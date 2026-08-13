Truyền thông New Zealand đưa tin về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này có ý nghĩa đặc biệt, khi đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta thăm cấp Nhà nước tới New Zealand trên cả hai cương vị và cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 2/2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: TTXVN.

Từ trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, truyền thông New Zealand đã tích cực đưa tin liên quan đến sự kiện này.

Việt Nam nổi lên như một điểm sáng kinh tế hàng đầu khu vực

Theo Trung tâm truyền thông Châu Á (Asia Media Center) thuộc Quỹ Asia New Zealand Foundation, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm "làm nổi bật một trong những mối quan hệ phát triển nhanh nhất trong danh mục đối ngoại Châu Á của New Zealand".

Trung tâm truyền thông Châu Á dẫn lời Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon khẳng định: "Với quy mô dân số hơn 100 triệu người và tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng kinh tế hàng đầu khu vực".

Được biết, kim ngạch thương mại song phương đạt 3,41 tỷ NZD (khoảng 2 tỷ USD) tính theo năm đến tháng 3/2026, tăng 72% chỉ trong 5 năm.

Trung tâm truyền thông Châu Á nhận định, đối với New Zealand, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vượt xa khuôn khổ thương mại đơn thuần. Là thành viên tích cực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Việt Nam mang lại cho New Zealand một đối tác kết nối đa phương quan trọng trong nỗ lực đa dạng hóa các quan hệ kinh tế tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Việt Nam và New Zealand chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 19/6/1975, nâng cấp lên Đối tác Toàn diện năm 2009 và Đối tác Chiến lược năm 2020, tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, đồng thời mở rộng phạm vi hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp và địa phương hai nước.

Việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 2/2025 phản ánh nhu cầu thực tế của cả hai nước trong việc mở rộng không gian hợp tác, từ nông nghiệp thông minh, giáo dục, ứng phó biến đổi khí hậu đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tiếp tục mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Bài viết có tiêu đề "Viet Nam President agrees to advance cooperation" đăng trên trang Inside Government NZ ngày 13/8/2026 cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Christopher Luxon đã nhất trí các bước đi mới nhằm thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện New Zealand - Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo hai nước đã thảo luận về việc thúc đẩy thương mại và đầu tư, giảm bớt các rào cản, mở rộng liên kết trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, và tăng cường hợp tác trong gìn giữ hòa bình, an ninh hàng hải và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

“Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm mục đích hiện thực hóa mối quan hệ đối tác của chúng ta và mang lại lợi ích cho cả hai nước”, Thủ tướng Luxon phát biểu.

Trước đó, trang Inside Government NZ trong bài viết đăng ngày 10/8/2026 nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch nước Việt Nam tới New Zealand kể từ năm 2007.

"Năm ngoái, New Zealand và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao bằng việc nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Mối quan hệ gắn kết chặt chẽ hơn với Việt Nam sẽ đóng góp vào sự thịnh vượng và an ninh của New Zealand”, trang Inside Government NZ dẫn lời Thủ tướng Luxon.

Thủ tướng Luxon nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như thực phẩm, nông sản, giáo dục, du lịch, công nghệ, hàng không và đầu tư.

Trang The Spinoff cũng đăng tải bài viết nhìn nhận chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là bước đi chiến lược của hai nước trong nỗ lực chủ động đa dạng hóa quan hệ giữa một thế giới nhiều biến động. Bài báo cho rằng định hướng coi khoa học - công nghệ là động lực tăng trưởng cốt lõi của Việt Nam sẽ tìm thấy sự đồng điệu lớn với thế mạnh nghiên cứu, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao của New Zealand.

Trong những năm gần đây, New Zealand chủ trương đa dạng hóa các quan hệ kinh tế và đối ngoại trong khu vực, nhằm giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ một đối tác lớn nào. Trong khi đó, việc thắt chặt quan hệ với New Zealand nằm trong xu hướng mở rộng và đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.