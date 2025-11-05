Cuộc đua giành gói thầu hơn 4,2 tỷ tại Tân Sơn Nhất: Long Biên giảm giá sốc

Gói thầu “Trang bị xe điện nhà ga T3” 4,228 tỷ đồng tại Tân Sơn Nhất có mức giảm giá dự thầu 40%. Ô tô Long Biên bất ngờ đưa ra giá thấp nhất.

Gói thầu "Trang bị xe điện nhà ga T3" của Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (CHKQT TSN) - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đang tạo nên một làn sóng xôn xao trong giới đấu thầu. Không chỉ vì tính cấp thiết trong việc chuẩn bị hạ tầng cho nhà ga T3, mà còn bởi kết quả mở thầu công khai đã hé lộ một cuộc cạnh tranh giá kịch tính, với mức giảm giá dự thầu lên đến hơn 40%, hứa hẹn một thương vụ mua sắm công hiệu quả.

Tốc độ "Thần Tốc" và sự chặt chẽ về pháp lý

Gói thầu mua sắm 09 xe điện chở người (6 ghế ngồi) này có Giá gói thầu là 4.228.200.000 đồng (Bốn tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu, hai trăm nghìn đồng), được thực hiện theo hình thức Chào hàng cạnh tranh qua mạng với thời gian thực hiện hợp đồng là 04 tháng.

Chủ đầu tư CHKQT TSN đã thể hiện sự chuyên nghiệp và tốc độ triển khai vượt trội, hoàn tất các thủ tục pháp lý quan trọng chỉ trong hơn một tháng:

Phê duyệt Kế hoạch LCNT: Quyết định số 5238/QĐ-CHKQTTSN ngày 24 tháng 9 năm 2025 về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, do Giám đốc Đặng Ngọc Cương ký. Phê duyệt E-HSMT ban đầu: Quyết định số 5630/QĐ-CHKQTTSN ngày 20 tháng 10 năm 2025 phê duyệt Hồ sơ mời thầu điện tử.

Lỗi chính tả kỹ thuật và giá trị của quyết định điều chỉnh

Chỉ tám ngày sau, Chủ đầu tư đã ban hành Quyết định số 5841/QĐ-CHKQTTSN ngày 28 tháng 10 năm 2025 để phê duyệt điều chỉnh E-HSMT, do Giám đốc Đặng Ngọc Cương ký.

Phân tích chuyên sâu: Việc điều chỉnh này không phải là thay đổi về chiến lược mua sắm, mà là một bước đi cần thiết nhằm khắc phục lỗi đánh máy trong yêu cầu kỹ thuật liên quan đến tiêu chuẩn Tương thích điện từ (EMC).

· Nội dung điều chỉnh: Sửa lỗi từ IEC 6100-6-1:2019 thành IEC 61000-6-1:2019 tại mục STT 4 – Yêu cầu kỹ thuật chung – 1.2 Yêu cầu kỹ thuật – Chương V.

· Giá trị pháp lý và kỹ thuật: Tiêu chuẩn IEC 61000-6-1 là tiêu chuẩn quốc tế bắt buộc về miễn nhiễm điện từ, đặc biệt quan trọng cho các thiết bị hoạt động trong môi trường nhạy cảm như sân bay. Việc điều chỉnh kịp thời này giúp đảm bảo 09 chiếc xe điện sẽ đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt, tránh gây nhiễu loạn cho các hệ thống thông tin liên lạc và điều hành bay quan trọng, đồng thời loại bỏ rủi ro pháp lý từ một E-HSMT chứa lỗi kỹ thuật.

Hành động này khẳng định sự chuyên nghiệp và trách nhiệm cao của Chủ đầu tư trong việc đảm bảo chất lượng hàng hóa mua sắm.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Đòn bẩy Cạnh tranh: Ô tô Long Biên giảm giá sốc, tiết kiệm 1,7 tỷ đồng

Biên bản mở thầu (Mã TBMT: IB2500424461) vào lúc 09:13 ngày 03 tháng 11 năm 2025 đã ghi nhận sự tham gia của 02 nhà thầu và kết quả công khai giá dự thầu đã tạo ra điểm nhấn ấn tượng nhất của gói thầu:

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả kinh tế

Nhà thầu Công ty CP xuất nhập khẩu và dịch vụ ô tô Long Biên đã đưa ra mức giá dự thầu chỉ 2.527.200.000 đồng.

Mức giá này thấp hơn Giá gói thầu được phê duyệt (4.228.200.000 đồng) một khoản khổng lồ: 1.701.000.000 đồng, tương đương mức giảm sốc 40,2%.

Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả của việc áp dụng đấu thầu qua mạng và sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. Nếu đề xuất của Ô tô Long Biên được đánh giá đạt yêu cầu kỹ thuật và trúng thầu, Chủ đầu tư CHKQT Tân Sơn Nhất sẽ đạt được mục tiêu kép: Đảm bảo tiến độ trang bị xe điện cho nhà ga T3 và tiết kiệm một khoản ngân sách nhà nước đáng kể lên đến 1,7 tỷ đồng.

Gói thầu "Trang bị xe điện nhà ga T3" đã trở thành ví dụ điển hình về sự kết hợp giữa tính chặt chẽ về quy trình kỹ thuật (thể hiện qua Quyết định điều chỉnh E-HSMT) và hiệu quả về kinh tế (thông qua mức giảm giá sâu). Cộng đồng đang chờ đợi quyết định công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cuối cùng để hoàn tất thương vụ mua sắm đầy kịch tính này.

Năng lực nhà thầu

Công ty CP xuất nhập khẩu và dịch vụ ô tô Long Biên có địa chỉ tại Thượng Thanh, Hà Nội. Thành lập năm 2019 với loại hình công ty cổ phần do ông Nguyễn Văn Hợi làm đại diện pháp luật. Nhà thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu tháng 10/2020 đến nay đã tham gia và trúng 21/36 gói, trượt 9 gói, 2 gói chưa có kết quả, 4 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu 23.148.241.200 đồng hoàn toàn với vai trò độc lập.

Mới đây ngày 16/10/25 nhà thầu được Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng phê duyệt Quyết định 7906/QĐ-NĐHP cho trúng gói thầu Xe điện chở hàng với giá 1.593.000.000 đồng (giá gói thầu 1.620.000.000 đồng). Theo đó nhà thầu cung cấp 5 xe điện chở hàng có xuất xứ Trung Quốc với đơn giá 318.600.000 đồng/ chiếc

Công ty TNHH Hangcha Việt Nam có địa chỉ tại Định Công, Hà Nội. Thành lập năm 2015 với loại hình công ty TNHH một thành viên, người đại diện pháp luật và Thân Thị Thùy Trang. Nhà thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu tháng 7/2021 đến nay đã tham gia và trúng 1/17 gói, trượt 14 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu 776.000.000 đồng