Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Israel và lực lượng Hezbollah nhất trí ngừng giao tranh?

Theo các quan chức, Israel và lực lượng Hezbollah đã nhất trí ngừng giao tranh tại miền Nam Lebanon.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời các quan chức cho biết, nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn và Israel ngày 19/6 đã nhất trí về việc ngừng các cuộc giao tranh ác liệt tại miền Nam Lebanon vốn đe dọa làm đổ vỡ thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, cả Israel và Hezbollah đều chưa xác nhận ngay lập tức về lệnh ngừng bắn này.

"Thỏa thuận đạt được sau khi cuộc giao tranh dữ dội giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah khiến 47 người thiệt mạng tại Lebanon và 4 binh sĩ Israel tử vong", nguồn tin cho hay.

untitled.png
Hiện trường vụ không kích của Israel nhằm vào một căn hộ ở Dahiyeh, vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon, ngày 14/6/2026. Ảnh: AP/Bilal Hussein.

Một lãnh đạo Hezbollah cho biết thỏa thuận ngừng bắn có thể sẽ sớm được công bố, nhưng chưa xác nhận chính thức. Quan chức này yêu cầu giấu tên vì không được phép phát ngôn công khai về vấn đề này.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu đăng trên mạng xã hội X vào ngày 19/6 rằng, theo lệnh của ông, quân đội Israel đã “tấn công mạnh mẽ” 150 mục tiêu của Hezbollah, loại bỏ hàng chục thành viên của nhóm vũ trang này.

Người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết quân đội chưa nhận được chỉ thị mới từ Chính phủ. Ông nói rằng lực lượng Israel đang hoạt động trong "vùng đệm" và sẽ tiếp tục như vậy.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó cũng khẳng định sẽ duy trì lực lượng ở miền Nam Lebanon cho đến khi "mối đe dọa bị loại bỏ". Trong khi đó, Hezbollah từ chối ngừng tấn công trừ khi Israel cam kết rút quân khỏi Lebanon.

Dù vậy, sau khi Iran và Mỹ đạt được thỏa thuận ngừng chiến trên mọi mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon, lực lượng Hezbollah và Israel đã giảm bớt các cuộc tấn công.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung chấm dứt cuộc xung đột

Nguồn video: VTV
#Israel và Hezbollah nhất trí ngừng giao tranh #giao tranh giữa Israel và Hezbollah #Lebanon #Israel #thỏa thuận Mỹ - Iran

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Quân đội Israel không kích Lebanon, đe dọa thỏa thuận Mỹ - Iran

Quân đội Israel đã tấn công nhiều mục tiêu trên khắp miền Nam Lebanon trong đêm, đe dọa thỏa thuận mới đạt được giữa Mỹ và Iran. 

AP đưa tin, Quân đội Israel cho biết, rạng sáng 19/6, các lực lượng Israel đã tấn công nhiều mục tiêu trên khắp miền Nam Lebanon trong bối cảnh Hezbollah báo cáo giao tranh dữ dội tại khu vực này, đe dọa thỏa thuận mới đạt được giữa Iran và Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự.

Cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ, đã bị hoãn lại khi giao tranh leo thang. Các nhà trung gian đang nỗ lực sắp xếp lại cuộc gặp quan trọng nhằm khởi động đàm phán về việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến Mỹ - Iran, với trọng tâm chú ý dồn về Lebanon, các quan chức khu vực cho biết.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hơn 1.000 người thiệt mạng ở Gaza trong thời gian ngừng bắn Israel - Hamas

Cuộc tấn công của Israel tại Dải Gaza đã khiến 1.005 người Palestine thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đạt được vào tháng 10/2025.

AP dẫn thông tin từ cơ quan y tế Gaza ngày 17/6 cho biết, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas được ký kết vào tháng 10/2025 đến nay, các cuộc tấn công của Israel tại Dải Gaza đã khiến 1.005 người Palestine thiệt mạng.

Các vụ tấn công tại Gaza gần như diễn ra hàng ngày, cùng với những vụ pháo kích dọc theo đường ranh giới phân chia dải đất này thành các khu vực do Israel và Palestine kiểm soát.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Iran lên tiếng về thỏa thuận đạt được với Mỹ

Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố việc Israel không rút quân khỏi Lebanon sẽ vi phạm thỏa thuận đạt được giữa Iran và Mỹ.

AP đưa tin, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 16/6 cho biết, thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến với Mỹ cũng bao gồm yêu cầu Israel rút quân khỏi Lebanon, làm dấy lên hoài nghi về thỏa thuận vẫn chưa được công bố và liệu sự bất đồng về các điều khoản trong đó có thể kéo dài cuộc xung đột hay không.

Trong những bình luận được phát sóng trên truyền hình nhà nước Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nhấn mạnh rằng, việc Israel tiếp tục kiểm soát các khu vực ở miền Nam Lebanon sẽ vi phạm bản ghi nhớ đạt được giữa Mỹ và Iran.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới