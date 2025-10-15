Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ đánh bạc hơn 7 triệu USD sắp hầu tòa

Ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và 140 người đánh bạc tại khách sạn Pullman Hà Nội sắp được đưa ra xét xử.

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa ra quyết định, ngày 28/10 tới sẽ xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và 140 người trong vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman Hà Nội. Phiên tòa diễn ra dưới sự điều khiển của chủ tọa là thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh, dự kiến kéo dài tới ngày 12/11.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng.

Trong vụ án, có 5 người bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm: Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm.

136 người bị truy tố về tội “Đánh bạc” gồm: 2 cựu quan chức là ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình và Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Theo cáo trạng, bị can Kim In Sung có vai trò chính, là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS, có ký Hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty Việt Hải Đăng. Mọi hoạt động của King Club do Kim In Sung là người chỉ đạo và bị can này thuê 3 người giúp việc cho mình gồm: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu.

Các bị cáo Nguyễn Định Lâm, Phan Trường Giang giúp sức Kim In Sung quản lý, vận hành hoạt động của King Club. Kim In Sung quản lý toàn bộ doanh thu và hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh tại King Club.

Kết quả điều tra xác định Kim In Sung với sự giúp sức của Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang đã tổ chức cho 145 đối tượng là người Việt Nam vào King Club đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi trò chơi điện tử có thưởng.

Tháng 6/2024, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiến hành bắt quả tang hoạt động đánh bạc của King Club tại khách sạn Pullman (Giãng Võ, Hà Nội).

Theo điều tra, đường dây do Kim In Sung điều hành đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng), trong đó Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD. Trước khi Công an bắt quả tang việc đánh bạc, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam và hiện bị truy nã. Do chưa bắt được, phía điều tra tách hồ sơ với Sung để xử lý sau.

Trong nhóm 136 bị cáo chịu truy tố về tội đánh bạc, Viện kiểm sát cáo buộc ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, mở thẻ đánh bạc vào ngày 6/6/2020.

Từ ngày 4/02/2024 đến 22/6/2024, ông Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 7 triệu USD. Trong đó, lần chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD (tương đương 7.9 tỷ đồng), lần ít nhất 4.920 USD (tương đương 118 triệu đồng). Vị này thua bạc số tiền 759.269 USD (tương đương 18 tỷ đồng).

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, bị xác định mở thẻ đánh bạc ngày 25/6/2022. Từ ngày 5/02/2024 đến 22/6/2024, ông Đức đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD.

Trong đó, lần chơi nhiều nhất là 229.000 USD (tương đương hơn 5,5 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 700 USD (tương đương 16 triệu đồng) và đã thua 284.259 USD (tương đương hơn 6,8 tỷ đồng).