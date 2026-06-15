Israel tấn công Hezbollah ở Lebanon, Iran dọa đáp trả

Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Hezbollah tại Beirut, Lebanon, khiến nỗ lực hoàn tất thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran trở nên phức tạp hơn.

AP đưa tin, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Beirut ngày 14/6 - động thái có thể làm phức tạp thêm nỗ lực hoàn tất thỏa thuận chấm dứt chiến sự Mỹ-Iran. Khói bốc lên trên bầu trời thủ đô Lebanon, và lực lượng Phòng vệ Dân sự cho biết đã tìm thấy 3 thi thể cùng 6 người bị thương từ đống đổ nát.

Iran dọa sẽ đáp trả quân sự sau đợt tập kích của Israel vào Lebanon.

Người dân tập trung tại hiện trường vụ không kích của Israel nhằm vào một căn hộ ở Dahiyeh, vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon, ngày 14/6/2026. Ảnh: AP/Bilal Hussein.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/6 nhấn mạnh rằng Israel và Iran nên kiềm chế các cuộc tấn công như vậy khi một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến ở Iran có thể sắp đạt được.

“Không nên có thêm bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel ở bất cứ đâu tại Lebanon, và cũng không nên có thêm cuộc tấn công của bên nào khác, bao gồm cả Hezbollah, nhằm vào Israel”, ông Trump viết trên trang mạng xã hội.

Tổng thống Trump, người từng tuyên bố thỏa thuận Mỹ - Iran có thể được ký vào ngày 14/6, trước đó đã gây sức ép lên Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, yêu cầu Tel Aviv ngừng tấn công mạnh vào Lebanon khi thỏa thuận đang đến gần. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel đã phớt lờ lời kêu gọi này.

Văn phòng của ông Netanyahu tuyên bố cuộc không kích là nhằm đáp trả các vụ tấn công của Hezbollah vào miền bắc Israel. Quân đội Israel công bố đoạn video ghi lại cảnh một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo khói bốc cao ở nước này. Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn, chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

“Israel sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động bắn phá nào vào lãnh thổ của mình”, ông Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố. Quân đội Israel sau đó cho biết đang chuẩn bị cho khả năng bị tấn công trả đũa trong vài giờ tới.

Một phóng viên ảnh của AP tại hiện trường ở Beirut cho biết một tòa nhà chung cư 5 tầng với các cửa hàng ở tầng trệt đã bị trúng bom. Hai tầng thấp nhất bị hư hại nặng nhất. Người dân ở các khu vực phía nam thành phố, nhiều người trong số họ vừa trở về nhà, lại vội vã sơ tán.

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