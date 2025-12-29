Hà Nội

Bạn đọc

An Giang: Loại nhà thầu bỏ giá thấp vì nghi vấn tài liệu bị "cắt ghép" [Kỳ 1]

Tại cuộc thầu thiết bị Trường THPT Vĩnh Bình, một Liên danh nhà thầu đã bị Tổ chuyên gia kết luận cung cấp tài liệu giả mạo liên quan đến thông số kỹ thuật máy tính hãng Asus.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của phóng viên, quá trình lựa chọn nhà thầu tại gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Trường THPT Vĩnh Bình do Ban QLDA tỉnh An Giang làm chủ đầu tư đã xuất hiện những tình tiết hy hữu. Câu chuyện bắt đầu khi Tổ chuyên gia phát hiện dấu hiệu bất thường trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Liên danh Tuấn Kiệt (bao gồm Công ty TNHH MTV DV-TM-SX Tuấn Kiệt và Công ty Cổ phần Giáo dục Mekong).

snapedit-1766982093909.jpg
Ảnh minh họa

Cụ thể, để làm rõ thông số kỹ thuật của mặt hàng máy vi tính xách tay (laptop) hãng Asus, nhà thầu này đã cung cấp bổ sung một file định dạng PDF mang tên “Bảng xác nhận thông số kỹ thuật”. Tuy nhiên, thay vì là một bản chụp từ hồ sơ gốc có dấu đỏ, tài liệu này bị Tổ chuyên gia đánh giá là có dấu hiệu bị cắt ghép, chỉnh sửa bằng phần mềm.

Dù nhà thầu đã có văn bản giải trình, cho rằng đây là "sơ suất của bộ phận hành chính đối tác" khi gửi file qua Zalo và cam kết nộp bản cứng bổ sung sau đó, nhưng phía Chủ đầu tư vẫn giữ nguyên quan điểm. Kết quả là Liên danh Tuấn Kiệt (bao gồm Công ty TNHH MTV DV-TM-SX Tuấn Kiệt và Công ty Cổ phần Giáo dục Mekong), đơn vị bỏ giá thấp nhất với 3.660.473.728 đồng đã bị loại ngay lập tức vì lý do gian lận.

Việc loại bỏ nhà thầu có mức giá tiết kiệm nhất đã mở đường cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ trúng thầu. Đáng chú ý, giá dự thầu của Việt Mỹ là 4.075.184.000 đồng, cao hơn Liên danh Tuấn Kiệt hơn 414 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa với việc ngân sách Nhà nước phải chi trả thêm một khoản kinh phí đáng kể cho cùng một danh mục thiết bị kỹ thuật.

Dư luận đặt câu hỏi, liệu một sai sót mang tính "hành chính" như nhà thầu giải trình có thực sự là hành vi cố ý làm giả hồ sơ để trục lợi, hay đây là một kịch bản "tự sát" hy hữu của một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm?.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và "vết đen" của Liên danh Tuấn Kiệt.

Hiệu quả kinh tế và tính minh bạch từ những gói thầu chỉ định tại Sawaco [Kỳ 3]

Từ trường hợp của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang, câu hỏi về hiệu quả tiết kiệm ngân sách qua hình thức chỉ định thầu tại Sawaco một lần nữa được đặt ra.

Quay trở lại gói thầu “Cung cấp vật tư và thi công xây dựng” tại quận Tân Bình vừa được Sawaco giao cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang thực hiện. Mặc dù giá trúng thầu đã giảm hơn 500 triệu đồng so với dự toán (tiết kiệm ~7,00%) thông qua thương thảo, nhưng dư luận vẫn không khỏi băn khoăn về việc liệu đấu thầu rộng rãi có thể mang lại hiệu quả cao hơn hay không.

Theo dữ liệu chung, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang khi tham gia đấu thầu tại các đơn vị thuộc Sawaco dao động khá rộng. Ví dụ, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, tỷ lệ trúng thầu so với giá dự toán đạt khoảng 94,7% , trong khi tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức là 94,87%. Đây là mức tiết kiệm ở mức trung bình (khoảng 5-6%), chưa phải là mức tiết kiệm cao theo tiêu chuẩn tối ưu hóa đầu tư công.

Chân dung Xây dựng Nhựt Linh và những gói thầu "độc diễn" tại Vĩnh Long [Kỳ 1]

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Nhựt Linh liên tiếp trúng các gói thầu xây lắp quy mô lớn tại tỉnh Vĩnh Long (mới). Đáng chú ý, tại gói thầu gần 50 tỷ đồng, doanh nghiệp này là đơn vị duy nhất tham dự và trúng thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu tại tỉnh Vĩnh Long (sau khi sáp nhập các tỉnh Bến Tre và Trà Vinh từ ngày 01/7/2025) đang ghi nhận sự hiện diện mạnh mẽ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Nhựt Linh (gọi tắt là Công ty Nhựt Linh).

Gói thầu gần 50 tỷ đồng "vắng bóng" đối thủ

Tân Hưng, Tây Ninh: Một nhà thầu dự gói mua sắm thiết bị hơn 900 triệu đồng

Gói thầu mua sắm trang thiết bị tại xã Tân Hưng vừa mở thầu với duy nhất một doanh nghiệp tham gia, ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "siêu thấp" chỉ 0,4%.

Vừa qua, Ban Quản lý dự án (QLDA) xã Tân Hưng đã hoàn tất thủ tục mở thầu gói thầu "Mua sắm trang thiết bị và nâng cấp đường truyền phục vụ công tác chính quyền địa phương 02 cấp". Tuy nhiên, kết quả mở thầu cho thấy một kịch bản quen thuộc trong đấu thầu hiện nay: sự "độc diễn" của một nhà thầu duy nhất.

Cận cảnh gói thầu "một mình một ngựa"

