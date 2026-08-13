Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Hợp tác quốc phòng trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - New Zealand

Chiều 13/8, tại Auckland, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao ngài Chuẩn đô đốc Mathew Williams, Phó tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand.

Trà Khánh

Bày tỏ vui mừng được gặp Đại tướng Phan Văn Giang nhân dịp cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, Chuẩn Đô đốc Mathew Williams đánh giá cao ý nghĩa chính trị quan trọng của chuyến thăm trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả.

2aoboqrbmy1kh90hm2oyygstudqauzc8nopkzcjk.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Chuẩn đô đốc Mathew Williams, Phó tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand. Ảnh: Thu Trang.

Chuẩn Đô đốc Mathew Williams nhấn mạnh, việc Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 2/2025, cũng như chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, là những dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho hai nước và tạo điều kiện để hai Quân đội khai thác tiềm năng rộng mở về hợp tác quốc phòng.

Chuẩn Đô đốc Mathew Williams nhấn mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand; tin tưởng quan hệ hợp tác hai nước trong đó có lĩnh vực quốc phòng ngày càng phát triển hơn nữa. Chuẩn đô đốc trân trọng cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã tích cực hỗ trợ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc phòng hai bên.

2aoboqrbme2cwdnkda63l5h5h0drkkv9boechy1w.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thu Trang.

Đồng tình với những đánh giá của Phó tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand Mathew Williams, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể mối quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và New Zealand; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất nhằm cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác quốc phòng, tập trung vào các lĩnh vực: duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao và thực hiện các cơ chế hợp tác; hợp tác giáo dục, đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng…; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)...

2aoboqrbdgmsoi6rbuxtpwbnsa0xsawk9gqufilu.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi tại buổi tiếp. Ảnh: Thu Trang.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển. Việt Nam có nhu cầu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm hoạ, tìm kiếm cứu nạn, quân y và hợp tác các cấp quân, binh chủng.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng mong muốn Bộ Quốc phòng New Zealand xem xét cấp thêm học bổng ngôn ngữ và chuyên ngành tại New Zealand, cũng như cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam; khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên New Zealand sang học các khoá tiếng Việt và tham dự khóa học Quan chức quốc phòng quốc tế.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng New Zealand tiếp tục ủng hộ, tham dự Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12/2026 tại Hà Nội.

Chia sẻ về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; mong muốn là bạn với tất cả các nước; kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”; kiên trì theo đuổi giải pháp đối thoại trong giải quyết xung đột, bất đồng.

2aoboqrbmfj47pusykoaslrd7tlmz5nhhioukppw.jpg
Chuẩn đô đốc Mathew Williams trao đổi với Đại tướng Phan Văn Giang tại buổi tiếp. Ảnh: Thu Trang.

Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và mong muốn sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Về phần mình, Phó tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand Mathew Williams cho rằng Việt Nam và New Zealand chia sẻ quan điểm, lợi ích tương đồng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực trên cơ sở tôn trọng lợi ích của tất cả quốc gia và luật pháp quốc tế.

Trước đó, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và New Zealand, hai bên đã trao Thỏa thuận thực thi về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác liên quan tới lĩnh vực này.

#quan hệ Việt Nam New Zealand #hợp tác quốc phòng #Đại tướng Phan Văn Giang #Bộ Quốc phòng

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng xứng tầm với quan hệ Việt Nam - Australia

Sáng 12/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Australia, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Marles.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sáng 12/8 (giờ địa phương), tại trụ sở Bộ Quốc phòng Australia ở thủ đô Canberra, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Marles.

1786500354451-2659397039956219770-g8257992325286720264-2aafc44ef20ecd7a33d7a3c1deb29a9e.jpg
Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Thu Trang.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản sẽ có những bước phát triển mới

Đây là phát biểu của Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru trong cuộc hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang tại thủ đô Tokyo.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 13/7 (giờ địa phương), tại Tokyo, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Ngài Kihara Minoru, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản.

Tại cuộc hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng gặp lại Chánh Văn phòng Nội các Kihara Minoru sau 2 năm, kể từ chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 8/2024 của Ngài Kihara Minoru trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản; vui mừng chứng kiến quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả với sự tin cậy chính trị cao, nhất là từ năm 2023, khi hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng

Đây là phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ tuyên dương đoàn Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất.

Sáng 11/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ tuyên dương đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Đoàn công tác vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo, trở về từ đất nước Venezuela; gửi tới các đồng chí, đại biểu, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ Đoàn cứu nạn, cứu hộ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới