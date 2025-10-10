Bắt 5 đối tượng lợi dụng mưa bão tổ chức đánh bạc ở Bắc Ninh

Ngày 10/10, thông tin tử Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Phượng Sơn vừa bắt quả tang 5 đối tượng lợi dụng mưa bão tổ chức đánh bạc.

Trước đó, ngày 6/10, qua công tác trinh sát, Công an phường Phượng Sơn tại phòng ngủ tầng 2 của gia đình Từ Văn Seo, sinh năm 1969, thuộc TDP Phi Lễ, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh phát hiện bắt quả tang 5 đối tượng gồm: Từ Văn Seo, sinh năm 1969 (chủ nhà); Leo Văn Sáng, sinh năm 1979, nơi thường trú: TDP Bắc Hai, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Leo Văn Chung, sinh năm 1991, nơi thường trú: TDP Bắc Hai, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Lăng Văn Ba, sinh năm 1975, nơi thường trú: Thôn Đồng Cống, xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh; Bùi Thị Nghị, sinh năm 1973, nơi thường trú: Thôn Phượng Năng, xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh về hành vi "Đánh bạc", hình thức đánh sâm.

Hiện trường các đối tượng đánh bạc.

Tang vật thu giữ: Thu tại chiếu bạc số tiền 9.300.000đ; trên người các đối tượng số tiền Việt Nam đồng 5.500.000đ. Ngoài ra còn thu giữ 4 xe mô tô, 5 điện thoại di động, 1 chiếu nhựa và một số đồ vật liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng ngày, Công an phường đã tạm giữ 5 đối tượng trên để tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường Phượng Sơn khuyến cáo, người dân không lợi dụng các dịp thời tiết mưa bão, lễ, Tết, ma chay, hiếu hỉ hoặc lén lút tổ chức đánh bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Công an phường kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

