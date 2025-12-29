"Hệ sinh thái" nhà thầu Thành Kiên: Trúng thầu dày đặc, "bách chiến bách thắng" tại Đồng Nai [Kỳ 2]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Thành Kiên (TP HCM) là một cái tên "khủng" trong làng đấu thầu thiết bị giáo dục. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 237 gói thầu, trong đó trúng tới 134 gói với tổng giá trị hơn 622 tỷ đồng.

Phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Công ty Thiết bị Giáo dục Thành Kiên thường xuyên xuất hiện và trúng thầu tại các dự án do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh thực hiện tư vấn. Thống kê riêng tại đơn vị tư vấn này, Công ty Thiết bị Giáo dục Thành Kiên đã tham gia 41 gói thầu và trúng tới 36 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu lên đến gần 88%. Đáng chú ý, chính Công ty Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh là đơn vị lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, trực tiếp loại đối thủ của Liên danh Thành Kiên tại gói thầu 18 tỷ đồng vừa qua tại dự án Trường Trung học cơ sở Tân Thành.

Bên cạnh đó, một thành viên khác trong liên danh trúng thầu là Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Lê Anh Phát cũng ghi nhận sự "ưu ái" tại địa phương. Doanh nghiệp này có trụ sở tại xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, cùng địa bàn hoạt động của Ban Quản lý dự án khu vực 05. Chỉ trong năm 2025, Công ty Lê Anh Phát đã tham gia 4 gói thầu và trúng 3 gói, tất cả đều nằm trong các liên danh trúng thầu sát giá tại chính Ban Quản lý này.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Mối quan hệ giữa nhà thầu, đơn vị tư vấn và chủ đầu tư cần được soi chiếu dưới góc độ minh bạch. Khi một nhà thầu trúng thầu dày đặc tại một đơn vị tư vấn hoặc một chủ đầu tư nhất định với tỷ lệ tiết kiệm thấp, đó là dấu hiệu cần được cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu kiểm tra để loại bỏ tư duy 'sân nhà' trong đầu tư công."

