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Quân sự - Thế giới

Thương vong trong vụ nổ tại cảng lớn nhất Châu Âu

Vụ nổ xảy ra tại cảng Rotterdam của Hà Lan đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, vụ nổ tại cảng Rotterdam - cảng lớn nhất Châu Âu - xảy ra vào cuối buổi sáng ngày 13/8 (giờ địa phương).

"Vụ nổ xảy ra tại một nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu do công ty Gunvor Energy vận hành, nằm trong khu công nghiệp của cảng biển rộng lớn", nguồn tin cho hay.

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Vụ nổ xảy ra tại một nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu do công ty Gunvor Energy vận hành ở cảng Rotterdam, Hà Lan, ngày 13/8/2026. Ảnh AP/Mouneb Taim.

Theo Đài truyền hình NOS của Hà Lan, một nhóm bảo trì đang làm việc trên một đoạn đường ống tại đó khi vụ nổ xảy ra.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, cảnh sát cho biết vụ nổ "dường như là một tai nạn lao động" nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Tại hiện trường, phát ngôn viên cảnh sát Rotterdam, Daan Valkenburg, nói với hãng AP rằng chưa có kết luận cuối cùng nào được đưa ra và "chúng tôi vẫn để ngỏ mọi khả năng".

Điều phối viên dịch vụ khẩn cấp của Rotterdam cũng báo cáo về sự cố mất điện diện rộng ở một khu vực khác của cảng và cho biết một máy biến áp bốc cháy. Một số công ty đã tạm ngừng hoạt động và sơ tán công nhân.

Đến giữa buổi chiều, điện đã được khôi phục hoàn toàn tại khu vực này, nơi đặt trụ sở của một số công ty dầu khí. Sau đó, lực lượng cứu hộ loại trừ bất kỳ mối liên hệ nào giữa sự cố mất điện và vụ nổ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy tại nhà máy hóa dầu trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: VTV
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