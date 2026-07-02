Nguy hiểm khi để sa trĩ tắc mạch ở phụ nữ mang thai

Đang mang thai ở tuần thứ 35, chị N.T.H.T. (25 tuổi) bất ngờ xuất hiện những cơn đau dữ dội vùng hậu môn kéo dài nhiều ngày. Tình trạng đau tăng dần khiến chị gần như không thể ngồi, đi lại hay sinh hoạt bình thường.

Dù rất đau, chị vẫn cố gắng chịu đựng vì lo ngại việc can thiệp trong thai kỳ có thể ảnh hưởng đến em bé. Khi tình trạng ngày càng nghiêm trọng, chị mới đi khám.

Bác sĩ tư vấn cho thai phụ - Ảnh BVCC

Kết quả thăm khám xác định, người bệnh bị sa trĩ tắc mạch cấp tính. Đây là tình trạng búi trĩ sa ra ngoài bị nghẹt, hình thành huyết khối bên trong, gây sưng nề, đau dữ dội và có nguy cơ dẫn đến nhiều biến chứng nếu không được xử trí kịp thời.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa và Bệnh lý Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, bệnh trĩ là bệnh lý khá phổ biến ở phụ nữ mang thai. Sự phát triển của thai nhi làm tăng áp lực trong ổ bụng, cùng với những thay đổi nội tiết trong thai kỳ khiến hệ tĩnh mạch vùng hậu môn - trực tràng giãn rộng, tạo điều kiện hình thành búi trĩ.

Nhiều thai phụ có tâm lý cố gắng chịu đựng vì lo ngại việc điều trị sẽ ảnh hưởng đến em bé. Tuy nhiên, nếu để kéo dài, búi trĩ tắc mạch có thể dẫn đến hoại tử, nhiễm trùng hoặc áp xe hậu môn, ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của người mẹ.

Sau khi đánh giá toàn diện, ê-kíp quyết định lựa chọn phẫu thuật cắt trĩ bằng công nghệ laser nhiệt lượng cao.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, phẫu thuật laser giúp giảm khoảng 70-90% cảm giác đau sau mổ, đồng thời kiểm soát chảy máu tốt và hạn chế nguy cơ biến chứng. Nhờ vậy, thai phụ có thể giảm nhu cầu sử dụng thuốc giảm đau liều cao, góp phần hạn chế ảnh hưởng của thuốc đối với thai nhi.

Bên cạnh đó, khả năng hồi phục sớm sau phẫu thuật giúp người bệnh nhanh chóng ăn uống, vận động trở lại, duy trì thể trạng và tâm lý ổn định trong giai đoạn cuối thai kỳ.

Sau 2 ngày điều trị, thai phụ được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Hai tuần sau can thiệp, các triệu chứng đau rát hậu môn đã hết hoàn toàn, không ghi nhận biến chứng liên quan đến phẫu thuật. Kết quả khám thai cho thấy thai nhi phát triển bình thường và thai kỳ tiếp tục diễn tiến thuận lợi.

Bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu sau:

- Đau rát hậu môn kéo dài hoặc đau dữ dội.

- Chảy máu khi đại tiện.

- Búi trĩ sa ra ngoài, không tự co lên.

- Khối sa sưng nề, đau nhiều hoặc có dấu hiệu tắc mạch.

Việc thăm khám sớm giúp xác định đúng mức độ bệnh và lựa chọn phương án điều trị phù hợp, hạn chế nguy cơ biến chứng như hoại tử, nhiễm trùng hoặc áp xe hậu môn, đồng thời bảo đảm an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

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