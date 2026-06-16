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Quân sự - Thế giới

Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel và Hezbollah ngừng giao tranh

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon ngừng giao tranh.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, Stephane Dujarric cho biết, Tổng thư ký Antonio Guterres đã kêu gọi Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon ngừng giao tranh, sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ.

Tổng thư ký Guterres cho rằng, Chính phủ Lebanon "có quyền ưu tiên về vũ khí và quyền lực trên toàn lãnh thổ của mình". Ông cũng kêu gọi Israel tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon, đồng thời rút quân khỏi nước này.

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Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: UN Photo.

Ông Dujarric cho biết thêm, lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) báo cáo rằng từ nửa đêm đến 16 giờ chiều 15/6, tình trạng giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã giảm bớt. Không có cuộc không kích nào từ Hezbollah hoặc các nhóm vũ trang khác. UNIFIL ghi nhận 25 vụ vi phạm không phận Lebanon.

Tại Lebanon, thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Iran khiến tương lai chiến dịch quân sự của Israel trở nên không chắc chắn.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trở nên tức giận trước các cuộc tấn công của Israel vào Beirut, Lebanon, cảnh báo rằng chúng có thể gây nguy hiểm cho một thỏa thuận (giữa Mỹ và Iran).

Dù vậy, hôm 15/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố Israel sẽ tiếp tục duy trì quân đội tại những vùng mà nước này kiểm soát ở Lebanon.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung chấm dứt xung đột

Nguồn video: VTV
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