Làm chủ bầu trời, rèn luyện bản lĩnh

Ngày 11/8 và 12/8 Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bay bắn, ném bom đạn thật tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 2, tỉnh Gia Lai.

Đây là một trong những nội dung huấn luyện quan trọng nhằm nâng cao trình độ, bản lĩnh chiến đấu của phi công, tổ bay và khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành, bảo đảm hoạt động bay trong điều kiện sát thực tế chiến đấu.

Trong ngày 11/8 và 12/8 các đơn vị thuộc Quân chủng đã sử dụng các loại máy bay chiến đấu Su-30MK2, Su-27 cùng trực thăng Mi-8, Mi-17 tham gia thực hành công kích mục tiêu mặt đất. Các tổ bay thực hiện nhiều khoa mục như bay bằng, bổ nhào ném bom, phóng rốc-két, bắn pháo và cơ động theo biên đội cũng như đơn chiếc.

Biên đội máy bay Su-30MK2 thực hành bắn, ném đạn thật trong Diễn tập. Ảnh: Tiến Tuấn/PKKQ.

Những khoa mục sát thực tế chiến đấu

Điểm đáng chú ý của cuộc diễn tập là các nội dung huấn luyện được tổ chức với yêu cầu cao, kết hợp giữa khả năng điều khiển máy bay, sử dụng vũ khí và xử trí tình huống trong quá trình thực hành.

Trong ngày 11/8, các phi công đã thực hành công kích mục tiêu mặt đất ban ngày với nhiều hình thức khác nhau. Hàng chục lần chuyến đã được thực hiện; nhiều phi công thực hành bắn, ném bom chính xác, đánh trúng mục tiêu theo yêu cầu.

Đáng chú ý, cuộc diễn tập cũng là dịp để huấn luyện chuyển sân cho phi công trẻ, rèn luyện khả năng cơ động lực lượng tới các sân bay phân tán, sơ tán và nâng cao năng lực phối hợp, hiệp đồng trong điều kiện tác chiến mới.

Đây không đơn thuần là một cuộc kiểm tra kỹ năng bay. Mỗi lần xuất kích, mỗi khoa mục bắn, ném bom đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa phi công, tổ bay, lực lượng chỉ huy, dẫn đường, kỹ thuật và các thành phần bảo đảm.

Một trong những điểm đáng chú ý của đợt diễn tập năm nay là yêu cầu tổ chức các nội dung cả ngày và đêm.

Nếu bay, bắn, ném bom ban ngày đã đòi hỏi trình độ cao thì thực hành trong điều kiện ban đêm càng đặt ra yêu cầu khắt khe đối với phi công và toàn bộ hệ thống bảo đảm.

Trong bóng tối, khả năng quan sát bị hạn chế, việc xác định phương hướng, duy trì đội hình, tiếp cận khu vực mục tiêu và thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi độ chính xác rất cao. Vì vậy, mỗi ban bay đêm không chỉ là một khoa mục huấn luyện mà còn là phép thử đối với bản lĩnh, trình độ và khả năng xử trí của phi công, tổ bay.

Chính vì vậy, yêu cầu an toàn bay tuyệt đối được đặt lên hàng đầu trong toàn bộ quá trình diễn tập.

Trực thăng thực hành bắn rốc-két. Ảnh: Tiến Tuấn/PKKQ.

Rèn luyện phi công trẻ – xây dựng lực lượng kế cận

Một cuộc diễn tập bắn, ném bom đạn thật của Không quân không chỉ được đánh giá bằng việc mục tiêu có bị đánh trúng hay không.

Đằng sau mỗi lần máy bay cất cánh là cả một hệ thống tổ chức, chỉ huy và bảo đảm. Từ chuẩn bị máy bay, vũ khí, khí tài; kiểm tra kỹ thuật; tổ chức ban bay; chỉ huy điều hành; dẫn đường; bảo đảm thông tin; đến công tác cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm an toàn.

Vì thế, kết quả diễn tập phản ánh toàn diện chất lượng huấn luyện và khả năng phối hợp của nhiều thành phần trong Quân chủng.

Qua hai ngày diễn tập các phi công, tổ bay đã hoàn thành tốt yêu cầu chiến thuật, kỹ thuật và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Một ý nghĩa quan trọng khác của cuộc diễn tập là tạo điều kiện để lực lượng phi công trẻ được trực tiếp thực hành trong điều kiện sử dụng đạn thật.

Đây là môi trường huấn luyện có giá trị đặc biệt, bởi giữa mô phỏng, huấn luyện thông thường và thực hành với vũ khí thật luôn có những khác biệt nhất định.

Việc nhiều phi công trẻ lần đầu tham gia bắn, ném bom đạn thật và hoàn thành nhiệm vụ tốt là dấu hiệu cho thấy quá trình đào tạo, huấn luyện và tích lũy kinh nghiệm đang từng bước phát huy hiệu quả.

Qua mỗi lần diễn tập, những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ được rèn luyện thêm về bản lĩnh, khả năng làm chủ máy bay, làm chủ vũ khí và đặc biệt là khả năng xử trí chính xác trong điều kiện áp lực cao.

Trực thăng thực hành bắn rốc-két trong đêm. Ảnh: Quỳnh Anh/PKKQ.

Từ thao trường đến nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

Đợt diễn tập bắn, ném bom đạn thật năm 2026 cũng phù hợp với chủ trương mà Quân chủng Phòng không – Không quân xác định trong nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm nay: nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị mới, nâng cao hiệu quả diễn tập, hội thao, bắn ném bom đạn thật và đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn bay.

Điều này cho thấy huấn luyện không tách rời nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là đạt thành tích trên thao trường mà phải biến kết quả huấn luyện thành khả năng thực hiện nhiệm vụ khi Tổ quốc cần.

Trong bối cảnh phương thức tác chiến trên không ngày càng phát triển, yêu cầu đối với lực lượng Không quân cũng ngày càng cao. Phi công phải có bản lĩnh vững vàng, trình độ kỹ thuật tốt, khả năng phối hợp hiệp đồng cao và đặc biệt phải làm chủ được trang bị trong nhiều điều kiện khác nhau.

Những chiếc Su-30MK2, Su-27 và các trực thăng Mi-8, Mi-17 xuất kích tại trường bắn không chỉ tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng trên bầu trời Gia Lai.

Đằng sau những đường bay, những loạt rốc-két hay những quả bom đánh trúng mục tiêu là cả quá trình huấn luyện công phu, nghiêm túc của cán bộ, phi công, tổ bay và các lực lượng bảo đảm.

Cuộc diễn tập ngày 11/8 và 12/8 như một phép thử quan trọng đối với bản lĩnh con người, trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị của lực lượng Không quân Việt Nam.

Quan trọng hơn, thông qua diễn tập, Quân chủng tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng lực lượng Không quân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc trong tình hình mới.

Trên bầu trời hôm nay là những chuyến bay huấn luyện. Nhưng phía sau mỗi chuyến bay là một thông điệp rất rõ ràng: Không quân Việt Nam luôn chủ động rèn luyện, làm chủ bầu trời và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.