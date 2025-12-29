Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Đánh bay' môi khô nẻ mùa đông với 4 bí quyết tẩy tế bào chết đơn giản

Sống Khỏe

'Đánh bay' môi khô nẻ mùa đông với 4 bí quyết tẩy tế bào chết đơn giản

4 công thức tẩy tế bào chết cho môi đơn giản tại nhà, giúp loại bỏ da khô, phục hồi độ ẩm và mang lại đôi môi hồng hào, mềm mịn mùa đông.

Vân Giang (Tổng hợp)
Mùa đông đến, làn môi dễ khô nứt, bong tróc, khiến nhiều người cảm thấy thiếu tự tin. Ngoài việc dưỡng ẩm, tẩy tế bào chết định kỳ là bước quan trọng giúp loại bỏ lớp da chết, phục hồi sự mềm mại và hồng hào cho đôi môi. Dưới đây là 4 công thức đơn giản, dễ thực hiện ngay tại nhà. Ảnh minh họa
Mùa đông đến, làn môi dễ khô nứt, bong tróc, khiến nhiều người cảm thấy thiếu tự tin. Ngoài việc dưỡng ẩm, tẩy tế bào chết định kỳ là bước quan trọng giúp loại bỏ lớp da chết, phục hồi sự mềm mại và hồng hào cho đôi môi. Dưới đây là 4 công thức đơn giản, dễ thực hiện ngay tại nhà. Ảnh minh họa
Đường là nguyên liệu tẩy tế bào chết tự nhiên, có khả năng loại bỏ nhẹ nhàng lớp da khô bong tróc. Khi kết hợp với mật ong, đôi môi còn được dưỡng ẩm và làm dịu tối đa, đặc biệt hữu ích với những trường hợp môi nứt nẻ hoặc dễ chảy máu. Ảnh minh họa
Đường là nguyên liệu tẩy tế bào chết tự nhiên, có khả năng loại bỏ nhẹ nhàng lớp da khô bong tróc. Khi kết hợp với mật ong, đôi môi còn được dưỡng ẩm và làm dịu tối đa, đặc biệt hữu ích với những trường hợp môi nứt nẻ hoặc dễ chảy máu. Ảnh minh họa
Cách thực hiện đơn giản: trộn đường với mật ong, thoa lên môi, massage nhẹ nhàng theo vòng tròn trong khoảng 1–2 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Ảnh minh họa
Cách thực hiện đơn giản: trộn đường với mật ong, thoa lên môi, massage nhẹ nhàng theo vòng tròn trong khoảng 1–2 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Ảnh minh họa
Đối với làn môi mỏng, dễ kích ứng, bột yến mạch xay mịn là lựa chọn hoàn hảo nhờ khả năng tẩy tế bào chết nhẹ nhàng mà không gây tổn thương. Ảnh minh họa
Đối với làn môi mỏng, dễ kích ứng, bột yến mạch xay mịn là lựa chọn hoàn hảo nhờ khả năng tẩy tế bào chết nhẹ nhàng mà không gây tổn thương. Ảnh minh họa
Kết hợp cùng sữa, công thức này vừa làm dịu vừa cấp ẩm, giúp cải thiện tình trạng ngứa và khô môi trong giai đoạn đầu mùa đông. Thoa hỗn hợp lên môi, massage trong 1 phút rồi rửa sạch, áp dụng 2–3 lần/tuần để thấy hiệu quả rõ rệt. Ảnh minh họa
Kết hợp cùng sữa, công thức này vừa làm dịu vừa cấp ẩm, giúp cải thiện tình trạng ngứa và khô môi trong giai đoạn đầu mùa đông. Thoa hỗn hợp lên môi, massage trong 1 phút rồi rửa sạch, áp dụng 2–3 lần/tuần để thấy hiệu quả rõ rệt. Ảnh minh họa
Nếu môi bạn nhợt nhạt, xỉn màu trong mùa lạnh, bã cà phê kết hợp dầu dừa là lựa chọn lý tưởng. Bã cà phê giúp loại bỏ tế bào chết đồng thời kích thích tuần hoàn máu, mang lại đôi môi hồng hào, căng mọng. Ảnh minh họa
Nếu môi bạn nhợt nhạt, xỉn màu trong mùa lạnh, bã cà phê kết hợp dầu dừa là lựa chọn lý tưởng. Bã cà phê giúp loại bỏ tế bào chết đồng thời kích thích tuần hoàn máu, mang lại đôi môi hồng hào, căng mọng. Ảnh minh họa
Dầu dừa giàu axit béo, cung cấp độ ẩm sâu, ngăn ngừa tình trạng môi khô nẻ. Lưu ý, công thức này thích hợp với những người có môi không quá nhạy cảm. Ảnh minh họa
Dầu dừa giàu axit béo, cung cấp độ ẩm sâu, ngăn ngừa tình trạng môi khô nẻ. Lưu ý, công thức này thích hợp với những người có môi không quá nhạy cảm. Ảnh minh họa
Đường nâu dịu nhẹ hơn đường trắng, phù hợp với vùng da môi nhạy cảm. Khi kết hợp với dầu ô liu, đôi môi không chỉ được tẩy tế bào chết mà còn bổ sung độ ẩm, phục hồi lớp lipid tự nhiên. Ảnh minh họa
Đường nâu dịu nhẹ hơn đường trắng, phù hợp với vùng da môi nhạy cảm. Khi kết hợp với dầu ô liu, đôi môi không chỉ được tẩy tế bào chết mà còn bổ sung độ ẩm, phục hồi lớp lipid tự nhiên. Ảnh minh họa
Công thức này giúp môi mềm mại, mịn màng và hạn chế tình trạng nứt nẻ sau khi tẩy da chết. Ảnh minh họa
Công thức này giúp môi mềm mại, mịn màng và hạn chế tình trạng nứt nẻ sau khi tẩy da chết. Ảnh minh họa
Khi tẩy tế bào chết cho môi, bạn nên thực hiện 2–3 lần mỗi tuần để tránh làm tổn thương da nhạy cảm. Sau mỗi lần tẩy, việc thoa son dưỡng hoặc dầu tự nhiên sẽ giúp khóa ẩm, duy trì sự mềm mại cho môi. Đồng thời, cần tránh tẩy tế bào chết nếu môi đang bị viêm hoặc trầy xước nặng. Ảnh minh họa
Khi tẩy tế bào chết cho môi, bạn nên thực hiện 2–3 lần mỗi tuần để tránh làm tổn thương da nhạy cảm. Sau mỗi lần tẩy, việc thoa son dưỡng hoặc dầu tự nhiên sẽ giúp khóa ẩm, duy trì sự mềm mại cho môi. Đồng thời, cần tránh tẩy tế bào chết nếu môi đang bị viêm hoặc trầy xước nặng. Ảnh minh họa
Những công thức đơn giản từ nguyên liệu sẵn có trong bếp không chỉ tiết kiệm mà còn mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp đôi môi luôn mềm mịn, hồng hào suốt mùa đông, từ đó tăng thêm sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày. Ảnh minh họa
Những công thức đơn giản từ nguyên liệu sẵn có trong bếp không chỉ tiết kiệm mà còn mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp đôi môi luôn mềm mịn, hồng hào suốt mùa đông, từ đó tăng thêm sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày. Ảnh minh họa
Vân Giang (Tổng hợp)
#Chăm sóc môi mùa đông #Tẩy tế bào chết tự nhiên #Công thức tẩy tế bào chết tại nhà #Dưỡng ẩm môi hiệu quả #Nguyên liệu từ bếp #Phục hồi môi khô nứt

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT