Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đặc công nước lặn tìm nam thanh niên mất tích trên sông Dinh

Lữ đoàn Đặc công nước 5 vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà tìm thấy thi thể nam thanh niên bị đuối nước trên sông Dinh, phường Đông Hải.

Hạo Nhiên

Trước đó, sáng 9/11, Lữ đoàn Đặc công nước 5 nhận được đề nghị của chính quyền địa phương phường Đông Hải (tỉnh Khánh Hòa) về việc hỗ trợ lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm anh D.L.H.T (21 tuổi, trú tại phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) bị mất tích do đuối nước tại khu vực biển cầu An Đông.

qdnd-9-11-3.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Trần Ngọc.

Ngay lập tức, Lữ đoàn đã huy động 18 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe ô tô, 1 xuồng cao tốc, máy đẩy và 10 bộ thiết bị lặn chuyên dụng nhanh chóng cơ động đến hiện trường phối hợp cùng các lực lượng công an, quân sự, dân quân và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến gần 11h cùng ngày, các lực lượng tham gia đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường gặp nạn không xa.

Hiện, thi thể anh D.L.H.T đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

>>> Mời độc giả xem thêm video nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển ở Quảng Ninh:

(Nguồn: VTV1)
#Đặc công nước #Công an #tìm kiếm #nạn nhân #đuối nước #Khánh Hoà

Bài liên quan

Xã hội

Lật thuyền khi chăn trâu, người đàn ông ở Hà Tĩnh đuối nước tử vong

Trong lúc đi chăn trâu, ông Nguyễn Văn Tr. (tỉnh Hà Tĩnh) không bị lật thuyền dẫn tới đuối nước tử vong.

Ngày 02/11, thông tin từ UBND xã Mai Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi khi đi chăn trâu.

Trước đó, vào lúc 16h45’ ngày 01/11, ông Nguyễn Văn Tr. (SN 1973, trú thôn Cừa Lĩnh, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang cũ, nay là xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) chèo thuyền trên bàu nước tại thôn Cừa Lĩnh để lùa trâu, nhưng không may thuyền bị lật mất tích.

Xem chi tiết

Xã hội

Vớt gỗ trên sông Thạch Hãn, người đàn ông đuối nước tử vong

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị mất tích trên sông Thạch Hãn.

Tối 29/10, thông tin từ UBND xã Ái Tử (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông sau 2 ngày mất tích trên sông Thạch Hãn.

Trước đó, khoảng 21h ngày 27/10, ông Trịnh Đình Th. (SN 1968, ngụ thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử) chèo thuyền vớt gỗ tạp trôi trên sông Thạch Hãn và sau đó mất tích.

Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời ứng cứu du khách nước ngoài bị đuối nước ở Nha Trang

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà vừa kịp thời ứng cứu du khách nước ngoài bị đuối nước tại vùng biển gần công viên Bạch Đằng (phường Nha Trang).

Ngày 16/10, thông tin từ Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa kịp thời cứu hộ, đưa du khách người nước ngoài bị đuối nước lên bờ an toàn.

Trước đó, vào khoảng 14h30 cùng ngày, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 nhận được tin báo từ người dân về việc có một du khách người nước ngoài đang bị đuối nước tại vùng biển gần công viên Bạch Đằng (phường Nha Trang).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới