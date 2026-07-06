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Giải trí - Giới trẻ

Cuộc sống phía sau ánh hào quang của Tăng Thanh Hà

Trước khi xác nhận trở lại với "Hoàng hậu cuối cùng", Tăng Thanh Hà dành hơn một thập kỷ chăm sóc gia đình, theo đuổi niềm đam mê nấu ăn và làm vườn.

Thu Cúc (tổng hợp)

Ưu tiên lớn nhất là làm mẹ

Sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà dành phần lớn thời gian cho gia đình. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng các con thay vì xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Nữ diễn viên từng bày tỏ, trong mắt con, người mẹ vừa là bạn, cô giáo, đầu bếp, bác sĩ, vừa là chỗ dựa an toàn mỗi khi các con cần.

Theo Tăng Thanh Hà, các con Richard, Chloe và Mason đều được vợ chồng cô hướng dẫn làm những việc phù hợp với lứa tuổi như rửa bát, rửa xe, hái rau, chăm sóc cây và vui chơi ngoài trời để hạn chế sử dụng thiết bị điện tử.

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Tăng Thanh Hà địu con trai út trong một chuyến đi bộ đường dài. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.
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Vợ chồng Hà Tăng cùng các con thường xuyên hóa trang dịp Halloween. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.

Tăng Thanh Hà cũng trực tiếp chuẩn bị từng bữa ăn, tự làm bánh sinh nhật cho các con và sáng tạo những món quà nhỏ theo sở thích của từng bé. Bé Richard từng được Hà Tăng làm mô hình khảo cổ để thỏa niềm yêu thích khám phá, còn Chloe được mẹ tự tay làm kẹo mỗi khi mè nheo.

Nhân dịp sinh nhật con trai út Mason, nữ diễn viên chia sẻ việc làm mẹ mang đến cho cô niềm hạnh phúc trọn vẹn và luôn thôi thúc cô trở về bên các con sau mỗi lần xa nhà.

Xây dựng tổ ấm từ những điều giản dị

Song song với việc chăm sóc con cái, nấu ăn và làm vườn trở thành những sở thích gắn bó với Tăng Thanh Hà nhiều năm qua.

Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ những loại rau, trái cây do bố mẹ trồng và trìu mến gọi đó là "vườn của tía". Từ tình yêu ấy, cô cũng xây dựng khu vườn riêng để các con được trải nghiệm gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch rau trái.

Cuộc sống của Tăng Thanh Hà vì thế chủ yếu xoay quanh căn bếp, khu vườn và những bữa cơm gia đình thay vì các hoạt động trong làng giải trí.

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Nữ diễn viên thích làm vườn, nấu ăn. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.

Giữ gìn hạnh phúc bằng sự đồng hành

Bên cạnh vai trò người mẹ, Tăng Thanh Hà nhiều lần bày tỏ tình cảm dành cho chồng là doanh nhân Louis Nguyễn.

Nhân kỷ niệm 13 năm ngày cưới, cô cho biết sau 16 năm đồng hành, cả hai vẫn luôn có nhiều điều để trò chuyện và cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai. Trước đó, nữ diễn viên từng chia sẻ Louis Nguyễn là người bạn thân nhất, chỗ dựa vững chắc và luôn ưu tiên vợ con trước bản thân.

Khác với nhiều nghệ sĩ, Tăng Thanh Hà hiếm khi nhắc đến những món quà đắt tiền. Thay vào đó, cô từng vui vẻ khoe hai chiếc nồi được chồng tặng để phục vụ niềm đam mê nấu ăn hay bó tulip trắng - loài hoa cô yêu thích.

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Vợ chồng Hà Tăng hẹn hò như ngày mới yêu. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.

Trở lại sau 13 năm vắng bóng màn ảnh

Trong hơn một thập kỷ rời xa điện ảnh, Tăng Thanh Hà lựa chọn cuộc sống kín tiếng và hiếm khi chia sẻ về sự giàu có hay những giá trị vật chất. Hình ảnh gắn với cô nhiều năm qua là người vợ, người mẹ yêu bếp núc, thích làm vườn và dành thời gian cho gia đình.

Việc nhận lời tham gia "Hoàng hậu cuối cùng" đánh dấu lần đầu Tăng Thanh Hà trở lại màn ảnh sau 13 năm. Sự tái xuất của nữ diễn viên không chỉ gợi nhớ hình ảnh một ngôi sao từng được yêu mến mà còn khép lại quãng thời gian dài cô lùi về hậu trường để vun vén tổ ấm.

Mời quý độc giả xem video: "Tăng Thanh Hà gây chú ý tại sự kiện giới thiệu dự án". Nguồn Vietnamnet.
#Tăng Thanh Hà #gia đình #nấu ăn #làm vườn #quay lại màn ảnh

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