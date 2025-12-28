Hà Nội

Thế giới

Phát hiện 5 người trong một gia đình tử vong ở hai căn hộ

Cảnh sát cho biết 5 thành viên trong cùng một gia đình được phát hiện đã tử vong tại hai căn hộ khác nhau ở thành phố Gyeongsan, Hàn Quốc, hôm 28/12.

An An (Theo Yonhap)

Yonhap dẫn thông tin từ Sở Cảnh sát Gyeongsan cho biết, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi từ người thân của gia đình này. 5 nạn nhân được xác định là một người đàn ông khoảng 40 tuổi cùng vợ, con trai và bố mẹ anh.

"Các thi thể được phát hiện lúc 11h15 sáng 28/12/2025. Chỉ có cha của người đàn ông được tìm thấy tử vong tại căn hộ riêng của ông, 4 thi thể còn lại được phát hiện tại một căn hộ khác", cảnh sát thông tin.

han.jpg
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra sau khi 5 người trong một gia đình được phát hiện tử vong tại hai căn hộ ở Gyeongsan, Hàn Quốc, ngày 28/12. Ảnh: Yonhap.

Người thân nói với cảnh sát rằng anh đã nhận được một tin nhắn từ người đàn ông thể hiện sự tuyệt vọng về hoàn cảnh của bản thân và nhờ anh giúp giải quyết những việc còn dang dở.

Cảnh sát cho biết không tìm thấy thư tuyệt mệnh hay dấu hiệu phạm tội nào. Một cuộc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành để xác định nguyên nhân tử vong chính xác của 5 người.

Theo các nguồn tin, có những dấu hiệu cho thấy người đàn ông đã tự tử tại hiện trường.

Nguồn video: HTV
