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Sống Khỏe

Cứu sống cụ bà 84 tuổi sốc tim nặng bằng chiến lược can thiệp 2 giai đoạn

Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E vừa cứu sống cụ bà 84 tuổi sốc tim nặng nhờ kết hợp can thiệp động mạch vành cấp cứu, hồi sức tích cực và thay van hai lá qua ống thông.

Thúy Nga

Bệnh nhân N.T.H. (84 tuổi, Hà Nội) đột ngột khó thở dữ dội, tím tái rồi gục ngã khi về quê dự đám giỗ. Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E trong tình trạng sốc tim sâu, suy hô hấp nặng và phù phổi cấp.

TS.BS Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện E, Trưởng khoa Nội Tim mạch người lớn cho biết, khi nhập viện, huyết áp của bệnh nhân chỉ còn 70/40 mmHg, nhịp tim 130-140. Người bệnh phải sử dụng đồng thời 3 loại thuốc vận mạch liều rất cao để duy trì huyết động.

Kết quả siêu âm tim và chụp mạch vành cho thấy bệnh cảnh đặc biệt phức tạp. Van hai lá sinh học được thay từ 14 năm trước đã thoái hóa và vôi hóa nặng, gây hẹp - hở van mức độ nặng, dẫn đến ứ máu tại phổi và phù phổi cấp. Đồng thời, bệnh nhân xuất hiện tổn thương tắc cấp tính tại nhánh động mạch vành mũ (LCx), gây nhồi máu cơ tim cấp.

Theo các bác sĩ, sự kết hợp giữa thiếu máu cơ tim cấp và van tim hỏng khiến chức năng bơm máu của tim suy sụp nghiêm trọng, đẩy bệnh nhân vào tình trạng nguy kịch.

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TS.BS Phan Thảo Nguyên thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TS.BS Phan Thảo Nguyên cho biết, van tim sinh học thường có tuổi thọ khoảng 10-15 năm. Khi van thoái hóa, phương pháp điều trị kinh điển là phẫu thuật mở ngực để thay van mới.

Tuy nhiên, với bệnh nhân 84 tuổi đang sốc tim, suy đa cơ quan và từng phẫu thuật tim trước đó, nguy cơ tử vong khi mổ lại rất cao.

Ngay trong ngày nhập viện, ê-kíp quyết định ưu tiên xử trí nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân được đặt 1 stent phủ thuốc tại động mạch vành mũ (LCx) để tái thông dòng máu nuôi tim. Sau can thiệp, người bệnh tiếp tục được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.

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Chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Sau một tuần hồi sức, các bác sĩ tiến hành thay van hai lá qua đường ống thông. Thay vì mổ mở, ê-kíp chỉ cần tạo một đường vào nhỏ tại tĩnh mạch đùi. Dưới hướng dẫn đồng thời của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và siêu âm tim qua thực quản 3D/4D (TEE), van sinh học mới được đưa qua ống thông, đi từ tĩnh mạch đùi, xuyên qua vách liên nhĩ để vào buồng tim trái và đặt ngay bên trong khung van sinh học cũ đã thoái hóa.

Ngay sau khi được bung mở, van mới hoạt động ổn định, khôi phục dòng máu qua van hai lá, đồng thời làm giảm áp lực trong buồng tim. Các chỉ số huyết động cải thiện rõ rệt ngay trên bàn can thiệp.

Sau can thiệp TMViVR, bệnh nhân nhanh chóng thoát sốc tim, tình trạng hô hấp cải thiện, hết phù phổi và phục hồi tốt.

Theo TS.BS Phan Thảo Nguyên, kỹ thuật thay van trong van qua đường ống thông đang mở ra cơ hội điều trị cho nhóm bệnh nhân cao tuổi có van sinh học đã thoái hóa nhưng không còn phù hợp với phẫu thuật mở do nguy cơ quá cao.

Khi nào cần theo dõi van tim sinh học?

- Van tim sinh học thường có tuổi thọ khoảng 10-15 năm.

- Người bệnh đã thay van cần tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa tim mạch.

- Khi xuất hiện các triệu chứng như khó thở tăng dần, mệt nhiều, đau ngực, phù chân hoặc ngất, cần đến cơ sở y tế sớm để được đánh giá chức năng van tim và phát hiện biến chứng kịp thời.

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