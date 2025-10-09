Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ba ông trùm điều hành đường dây đánh bạc xuyên quốc gia thế nào?

Nhóm đối tượng đã nhiều lần chuyển số tiền lớn với tổng số tiền lên đến hơn 500 tỷ đồng cho người nhà mua nhà, đất, đầu tư cầm đồ…

Gia Đạt

Ngày 9/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên không gian mạng” qua hình thức game bài.

43-1735282398-27-12-2-3.jpg
Ảnh minh họa.

Đường dây này do Đỗ Đức Toàn (SN 1974, trú phường Láng, Hà Nội), Nguyễn Văn Nam (SN 1974, trú phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) và Vũ Thành (SN 1975, trú phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng trên bàn bạc tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi game bài để Nam đi lấy các tài khoản "siêu tổng đại lý", "siêu tổng cá cược" của các nhà cái đánh bạc lớn. Sau đó, lập các website trung gian thanh toán, kết nối người đánh bạc với nhà cái.

Cụ thể, các đối tượng sử dụng mã lập trình được Toàn cung cấp để chỉnh sửa, thiết kế, tạo lập nhiều trang web có tên miền khác nhau (hơn 100 trang web trung gian) cung cấp tài khoản đánh bạc của các nhà cái và thanh toán tiền thắng thua với con bạc.

Tiếp đó, Toàn và Thành sang Bangkok - Thái Lan thuê địa điểm, nhân viên là người Việt Nam rồi chia làm 2 nhóm để duy trì vận hành trang web đánh bạc, hỗ trợ tư vấn khách hàng đánh bạc, quản lý tài khoản ngân hàng…

Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình kiểm tra sao kê tài khoản ngân hàng của các đối tượng cầm đầu xác định từ tháng 4/2020 đến ngày 15/8/2025, Nam, Toàn đã nhiều lần chuyển số tiền lớn với tổng số tiền lên đến hơn 500 tỷ đồng (nguồn gốc từ tổ chức đánh bạc) cho người nhà mua nhà, đất, đầu tư cầm đồ…

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 17 đối tượng tại Việt Nam và Thái Lan (11 đối tượng tổ chức đánh bạc, 4 đối tượng đánh bạc và 2 đối tượng rửa tiền).

>>> Xem thêm video: Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi

Nguồn: ĐTHĐT.
#đánh bạc xuyên quốc gia #đường dây đánh bạc #bị bắt giữ #chống tội phạm #tội phạm ma túy #chuyên án điều tra

Bài liên quan

Xã hội

Bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc giữa rừng cao su ở Lâm Đồng

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc ở giữa rừng cao su, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng ập vào bắt quả tang.

Tối 6/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt xoá một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc tài xỉu thắng thua bằng tiền.

Trước đó, rạng sáng 6/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động đột kích, bắt quả tang một một nhóm đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức xóc tài xỉu thắng thua tại rừng cao su tại xã Tánh Linh.

Xem chi tiết

Xã hội

Triệt phá ổ đánh bạc được lắp camera cảnh giới, có 7 lớp cửa

Các con bạc muốn vào được chiếu phải đi qua 7 lớp cửa, trong đó có hai cửa buộc phải bò qua, cùng nhiều lối thoát hiểm nhằm tẩu thoát khi bị phát hiện.

Ngày 28/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và 8 bị can về tội “Đánh bạc” liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn vừa bị triệt phá tại phường Vân Hà.

vu-bac-van-ha.jpg
Nhóm đối tượng liên quan tới vụ án.
Xem chi tiết

Xã hội

Sát phạt trên chiếu bạc bằng hình thức đánh 'lốc' ở Quảng Ninh

5 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh “lốc” ăn tiền tại thôn Chợ Vũ Oai, xã Thống Nhất.

Ngày 26/9, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an xã Thống Nhất vừa phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh “lốc” ăn tiền tại thôn Chợ Vũ Oai, xã Thống Nhất.

z7048616561010-64f59779b956e4fcf937c22cf636232e.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Hội thảo quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương: Kết nối tri thức - Dẫn lối phát triển trong kỷ nguyên chuyển đổi số

Hội thảo quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương: Kết nối tri thức - Dẫn lối phát triển trong kỷ nguyên chuyển đổi số

Ngày 07/10, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế với chủ đề “International Mobility on Economic Development in an Era of Uncertainty and Digital Transformation”. Đây là một trong bốn sự kiện khoa học và diễn đàn quốc tế được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Trường (15/10/1960 - 15/10/2025). Khoa Kinh tế Quốc tế là đơn vị chuyên môn tổ chức Hội thảo.