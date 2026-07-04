Ma Ran Đô tài năng ra sao trước khi đóng chính cùng Tăng Thanh Hà?

“Hoàng hậu cuối cùng” là tác phẩm hư cấu lịch sử lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân giữa bà Nguyễn Thị Lan (Nam Phương Hoàng hậu) và vua Bảo Đại. Phim lấy bối cảnh những năm cuối Hoàng gia triều Nguyễn. Đảm nhận vai vua Bảo Đại là diễn viên Ma Ran Đô.

Theo Znews, để phù hợp với tạo hình, Ma Ran Đô tăng 14 kg trước khi ghi hình và dành nhiều thời gian nghiên cứu về nhân vật. Tuy nhiên, anh cho biết thử thách lớn nhất không nằm ở ngoại hình hay phong thái của một vị vua mà là tìm được đời sống nội tâm của nhân vật.

"Khi hóa thân thành nhân vật có thật trong lịch sử, điều tôi áp lực hơn cả là thấu hiểu được nội tâm của ông. Khán giả có thể có những đánh giá khác nhau về nhân vật này, nhưng với tôi, nhiệm vụ là thể hiện khía cạnh rất đời của ông - người chồng, người cha, người con - những vai trò cá nhân mà lịch sử ít khi ghi nhận", nam diễn viên chia sẻ trên Tiền Phong.

Ma Ran Đô trong buổi giới thiệu dự án mới. Ảnh: Znews.

Dự án cũng đánh dấu lần đầu Ma Ran Đô hợp tác với Tăng Thanh Hà sau nhiều năm nữ diễn viên vắng bóng trên màn ảnh rộng. Nam diễn viên thừa nhận bản thân khá hồi hộp trong ngày đầu làm việc, nhưng nhanh chóng học hỏi được nhiều điều từ sự chuyên nghiệp, đúng giờ và cách đàn chị luôn lắng nghe bạn diễn trên trường quay.

Ma Ran Đô bên dàn diễn viên phim "Hoàng hậu cuối cùng". Ảnh: FB Ma Ran Đô.

Trước khi xuất hiện trong "Hoàng hậu cuối cùng", Ma Ran Đô đã trải qua một năm đáng nhớ khi cả ba phim điện ảnh anh tham gia gồm “Nụ hôn bạc tỷ”, “Tử chiến trên không” và “Truy tìm long diên hương” đều vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu.

Ở mỗi dự án, Ma Ran Đô đều xuất hiện với hình ảnh khác nhau. Anh lần lượt vào vai thiếu gia Tú trong "Nụ hôn bạc tỷ", cảnh vệ Sơn ở "Tử chiến trên không" và Tuấn - chàng trai từ quê lên thành phố lập nghiệp rồi dần sa ngã vì lối sống thực dụng - trong "Truy tìm long diên hương".

Ma Ran Đô trong phim "Tử chiến trên không". Ảnh: Vietnamnet.

Ma Ran Đô từng thừa nhận thành công đến khá nhanh khiến anh vừa vui vừa có phần áp lực. Nam diễn viên cho biết điều quan trọng nhất là tiếp tục học hỏi và giữ vững định hướng làm nghề.

Khác với nhiều diễn viên cùng thế hệ, Ma Ran Đô không xuất thân từ trường nghệ thuật. Anh tốt nghiệp Đại học Nông Lâm TP HCM trước khi quyết định theo đuổi diễn xuất vào năm 2020.

Theo Vietnamnet, khi mới lên TP HCM, Ma Ran Đô chỉ biết đến phim chiếu rạp và nghĩ rằng diễn xuất chỉ gắn với màn ảnh rộng. Bước ngoặt đến khi diễn viên Ngọc Thuận khuyên anh học diễn xuất bài bản thay vì chỉ tích lũy kinh nghiệm qua các vai nhỏ. Từ đó, Ma Ran Đô theo học các nghệ sĩ Hữu Châu, Việt Anh, Thành Hội và Ái Như.

Trước khi đến với điện ảnh, anh tham gia diễn xuất trong các MV "Tình nào không như tình đầu", "Anh tự do nhưng cô đơn", "Sau lưng anh có ai kìa", đồng thời làm phụ diễn và trợ diễn tại sân khấu Hồng Vân.

Chỉ sau vài năm theo đuổi diễn xuất, Ma Ran Đô đi từ những vai nhỏ trên sân khấu và các MV ca nhạc đến loạt phim điện ảnh đạt doanh thu trăm tỷ. Việc đảm nhận vai vua Bảo Đại trong "Hoàng hậu cuối cùng" tiếp tục đưa anh đến một thử thách mới trên màn ảnh rộng.