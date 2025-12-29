Hà Nội

Chân dung Liên danh Elcom - GTSC: Những "ông lớn" thâu tóm thị trường công nghệ nghìn tỷ [Kỳ 2]

Cả Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Công nghệ GTSC Việt Nam đều là những cái tên "đình đám" với lịch sử trúng thầu dày đặc tại nhiều cơ quan, đơn vị quan trọng trên cả nước.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom (Mã chứng khoán: ELC) là một doanh nghiệp có thâm niên hơn 20 năm trong ngành. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 221 gói thầu, trúng 129 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) lên tới hơn 10.200 tỷ đồng.

Dữ liệu cho thấy Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom có mối quan hệ đặc biệt mật thiết với Cảng vụ Hàng hải TP HCM khi trúng tới 19/22 gói thầu tham gia tại đây, đạt tổng giá trị hơn 45 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng là đối tác quen thuộc của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng công ty Viễn thông MobiFone và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

1-2587.png
Ảnh minh họa

Trong khi đó, "người đồng hành" GTSC - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Công nghệ GTSC Việt Nam, dù thành lập muộn hơn (năm 2016) nhưng cũng sở hữu hồ sơ năng lực "khủng". Doanh nghiệp này đã tham gia 143 gói thầu, trúng 102 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 5.001 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Công nghệ GTSC Việt Nam có tần suất trúng thầu cao tại các đơn vị thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Điển hình như tại Cục viễn thông cơ yếu - Bộ Công an, doanh nghiệp này trúng 10/12 gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm trung bình khá thấp.

Năm 2025, Liên danh Elcom - GTSC không chỉ thắng lớn tại Cần Giờ mà còn xuất hiện trong nhiều dự án quan trọng khác. Riêng Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom trong năm này đã ghi dấu ấn tại các gói thầu ITS (hệ thống giao thông thông minh) cho các tuyến cao tốc Bắc - Nam như đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ (145 tỷ đồng), đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (99 tỷ đồng) hay hệ thống quản lý sân bay Long Thành (1.938 tỷ đồng trong vai trò liên danh phụ).

Sự kết hợp giữa một đơn vị mạnh về giải pháp viễn thông, giao thông (Elcom) và một đơn vị có thế mạnh về thiết bị an ninh, phần mềm chuyên dụng (GTSC) đã tạo nên một Liên danh có sức cạnh tranh rất mạnh trên thị trường thầu công nghệ hiện nay.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Hiệu quả kinh tế trong đấu thầu công nghệ: Những con số tiết kiệm "khiêm tốn" và góc nhìn chuyên gia

#Elcom #GTSC #công nghệ #thầu thầu #thị trường

