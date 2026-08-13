Hợp tác quốc phòng trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - New Zealand

Bày tỏ vui mừng được gặp Đại tướng Phan Văn Giang nhân dịp cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, Chuẩn Đô đốc Mathew Williams đánh giá cao ý nghĩa chính trị quan trọng của chuyến thăm trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang và Chuẩn đô đốc Mathew Williams, Phó tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand. Ảnh: Thu Trang.

Chuẩn Đô đốc Mathew Williams nhấn mạnh, việc Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 2/2025, cũng như chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, là những dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho hai nước và tạo điều kiện để hai Quân đội khai thác tiềm năng rộng mở về hợp tác quốc phòng.

Chuẩn Đô đốc Mathew Williams nhấn mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand; tin tưởng quan hệ hợp tác hai nước trong đó có lĩnh vực quốc phòng ngày càng phát triển hơn nữa. Chuẩn đô đốc trân trọng cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã tích cực hỗ trợ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc phòng hai bên.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thu Trang.

Đồng tình với những đánh giá của Phó tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand Mathew Williams, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể mối quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và New Zealand; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất nhằm cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác quốc phòng, tập trung vào các lĩnh vực: duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao và thực hiện các cơ chế hợp tác; hợp tác giáo dục, đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng…; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)...

Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi tại buổi tiếp. Ảnh: Thu Trang.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển. Việt Nam có nhu cầu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm hoạ, tìm kiếm cứu nạn, quân y và hợp tác các cấp quân, binh chủng.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng mong muốn Bộ Quốc phòng New Zealand xem xét cấp thêm học bổng ngôn ngữ và chuyên ngành tại New Zealand, cũng như cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam; khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên New Zealand sang học các khoá tiếng Việt và tham dự khóa học Quan chức quốc phòng quốc tế.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng New Zealand tiếp tục ủng hộ, tham dự Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12/2026 tại Hà Nội.

Chia sẻ về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; mong muốn là bạn với tất cả các nước; kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”; kiên trì theo đuổi giải pháp đối thoại trong giải quyết xung đột, bất đồng.

Chuẩn đô đốc Mathew Williams trao đổi với Đại tướng Phan Văn Giang tại buổi tiếp. Ảnh: Thu Trang.

Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và mong muốn sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Về phần mình, Phó tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand Mathew Williams cho rằng Việt Nam và New Zealand chia sẻ quan điểm, lợi ích tương đồng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực trên cơ sở tôn trọng lợi ích của tất cả quốc gia và luật pháp quốc tế.

Trước đó, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và New Zealand, hai bên đã trao Thỏa thuận thực thi về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác liên quan tới lĩnh vực này.