Đặc công nước lặn tìm nam thanh niên mất tích trên sông Dinh

Lữ đoàn Đặc công nước 5 vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà tìm thấy thi thể nam thanh niên bị đuối nước trên sông Dinh, phường Đông Hải.

Trước đó, sáng 9/11, Lữ đoàn Đặc công nước 5 nhận được đề nghị của chính quyền địa phương phường Đông Hải (tỉnh Khánh Hòa) về việc hỗ trợ lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm anh D.L.H.T (21 tuổi, trú tại phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) bị mất tích do đuối nước tại khu vực biển cầu An Đông.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Trần Ngọc.

Ngay lập tức, Lữ đoàn đã huy động 18 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe ô tô, 1 xuồng cao tốc, máy đẩy và 10 bộ thiết bị lặn chuyên dụng nhanh chóng cơ động đến hiện trường phối hợp cùng các lực lượng công an, quân sự, dân quân và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến gần 11h cùng ngày, các lực lượng tham gia đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường gặp nạn không xa.

Hiện, thi thể anh D.L.H.T đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

