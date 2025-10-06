Bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc giữa rừng cao su ở Lâm Đồng

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc ở giữa rừng cao su, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng ập vào bắt quả tang.

Tối 6/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt xoá một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc tài xỉu thắng thua bằng tiền.

Trước đó, rạng sáng 6/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động đột kích, bắt quả tang một một nhóm đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức xóc tài xỉu thắng thua tại rừng cao su tại xã Tánh Linh.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 15 đối tượng đang sát phạt, thu giữ trên chiếu bạc 7,95 triệu đồng, thu trên người các đối tượng và xung quanh chiếu bạc 263 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Hiện trường vụ đánh bạc.

Qua đấu tranh, bước đầu xác định tụ điểm do B.T.T (34 tuổi, trú xã Tánh Linh) cầm đầu, đứng ra tổ chức. Nhóm đối tượng này thường xuyên thay đổi địa điểm, chọn khu vực rừng cao su vắng người qua lại, hoạt động vào đêm khuya và bố trí nhiều lớp cảnh giới để tránh bị phát hiện.

Mỗi lần tổ chức, các đối tượng chỉ cho người quen biết tham gia và liên lạc bằng điện thoại để hẹn địa điểm cụ thể, gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, triệt phá.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa ổ nhóm đánh bạc trên đồi ở Lào Cai.