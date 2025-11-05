Gói thầu tại xã Khánh Hưng, Tây Ninh: Chỉ định thầu, giá trúng bằng giá mời

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Danh Triệu Vỹ vừa được chỉ định thầu gói thầu gần 2 tỷ đồng tại xã Khánh Hưng (Tây Ninh) với tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng.

Ngày 20/10/2025, Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng (tỉnh Tây Ninh) đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng Sửa chữa, cải tạo trụ sở, nhà xe, nhà vệ sinh, hàng rào, lát gạch sân đường Đảng ủy - Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Khánh Hưng".

Quyết định số 70/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng Sửa chữa.. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Khánh Hưng". Nguồn: MSC

Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, được phê duyệt tại Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 01/10/2025 của UBND xã Khánh Hưng.

Theo Quyết định số 53/QĐ-QLDA ngày 13/10/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu thi công xây dựng nêu trên có giá 1.982.365.000 đồng và được thực hiện theo hình thức "Chỉ định thầu rút gọn".

Tại Quyết định số 70/QĐ-BQL do ông Lê Tài Lộc, Phó Giám đốc Phụ trách Ban Quản lý dự án xã Khánh Hưng ký, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Danh Triệu Vỹ (Công ty Danh Triệu Vỹ).

Điều đáng chú ý, giá trúng thầu của Công ty Danh Triệu Vỹ là 1.982.365.000 đồng, bằng đúng giá gói thầu đã được phê duyệt. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này là 0 đồng.

Tỷ lệ trúng thầu 100% năm 2025

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Danh Triệu Vỹ có mã số thuế 1101974360, do ông Danh Quốc Tuân làm Giám đốc. Công ty này mới được thành lập vào ngày 12/01/2021, tức là có gần 5 năm kinh nghiệm.

Một chi tiết đáng lưu ý là địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp. Trước đây, công ty đặt tại xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Tuy nhiên, sau đợt sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã (theo Nghị quyết 1682/NQ-UBTVQH15) và điều chỉnh địa giới, trụ sở công ty hiện được ghi nhận tại "Số 79, ấp Kinh Mới, Xã Vĩnh Hưng, Tỉnh Tây Ninh". Trùng hợp, gói thầu tiết kiệm 0 đồng nêu trên cũng được thực hiện tại tỉnh Tây Ninh.

Dữ liệu công khai cho thấy, Công ty Danh Triệu Vỹ đăng ký doanh nghiệp quy mô nhỏ nhân sự rất khiêm tốn nhưng công ty này lại sở hữu một "bảng vàng" thành tích đấu thầu ấn tượng.

Chỉ riêng trong năm 2025, Công ty Danh Triệu Vỹ đã tham gia 5 gói thầu và trúng cả 5 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu 100%. Ngoài gói thầu gần 2 tỷ đồng tại xã Khánh Hưng, công ty này còn trúng:

Gói "Thi công xây dựng Sửa chữa đường bờ tây kênh Măng Đa - Cả Môn..." với giá trị 8.500.352.062 đồng (vai trò liên danh chính) do Phòng kinh tế xã Vĩnh Hưng mời thầu.

Gói "Thi công xây dựng công trình: Đường cờ Tổ quốc xã Tuyên Bình" giá trị 188.452.000 đồng do UBND xã Tuyên Bình mời thầu.

Gói "Xây dựng cống thoát nước khu 18 lô tuyến dân cư 504 xã Vĩnh Thuận" giá trị 165.512.000 đồng do Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận mời thầu.

Gói "Thi công Hệ thống pano tuyên truyền..." giá trị 634.689.701 đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Toàn Thành mời thầu.

"Quen mặt" bên mời thầu và gói trượt duy nhất

Nhìn rộng ra cả lịch sử hoạt động, Công ty Danh Triệu Vỹ đã tham gia tổng cộng 15 gói thầu, trúng 14 gói và chỉ trượt 1 gói duy nhất, đạt tỷ lệ trúng thầu tổng thể 93,3%. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) là 16.027.150.763 đồng.

Với việc trúng thầu liên tục, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách trung bình của công ty này là rất thấp. Dữ liệu phân tích cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 98,04%. Điều này có nghĩa là các gói thầu mà Công ty Danh Triệu Vỹ trúng chỉ tiết kiệm cho ngân sách trung bình 1,96%. Gói thầu 0 đồng tiết kiệm tại xã Khánh Hưng là một ví dụ điển hình cho xu hướng này.

Trong số 11 bên mời thầu mà Công ty Danh Triệu Vỹ có quan hệ, nổi bật nhất là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc Xây dựng Nguyễn Hưng.

Công ty Danh Triệu Vỹ đã tham gia 5 gói thầu do đơn vị này mời. Kết quả, Công ty Danh Triệu Vỹ đã trúng 4/5 gói thầu này, với tổng giá trị hơn 3,16 tỷ đồng. Các gói thầu bao gồm: "Thi công Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND xã Tuyên Bình Tây" (trúng 1,339 tỷ), "Thi công công trình Sơn sửa nhà bia tưởng niệm..." (trúng 145 triệu) , "Thi công xây dựng Hệ thống thoát nước + cây xanh..." (trúng 1,429 tỷ) và "Thi công xây dựng Chỉnh trang khuôn viên trụ sở HĐND..." (trúng 245 triệu).

Một sự trùng hợp thú vị là, gói thầu duy nhất trong sự nghiệp (1/15 gói) mà Công ty Danh Triệu Vỹ trượt thầu cũng chính là gói do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc Xây dựng Nguyễn Hưng mời thầu. Đó là gói "Thi công Lắp đặt bổ sung đèn chiếu sáng các trục đường trong nội ô thị trấn Vĩnh Hưng".

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được ban hành nhằm đảm bảo hoạt động đấu thầu diễn ra cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một doanh nghiệp 5 nhân sự liên tục trúng thầu với tỷ lệ gần như tuyệt đối, đặc biệt là các gói thầu chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm bằng 0, đang đặt ra nhiều câu hỏi cho dư luận về việc đảm bảo các mục tiêu nêu trên của Luật Đấu thầu.