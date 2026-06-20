Israel và lực lượng Hezbollah nhất trí ngừng giao tranh?

Theo các quan chức, Israel và lực lượng Hezbollah đã nhất trí ngừng giao tranh tại miền Nam Lebanon.

AP dẫn lời các quan chức cho biết, nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn và Israel ngày 19/6 đã nhất trí về việc ngừng các cuộc giao tranh ác liệt tại miền Nam Lebanon vốn đe dọa làm đổ vỡ thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, cả Israel và Hezbollah đều chưa xác nhận ngay lập tức về lệnh ngừng bắn này.

"Thỏa thuận đạt được sau khi cuộc giao tranh dữ dội giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah khiến 47 người thiệt mạng tại Lebanon và 4 binh sĩ Israel tử vong", nguồn tin cho hay.

Hiện trường vụ không kích của Israel nhằm vào một căn hộ ở Dahiyeh, vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon, ngày 14/6/2026. Ảnh: AP/Bilal Hussein.

Một lãnh đạo Hezbollah cho biết thỏa thuận ngừng bắn có thể sẽ sớm được công bố, nhưng chưa xác nhận chính thức. Quan chức này yêu cầu giấu tên vì không được phép phát ngôn công khai về vấn đề này.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu đăng trên mạng xã hội X vào ngày 19/6 rằng, theo lệnh của ông, quân đội Israel đã “tấn công mạnh mẽ” 150 mục tiêu của Hezbollah, loại bỏ hàng chục thành viên của nhóm vũ trang này.

Người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết quân đội chưa nhận được chỉ thị mới từ Chính phủ. Ông nói rằng lực lượng Israel đang hoạt động trong "vùng đệm" và sẽ tiếp tục như vậy.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó cũng khẳng định sẽ duy trì lực lượng ở miền Nam Lebanon cho đến khi "mối đe dọa bị loại bỏ". Trong khi đó, Hezbollah từ chối ngừng tấn công trừ khi Israel cam kết rút quân khỏi Lebanon.

Dù vậy, sau khi Iran và Mỹ đạt được thỏa thuận ngừng chiến trên mọi mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon, lực lượng Hezbollah và Israel đã giảm bớt các cuộc tấn công.

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