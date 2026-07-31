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Sống Khỏe

Cứu sống nam sinh người Lào bị sốc tim, suy đa tạng

Nam sinh người Lào nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, sốc tim, suy đa tạng, có nguy cơ tử vong rất cao.

Hạo Nhiên

Ngày 31/7, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các bác sĩ Khoa Chống độc của bệnh viện vừa điều trị thành công một nam sinh 16 tuổi, quê tỉnh Hủa Phăn (Lào) bị sốc nhiễm khuẩn, sốc tim, suy đa tạng.

Theo đó, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau nhiều ngày điều trị tại địa phương. Khi nhập viện, bệnh nhân bị toan chuyển hóa nặng, sốc tim, sốc nhiễm khuẩn do viêm phổi, suy đa tạng, phù toàn thân, tím môi và đầu chi, huyết áp rất khó đo, có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Chống độc đã khẩn trương triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch liều cao để duy trì huyết áp, lọc máu liên tục, điều trị kháng sinh phổ rộng và hỗ trợ chức năng các cơ quan.

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Sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe nam sinh có nhiều chuyển biến rõ rệt. Ảnh: BVCC

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, sức khỏe của nam sinh có nhiều chuyển biến. Bệnh nhân đã cai được máy thở, ngừng sử dụng thuốc vận mạch, các chỉ số chức năng tim, gan và tình trạng nhiễm trùng dần cải thiện. Tuy nhiên, chức năng thận vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên người bệnh cần tiếp tục được lọc máu chu kỳ và theo dõi, điều trị lâu dài.

Được biết, gia đình nam sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Em là con trong gia đình có bốn anh chị em, bố mẹ đều làm nông nghiệp tại tỉnh Hủa Phăn (Lào). Để đưa con sang Việt Nam điều trị, gia đình đã phải vay mượn nhiều nơi nhưng vẫn không đủ khả năng chi trả chi phí điều trị kéo dài.

Trước hoàn cảnh đó, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã hỗ trợ một phần viện phí, đồng thời kết nối các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình có điều kiện tiếp tục điều trị cho nam sinh.

Mời quý độc giả xem video: Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng thực phẩm.
#Nam sinh #bệnh nhân #người Lào #nguy kịch #nhiễm khuẩn #sốc tim

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