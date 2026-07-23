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Sống Khỏe

Thiếu niên 15 tuổi đột quỵ do tắc động mạch não

Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp người bệnh mới 15 tuổi bị nhồi máu não cấp do tắc động mạch não lớn.

Thúy Nga

Theo thông tin từ gia đình, người bệnh vốn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lý đáng chú ý. Trước khi nhập viện, em bất ngờ xuất hiện yếu nửa người trái, choáng váng rồi ngã trong nhà vệ sinh.

Người thân nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhà. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não cho thấy, nhồi máu não diện rộng bán cầu phải. Sau hội chẩn, người bệnh được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục cấp cứu chuyên sâu.

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Hình ảnh MRI cho thấy người bệnh bị tắc động mạch cảnh trong bên phải đoạn C7

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng lơ mơ, không tiếp xúc được, liệt mặt trung ương bên trái và liệt hoàn toàn nửa người trái với cơ lực 0/5.

Kết quả MRI mạch máu não xác định người bệnh bị nhồi máu bán cầu phải do tắc động mạch cảnh trong bên phải đoạn C7. Thời điểm nhập viện là khoảng 2,5 giờ sau khi khởi phát triệu chứng.

Người bệnh được chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ nhằm tái thông mạch máu não.

Sau can thiệp, hình ảnh kiểm tra cho thấy động mạch cảnh trong bên phải đã được tái thông hoàn toàn.

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Sau can thiệp, hình ảnh kiểm tra cho thấy động mạch cảnh trong bên phải đã được tái thông hoàn toàn.

Người bệnh tiếp tục được điều trị hồi sức tích cực, thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để tìm nguyên nhân gây đột quỵ, đồng thời kết hợp phục hồi chức năng ngay từ giai đoạn sớm nhằm tối ưu khả năng hồi phục.

Hiện người bệnh đã tỉnh hoàn toàn, giao tiếp tốt, các chức năng sống ổn định. Tuy nhiên, em vẫn còn liệt nửa người trái và đang tiếp tục điều trị nội khoa kết hợp tập phục hồi chức năng dưới sự theo dõi sát của các bác sĩ.

BSCKI Lưu Văn Thìn, Khoa Cấp cứu và Điều trị tích cực Thần kinh - Đột quỵ, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, thực tế hiện nay cho thấy đột quỵ không còn là bệnh lý chỉ gặp ở người lớn tuổi.

Số trường hợp đột quỵ ở người dưới 40 tuổi đang có xu hướng gia tăng và bệnh cũng đã được ghi nhận ở trẻ em.

Theo bác sĩ, mỗi trường hợp đột quỵ đều là một cấp cứu tối khẩn. Nguyên tắc điều trị là "thời gian là não" - càng được đưa đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ sớm, người bệnh càng có cơ hội cứu được vùng não còn thiếu máu, giảm di chứng và nâng cao khả năng phục hồi chức năng.

Ngược lại, việc chậm trễ chỉ vài chục phút đến vài giờ cũng có thể khiến tổn thương não lan rộng, làm tăng nguy cơ tàn phế hoặc tử vong.

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ThS.BS Nguyễn Minh Đức thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Phú Thọ khuyến cáo, khi phát hiện người thân xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, yếu hoặc liệt một bên tay chân, nói khó, nói ngọng, mất thăng bằng, rối loạn ý thức hoặc bất kỳ biểu hiện thần kinh bất thường nào xuất hiện đột ngột, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có chuyên khoa đột quỵ.

Người dân tuyệt đối không tự xử trí bằng các biện pháp dân gian như cạo gió, bấm huyệt hoặc chờ triệu chứng tự cải thiện, bởi mỗi phút trì hoãn đều làm giảm cơ hội cứu sống tế bào não và gia tăng nguy cơ để lại di chứng nặng nề.

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