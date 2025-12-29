An Giang: Loại nhà thầu bỏ giá thấp vì nghi vấn tài liệu bị "cắt ghép" [Kỳ 1]

Tại cuộc thầu thiết bị Trường THPT Vĩnh Bình, một Liên danh nhà thầu đã bị Tổ chuyên gia kết luận cung cấp tài liệu giả mạo liên quan đến thông số kỹ thuật máy tính hãng Asus.

Theo tài liệu thu thập của phóng viên, quá trình lựa chọn nhà thầu tại gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Trường THPT Vĩnh Bình do Ban QLDA tỉnh An Giang làm chủ đầu tư đã xuất hiện những tình tiết hy hữu. Câu chuyện bắt đầu khi Tổ chuyên gia phát hiện dấu hiệu bất thường trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Liên danh Tuấn Kiệt (bao gồm Công ty TNHH MTV DV-TM-SX Tuấn Kiệt và Công ty Cổ phần Giáo dục Mekong).

Ảnh minh họa

Cụ thể, để làm rõ thông số kỹ thuật của mặt hàng máy vi tính xách tay (laptop) hãng Asus, nhà thầu này đã cung cấp bổ sung một file định dạng PDF mang tên “Bảng xác nhận thông số kỹ thuật”. Tuy nhiên, thay vì là một bản chụp từ hồ sơ gốc có dấu đỏ, tài liệu này bị Tổ chuyên gia đánh giá là có dấu hiệu bị cắt ghép, chỉnh sửa bằng phần mềm.

Dù nhà thầu đã có văn bản giải trình, cho rằng đây là "sơ suất của bộ phận hành chính đối tác" khi gửi file qua Zalo và cam kết nộp bản cứng bổ sung sau đó, nhưng phía Chủ đầu tư vẫn giữ nguyên quan điểm. Kết quả là Liên danh Tuấn Kiệt (bao gồm Công ty TNHH MTV DV-TM-SX Tuấn Kiệt và Công ty Cổ phần Giáo dục Mekong), đơn vị bỏ giá thấp nhất với 3.660.473.728 đồng đã bị loại ngay lập tức vì lý do gian lận.

Việc loại bỏ nhà thầu có mức giá tiết kiệm nhất đã mở đường cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Mỹ trúng thầu. Đáng chú ý, giá dự thầu của Việt Mỹ là 4.075.184.000 đồng, cao hơn Liên danh Tuấn Kiệt hơn 414 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa với việc ngân sách Nhà nước phải chi trả thêm một khoản kinh phí đáng kể cho cùng một danh mục thiết bị kỹ thuật.

Dư luận đặt câu hỏi, liệu một sai sót mang tính "hành chính" như nhà thầu giải trình có thực sự là hành vi cố ý làm giả hồ sơ để trục lợi, hay đây là một kịch bản "tự sát" hy hữu của một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm?.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và "vết đen" của Liên danh Tuấn Kiệt.