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Quân sự - Thế giới

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 9

Sáng 13/8, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Khieu Chhen, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam -Campuchia lần thứ 9.

Trà Khánh

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Đại tướng Khieu Chhen đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia thời gian qua được hai bên quan tâm thúc đẩy, không ngừng mở rộng, đạt nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực, nổi bật là: Trao đổi đoàn; duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại, giao lưu; đào tạo, tập huấn; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương và sự kiện do mỗi bên tổ chức...

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Quang cảnh đối thoại. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; tham vấn - đối thoại; đào tạo, tập huấn; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hợp tác về giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương và sự kiện do mỗi bên tổ chức...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận cán bộ Quân đội Hoàng gia Campuchia sang đào tạo, tập huấn tại Việt Nam về các chuyên ngành theo nhu cầu thực tế của Bộ Quốc phòng Campuchia.

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Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tại đối thoại. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chân thành cảm ơn Chính phủ, Bộ Quốc phòng Campuchia thời gian qua đã phối hợp, hỗ trợ hiệu quả việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, qua đó góp phần thúc đẩy “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Chính phủ Việt Nam phát động.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiến độ cũng như có hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực cung cấp thông tin, trong bối cảnh thời gian ngày càng lùi xa, thông tin về các hài cốt liệt sĩ ngày càng ít.

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Đại tướng Khieu Chhen tại đối thoại. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Campuchia tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức vào tháng 12-2026 tại Hà Nội.

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm, hai trưởng đoàn nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, thúc đẩy đối thoại, hợp tác, củng cố lòng tin là yêu cầu thiết yếu. Hai bên khẳng định các cơ chế do ASEAN dẫn dắt tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy đối thoại và hợp tác nội khối cũng như với các đối tác bên ngoài, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Campuchia cùng với Việt Nam duy trì lập trường chung của ASEAN là giải quyết các bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.

Đại tướng Khieu Chhen nhấn mạnh, những kết quả tốt đẹp của Đối thoại Chính sách quốc phòng lần thứ 9 góp phần tiếp tục tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Campuchia và Việt Nam, vì lợi ích của nhân dân và quân đội hai nước, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Kết thúc đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Đại tướng Khieu Chhen ký Biên bản Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 9.

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Đại tướng Khieu Chhen, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng các đại biểu. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

*Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tới dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

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Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn công tác Bộ Quốc phòng dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Bộ Quốc phòng.

*Chiều 12/8, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ quán Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Campuchia. Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa Đại sứ quán và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng đã góp phần triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng ngày càng thực chất, hiệu quả.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết, Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn Đại sứ quán và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ khẳng định, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia nói chung và hợp tác quốc phòng song phương nói riêng phát triển ngày càng sâu rộng.

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