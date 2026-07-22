Cuộc sống hiện tại của Trần Yến Chi - Giáng My sau ‘Ngọn nến hoàng cung’

Cuộc sống hiện tại của Trần Yến Chi, Huỳnh Anh Tuấn, Giáng My và NSƯT Hồng Vân đều có những dấu ấn riêng sau thành công của "Ngọn nến hoàng cung".

Việc dự án điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" lần lượt hé lộ dàn diễn viên khiến nhiều khán giả nhớ đến "Ngọn nến hoàng cung" - bộ phim truyền hình phát sóng năm 2004 cũng khai thác câu chuyện về vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu.

Trần Yến Chi từ vai Nam Phương hoàng hậu đến Tiến sĩ Nghệ thuật học

Năm 2004, diễn viên Trần Yến Chi nhận lời tham gia bộ phim truyền hình lịch sử "Ngọn nến hoàng cung" của đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng với vai Nam Phương hoàng hậu.

Theo Vietnamnet, thời điểm nhận vai Nam Phương hoàng hậu, Trần Yến Chi từng khiến nhiều khán giả băn khoăn. Tuy nhiên, nhờ quá trình nghiên cứu tư liệu lịch sử kỹ lưỡng và lối diễn tiết chế, nữ diễn viên đã chinh phục người xem khi phim phát sóng.

Vai Nam Phương hoàng hậu của Trần Yến Chi. Ảnh: Vietnamnet.

Trần Yến Chi sinh năm 1967 tại Hà Nội, là con gái của nhà văn, nhà biên kịch Trần Kim Thành, mẹ là bác sĩ. Năm 1985, cô trúng tuyển khóa I hệ Đại học của Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, tốt nghiệp năm 1990.

Năm 1988, cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền Phong và giành Giải Thanh lịch (giải tư). Sau khi tốt nghiệp, nữ diễn viên ở lại trường làm giảng viên Kỹ thuật biểu diễn đến năm 1994, trước khi chuyển vào TPHCM giảng dạy tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM.

Hiện Trần Yến Chi mang học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ Nghệ thuật học. Bên cạnh công tác giảng dạy, cô từng tham gia các phim "Hoàng hôn nhiệt đới", "Giông tố", "Mảnh đất tình đời", "Tráng sĩ Bồ Đề". Theo Arttimes, nữ nghệ sĩ xuất hiện với vai trò giám khảo casting của dự án điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng".

Trần Yến Chi xuất hiện với vai trò giám khảo casting của dự án điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng". Ảnh: Arttimes.

Huỳnh Anh Tuấn sống điền viên sau biến cố sức khỏe

Trong "Ngọn nến hoàng cung", Huỳnh Anh Tuấn đảm nhận vai vua Bảo Đại. Theo Người Lao Động, nhiều năm qua nam diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn qua các phim "Đất khách", "Những đứa con thành phố", "Hương phù sa". Sau biến cố sức khỏe vào giữa năm 2025, tình trạng của anh đã ổn định.

Hiện Huỳnh Anh Tuấn dành phần lớn thời gian tại khu nhà vườn rộng rãi, tận hưởng cuộc sống điền viên. Nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những video ghi lại cuộc sống thường ngày như trồng cây, nấu ăn và chăm sóc khu vườn.

Huỳnh Anh Tuấn trong phim "Ngọn nến hoàng cung". Ảnh: Người Lao Động.

Nam diễn viên dành nhiều thời gian cho cuộc sống điền viên. Ảnh: FB Huỳnh Anh Tuấn.

Giáng My tập trung kinh doanh, giữ gìn nhan sắc

Đảm nhận vai thứ phi Ngọc Diệp trong "Ngọn nến hoàng cung", Giáng My gây ấn tượng với vẻ đẹp đài các và nhân vật được xây dựng là người chiếm được tình cảm của vua Bảo Đại, đồng thời được Thái hậu Từ Cung yêu quý.

Tạo hình của Giáng My trong phim "Ngọn nến hoàng cung". Ảnh: Arttimes.

Giáng My sinh ra trong gia đình nghệ thuật, bố là đạo diễn còn mẹ là giảng viên âm nhạc. Cô tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, hoạt động với vai trò người mẫu và diễn viên.

Cô từng tham gia nhiều bộ phim như "Người đẹp đêm trăng", "Hoa hậu mồ côi", "Yêu nàng Hoa hậu", "Truy lùng băng quỷ gió", "Kế hoạch 99", "Sài Gòn trong trái tim em", "Truy nã tội phạm quốc tế" và "Phi vụ phượng hoàng".

Nhiều năm gần đây, Giáng My chủ yếu tập trung cho hoạt động kinh doanh. Ở tuổi ngoài 50, cô vẫn duy trì phong cách trẻ trung và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Giáng My gợi cảm, trẻ trung. Ảnh: FB Giáng My.

NSƯT Hồng Vân sắp tái xuất với phim “Hoàng hậu cuối cùng”

Theo Arttimes, NSƯT Hồng Vân (sinh năm 1949) từng để lại dấu ấn với vai Đức Từ Cung Hoàng thái hậu, mẹ vua Bảo Đại, trong "Ngọn nến hoàng cung".

NSƯT Hồng Vân trong "Ngọn nến hoàng cung". Ảnh: Arttimes.

Thời trẻ, bà cùng các đồng nghiệp sáng lập Ban tam ca Đông Phương, biểu diễn tại nhiều sân khấu ở TPHCM. Hiện ở tuổi ngoài 70, nữ nghệ sĩ vẫn tham gia các chương trình âm nhạc và sự kiện văn hóa.

Đáng chú ý, NSƯT Hồng Vân sắp trở lại phim ảnh khi đảm nhận vai Đức Tiên Cung - bà nội của vua Bảo Đại - trong dự án điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng".

NSƯT Hồng Vân trong "Hoàng hậu cuối cùng". Ảnh: Arttimes.

Sự trở lại của NSƯT Hồng Vân trong "Hoàng hậu cuối cùng", cùng việc Trần Yến Chi tham gia hội đồng casting của dự án, góp phần gợi nhớ "Ngọn nến hoàng cung" - bộ phim từng ghi dấu ấn với nhiều khán giả.

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