Xã hội

Cứu sống nam thanh niên nhảy cầu tự tử ở Khánh Hoà

Nam thanh niên đứng ở giữa cầu Trần Phú (thuộc phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) rồi bất ngờ nhảy xuống biển.

Hạo Nhiên

Khoảng 22h30 ngày 9/11, người dân đi đường phát hiện một nam thanh niên đứng ở giữa cầu Trần Phú (thuộc phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) rồi bất ngờ nhảy xuống biển, nên đã nhanh chóng đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Cầu Bóng (BĐBP Khánh Hòa) báo tin và đề nghị hỗ trợ cứu nạn.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cầu Bóng lập tức điều động ca nô cùng 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến hiện trường phối hợp cùng các lực lượng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

86684532am-62682145am-1jpg-1.jpg
Nam thanh niên được lực lượng chức năng ứng cứu, đưa lên bờ an toàn.

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện nam thanh niên đang chới với dưới chân cầu và nhanh chóng tiếp cận, cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là anh Đ.V.Ng.C. (SN 1988, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà).

Hiện, Đồn Biên phòng Cầu Bóng đã bàn giao anh Đ.V.N.C. cho gia đình chăm sóc.

>>> Mời độc giả xem thêm video nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển ở Quảng Ninh:

(Nguồn: VTV1)
#Khánh Hoà #Nam thanh niên #nhảy cầu #tự tử #cứu sống #Biên phòng

