương tiến hành hút huyết khối và đặt stent cho cả hai nhánh mạch vành bị tắc.

Chỉ trong chưa đầy 60 phút, dòng máu nuôi cơ tim đã được tái lập thành công ở cả hai vị trí tổn thương. Ngay sau can thiệp, tình trạng đau ngực của bệnh nhân giảm rõ rệt.

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Ê - kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Do vẫn còn biểu hiện suy tim, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tim mạch để tiếp tục theo dõi sát. Sau một ngày điều trị tích cực, bệnh nhân ổn định huyết động, cai được thuốc vận mạch.

Sau 8 ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

BSCKI Đặng Minh Hùng, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết: Nhồi máu cơ tim là tình trạng cấp cứu tim mạch có tỷ lệ biến chứng và tử vong rất cao nếu không được can thiệp kịp thời trong những giờ đầu tiên. Lúc này, thời gian chính là cơ tim, bởi mỗi phút trôi qua sẽ có thêm nhiều tế bào cơ tim bị hoại tử.

Theo y văn, các trường hợp nhồi máu cơ tim cấp có tắc từ hai nhánh động mạch vành trở lên là cực kỳ hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 2,5% số bệnh nhân được can thiệp mạch vành qua da (PCI) tiên phát. Đây cũng là nhóm bệnh nhân có nguy cơ tử vong rất cao do sốc tim hoặc rối loạn nhịp nguy hiểm”.

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Can thiệp mạch vành cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch điển hình nhưng chưa được kiểm soát hiệu quả.

Cụ thể, ông N. hút khoảng một gói thuốc lá mỗi ngày trong thời gian dài. Dù đã biết mình mắc tăng huyết áp từ trước nhưng không điều trị thường xuyên.

Các xét nghiệm cũng cho thấy bệnh nhân bị rối loạn mỡ máu với chỉ số LDL-cholesterol ở mức 157 mg/dL và đang trong giai đoạn tiền đái tháo đường.

ThS.BSCKII Đào Quang Hoàng, Phó trưởng khoa Nội tim mạch – Lão học, Trưởng ê-kíp can thiệp tim mạch điều trị cho bệnh nhân, nhấn mạnh: Hút thuốc lá, tăng huyết áp và rối loạn lipid máu là những yếu tố nguy cơ tim mạch hàng đầu gây ra bệnh lý xơ vữa động mạch.

Tuy nhiên, những yếu tố này thường diễn biến âm thầm nên dễ bị người bệnh bỏ qua cho đến khi xuất hiện biến chứng nguy hiểm. Việc phát hiện sớm, điều trị và theo dõi chặt chẽ các yếu tố nguy cơ đóng vai trò hết sức quan trọng.

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(Nguồn: Nhân Dân)
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