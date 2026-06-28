Cuộc sống người dân thành phố cổ ở Lebanon trong xung đột

Đầu tháng 6, Israel cảnh báo toàn bộ thành phố Tyre phải sơ tán trước khi tiến hành các cuộc không kích khắp thành phố này, với tuyên bố mục tiêu là Hezbollah.

AP đưa tin, hơn 4.000 người ở Lebanon đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi cuộc giao tranh mới nhất giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon bắt đầu vào tháng 3/2026. Nhiều vùng rộng lớn ở miền Nam Lebanon bị tàn phá, trong đó có thành phố ven biển Tyre.

Người dân hoài nghi thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hezbollah

Vào mùa hè, thành phố lớn thứ tư của Lebanon thường tấp nập du khách đi dạo trên các bãi biển, thưởng thức hải sản tại nhà hàng hay tham gia các tour du thuyền,...Nhưng hiện giờ, nhiều cửa hàng trống vắng. Những bãi đậu xe vốn chật kín xe của các du khách giờ đây chỉ còn là những túp lều được dựng lên cho những người dân sống tạm bợ. Ngư dân và thủy thủ không thể ra khơi vì sợ bị nhắm mục tiêu.

“Ngày nào họ cũng nói với chúng tôi về một thỏa thuận ngừng bắn. Thỏa thuận đó ở đâu? Chúng tôi không thấy nó đâu cả”, Ali Bazzi, 31 tuổi, người sống một mình trên một chiếc thuyền du lịch, chia sẻ. Nhà của anh ở Toura, cách đó vài cây số, đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công của Israel.

Một người phụ nữ đứng trên căn hộ bị hư hại do các cuộc không kích của Israel tại thành phố cảng Tyre phía nam Lebanon, ngày 18/6/2026. Ảnh: AP/Hassan Ammar.

Giống như nhiều người đã đến Tyre từ các vùng lân cận, anh không dám quay trở lại quê nhà cho đến khi thấy được sự bình yên lâu dài. Suốt nhiều tháng, Bazzi phải ngủ trên một tấm nệm trải trên hiên nhà và bán bánh mì kẹp tại một quầy hàng nhỏ gần đó để kiếm tiền.

Đầu tháng 6, Israel cảnh báo toàn bộ thành phố Tyre phải sơ tán trước khi tiến hành các cuộc không kích dữ dội khắp thành phố này, với tuyên bố mục tiêu là Hezbollah. Tuy nhiên, Bazzi vẫn ở lại.

Bazzi nhớ lại thành phố hoang vắng, tiếng khóc của những người phụ nữ và trẻ em khi các cuộc không kích của Israel bắt đầu. Ban đêm, anh tỉnh giấc vì tiếng máy bay không người lái, lo sợ nó có thể tấn công.

Ngay cả khi thỏa thuận ngừng bắn mới dường như được phần lớn được duy trì, người dân Tyre vẫn lo lắng mỗi khi nghe thấy tiếng máy bay Israel bay phía trên.

Di tích lịch sử và môi trường đang bị đe dọa

Dường như trên mỗi con phố ở Tyre đều có ít nhất một tòa nhà bị san bằng thành đống đổ nát. Một số tòa nhà khác vẫn còn đứng vững nhưng bị sập nhiều tầng.

Các di tích lịch sử mang tính biểu tượng của thành phố cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Một số công trình kiến ​​trúc nằm cạnh tàn tích của một thành trì từ thế kỷ thứ 2 bị ảnh hưởng. Phần đỉnh của một số cột La Mã bị rơi và làm hư hại những phiến đá trên con đường La Mã đã tồn tại hàng nghìn năm. Các nhân viên hy vọng thiệt hại đối với di sản thế giới được UNESCO công nhận này có thể được khắc phục.

“Chúng tôi đang chờ một ủy ban đến kiểm tra. Thành phố Tyre đã 5.000 năm tuổi, và những gì đã xảy ra với nó là một thảm họa kinh hoàng”, Adnan Istanbuli, một nhân viên tại Tổng cục Cổ vật Lebanon, cho biết.

Adnan Istanbuli kiểm tra một cột trụ thời La Mã tại thành phố cảng Tyre phía nam Lebanon ngày 18/6/2026 sau khi phần đầu cột bị gãy và rơi xuống đất tại một địa điểm khảo cổ bị hư hại nhẹ sau cuộc tấn công của Israel vào tuần trước. Ảnh: AP/Hassan Ammar.

Ngay phía nam thành phố, bờ biển ở Mansouri, một khu bảo tồn động vật hoang dã nổi tiếng dành cho rùa biển và các loài động vật khác, hiện không thể tiếp cận được sau các cuộc không kích của Israel. Mona Khalil, một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng sống dọc bờ biển đó, đã qua đời hôm 19/6 vì vết thương, vài tuần sau khi nhà bà bị trúng bom.

Nhân viên bệnh viện không cảm thấy an toàn

Một trong những bệnh viện lớn nhất ở Tyre đang sửa chữa một số khu vực bị phá hủy vì cuộc không kích của Israel.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Jabal Amel đã chứng kiến nhiều cuộc giao tranh trong vài thập kỷ qua, nhưng họ cho biết cuộc chiến này khác biệt. Trước đây, họ cảm thấy tương đối an toàn miễn là họ ở trong bệnh viện. Lần này, các cuộc tấn công của Israel diễn ra gần đó và không có cảnh báo.

"Cửa ra vào và cửa sổ bị thổi bay. Nhân viên y tế vội vã đến điều trị cho các bệnh nhân và đồng nghiệp bị thương. Khói dày đặc bao trùm bệnh viện", nguồn tin cho hay.

“Trước đây chúng tôi đã sợ rồi, nhưng giờ thì chúng tôi còn sợ hơn nhiều”, Khadeeja Yousef, một y tá tại đơn vị chăm sóc đặc biệt, cho biết. Đơn vị của cô nhìn ra bãi đậu xe của bệnh viện, giờ chỉ còn là đống đổ nát và những chiếc xe cháy rụi.

Phòng khám tư nhân của bác sĩ tim mạch Mohammad Nassar ở bên kia đường cũng bị ảnh hưởng. Giờ đây, ông đang lục lọi trong đống đổ nát, tìm kiếm hàng trăm cuốn sách mà ông đã sưu tầm trong hơn 3 thập kỷ.

“Tôi không quan tâm đến máy theo dõi nhịp tim hay bất cứ thứ gì khác, nhưng những cuốn sách thì rất quý giá đối với tôi”, ông nói.

Người dân ở Tyre liên tục được nhắc nhở rằng triển vọng về sự ổn định lâu dài vẫn chưa rõ ràng khi các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon tiếp tục diễn ra tại Washington (Mỹ), song Hezbollah không tham gia vào cuộc đàm phán và phản đối việc giải giáp lực lượng này.

Những vùng đất rộng lớn ở phía nam thành phố nằm dưới sự kiểm soát của Israel. Trong những ngày gần đây, khói từ các cuộc pháo kích của Israel ở xa có thể nhìn thấy từ bờ biển Tyre.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel và lực lượng Hezbollah mở rộng giao tranh trước đó