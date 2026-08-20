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Sống Khỏe

Đặt bóng đối xung cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp sốc tim

Nhồi máu cơ tim cấp thành trước rộng gây sốc tim, sức co bóp chỉ còn 19%, bệnh nhân được đặt bóng đối xung và can thiệp mạch vành cấp cứu.

Thúy Nga

Sau 5 giờ đau ngực đã sốc tim

Các bác sĩ Khoa Hồi sức tim và Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức vừa cấp cứu thành công bệnh nhân V.T.T., sinh năm 1977, ngụ phường Hiệp Bình, TP HCM, bị nhồi máu cơ tim cấp thành trước rộng, biến chứng sốc tim.

Khoảng 5 giờ trước khi nhập viện bệnh nhân xuất hiện cơn đau dữ dội phía sau xương ức, kèm vã mồ hôi và khó thở, người bệnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp và hút thuốc lá khoảng 30 gói/ năm. Khi tiếp nhận, người bệnh còn tỉnh nhưng vật vã, vã mồ hôi, đau ngực, thở nhanh và mệt. Huyết áp tụt, hai phế trường có nhiều ran ẩm.

Điện tâm đồ ghi nhận ST chênh lên tại các chuyển đạo vùng thành trước rộng. Người bệnh được chẩn đoán sốc tim SCAI C do nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên (STEMI) thành trước rộng, giờ thứ 5, Killip IV.

Siêu âm tim cho thấy sức co bóp cơ tim chỉ còn 19%, phản ánh tình trạng suy giảm chức năng tim nghiêm trọng.

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Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh BVCC

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp nhanh chóng kích hoạt quy trình chụp và can thiệp mạch vành cấp cứu, đồng thời sử dụng bóng đối xung động mạch chủ (IABP) để hỗ trợ tuần hoàn.

BSCKI. Nguyễn Tiến Nhân, Khoa Hồi sức tim và Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết trong sốc tim do nhồi máu cơ tim cấp, chẩn đoán nhanh, ổn định huyết động và tái thông mạch vành kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với tiên lượng người bệnh.

Tái thông mạch vành kết hợp hỗ trợ tuần hoàn

Kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân mắc bệnh mạch vành ba nhánh. Tổn thương thủ phạm là tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước từ đoạn gần.

Do huyết động không ổn định, ê-kíp vừa khẩn trương xử trí tổn thương mạch vành, vừa hỗ trợ tuần hoàn. Bóng đối xung động mạch chủ (IABP) được sử dụng kết hợp với can thiệp mạch vành cấp cứu nhằm hỗ trợ huyết động trong giai đoạn cấp.

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Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKII. Lê Duy Lạc, Trưởng khoa Hồi sức tim và Tim mạch can thiệp, giải thích IABP là phương pháp hỗ trợ tuần hoàn cơ học, sử dụng một bóng đặc biệt đặt trong động mạch chủ xuống. Bóng được bơm và xẹp theo chu kỳ hoạt động của tim, qua đó hỗ trợ tưới máu mạch vành và giảm gánh nặng cho tim trong một số tình huống phù hợp.

Sau can thiệp mạch vành cấp cứu, kết hợp IABP và điều trị tích cực bằng thở máy không xâm lấn, thuốc vận mạch và thuốc điều trị suy tim, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Người bệnh hết đau ngực, khó thở giảm dần.

Ba ngày sau can thiệp, bệnh nhân được ngừng IABP. Thuốc vận mạch và trợ tim tiếp tục được giảm liều, sau đó ngừng khi tình trạng tuần hoàn ổn định. Siêu âm tim những ngày tiếp theo ghi nhận sức co bóp cơ tim phục hồi từ 19% lên 48%, bệnh nhân ổn định, các dấu hiệu sinh tồn trong giới hạn ổn định, không còn đau ngực, khó thở và có thể tự thực hiện các sinh hoạt tại giường.

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Bệnh nhân hồi phục sau điều trị - Ảnh BVCC

“Thời gian là cơ tim”

Theo BSCKI. Nguyễn Tiến Nhân, sốc tim là biến chứng đặc biệt nặng của nhồi máu cơ tim cấp. Nhồi máu cơ tim thành trước thường có tiên lượng xấu do vùng cơ tim bị tổn thương có thể rộng. Dù điều trị nhồi máu cơ tim và hồi sức tim mạch đã có nhiều tiến bộ, sốc tim vẫn liên quan đến nguy cơ tử vong cao.

Từ trường hợp trên, BSCKI. Nguyễn Tiến Nhân khuyến cáo người dân không chủ quan khi xuất hiện đau hoặc tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, choáng váng hoặc mệt đột ngột. Đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim cấp.

Khi có triệu chứng nghi ngờ, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và cấp cứu, không tự theo dõi tại nhà hoặc trì hoãn việc đến bệnh viện.

Những người có yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, hút thuốc lá, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc tiền sử bệnh tim mạch cần chủ động kiểm tra sức khỏe và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ.

“Thời gian là cơ tim. Chẩn đoán sớm và can thiệp kịp thời giúp cải thiện triệu chứng, tăng khả năng sống còn và cải thiện tiên lượng cho người bệnh”, BSCKI. Nguyễn Tiến Nhân nhấn mạnh.

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