Để hoạt động đấu thầu hiệu quả hơn: Góc nhìn từ chuyên gia [Kỳ 5]

Từ câu chuyện của Nhà thầu Mai Xuân, các chuyên gia pháp lý và đấu thầu đã đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả của công tác mua sắm công theo tinh thần của Luật Đấu thầu mới.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, hoạt động đấu thầu những năm gần đây đã có sự chuyển biến mạnh mẽ nhờ hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia và các quy định pháp luật mới.

Góc nhìn pháp lý

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương và Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 đã tạo ra hành lang pháp lý rất chặt chẽ. Đặc biệt, Nghị định 214/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu đã quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc chỉ định thầu. Việc một nhà thầu trúng nhiều gói thầu liên tiếp không sai luật, nhưng các cơ quan quản lý cần giám sát xem quá trình đó có đảm bảo cạnh tranh công bằng hay không".

Khuyến nghị từ chuyên gia đấu thầu

Dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cho rằng: "Tỷ lệ tiết kiệm là một thước đo quan trọng. Nếu một loạt gói thầu mà tỷ lệ tiết kiệm quá thấp thì cần xem lại khâu thẩm định giá và lập dự toán. Bên cạnh đó, năng lực thi công thực tế khi trúng thầu đồng loạt nhiều gói là vấn đề cốt tử".

Các chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ và Vũ Bảo Thông cũng nhấn mạnh vai trò của Thông tư 79/2025/TT-BTC trong việc chuẩn hóa mẫu hồ sơ mời thầu. Các chuyên gia khuyến nghị cần tăng cường giám sát chéo và công khai minh bạch kết quả lựa chọn nhà thầu để cộng đồng doanh nghiệp cùng giám sát.

Báo Tri thức và Cuộc sống mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục phát huy vai trò giám sát, đảm bảo mọi đồng vốn ngân sách đều được sử dụng hiệu quả, đúng quy định, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp như Nhà thầu Mai Xuân và các đơn vị khác cùng phát triển.