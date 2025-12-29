Hà Nội

"Hệ sinh thái" nhà thầu Thành Kiên: Trúng thầu dày đặc, "bách chiến bách thắng" tại Đồng Nai [Kỳ 2]

Công ty Thiết bị Giáo dục Thành Kiên, thành viên đứng đầu liên danh vừa trúng thầu tại Long Thành, sở hữu bảng thành tích trúng thầu đáng nể với hàng trăm gói thầu sát giá dự toán.

Hải Nam

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Thành Kiên (TP HCM) là một cái tên "khủng" trong làng đấu thầu thiết bị giáo dục. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia 237 gói thầu, trong đó trúng tới 134 gói với tổng giá trị hơn 622 tỷ đồng.

Phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Công ty Thiết bị Giáo dục Thành Kiên thường xuyên xuất hiện và trúng thầu tại các dự án do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh thực hiện tư vấn. Thống kê riêng tại đơn vị tư vấn này, Công ty Thiết bị Giáo dục Thành Kiên đã tham gia 41 gói thầu và trúng tới 36 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu lên đến gần 88%. Đáng chú ý, chính Công ty Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh là đơn vị lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, trực tiếp loại đối thủ của Liên danh Thành Kiên tại gói thầu 18 tỷ đồng vừa qua tại dự án Trường Trung học cơ sở Tân Thành.

truongthcstanthanh.jpg
Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, một thành viên khác trong liên danh trúng thầu là Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Lê Anh Phát cũng ghi nhận sự "ưu ái" tại địa phương. Doanh nghiệp này có trụ sở tại xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, cùng địa bàn hoạt động của Ban Quản lý dự án khu vực 05. Chỉ trong năm 2025, Công ty Lê Anh Phát đã tham gia 4 gói thầu và trúng 3 gói, tất cả đều nằm trong các liên danh trúng thầu sát giá tại chính Ban Quản lý này.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Mối quan hệ giữa nhà thầu, đơn vị tư vấn và chủ đầu tư cần được soi chiếu dưới góc độ minh bạch. Khi một nhà thầu trúng thầu dày đặc tại một đơn vị tư vấn hoặc một chủ đầu tư nhất định với tỷ lệ tiết kiệm thấp, đó là dấu hiệu cần được cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu kiểm tra để loại bỏ tư duy 'sân nhà' trong đầu tư công."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Bài toán hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư Ban Quản lý dự án khu vực 05.

Gói thầu 18 tỷ đồng tại Long Thành: Ngân sách tiết kiệm "nhỏ giọt" chưa đầy 1%? [Kỳ 1]

Dự án Trường Trung học cơ sở Tân Thành (Đồng Nai) đang thu hút sự chú ý khi gói thầu thiết bị hơn 18 tỷ đồng có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách siêu thấp, trong khi đối thủ trượt thầu vì những lỗi kỹ thuật khó tin.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/12/2025, ông Trần Xuân Thám, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 05 (tỉnh Đồng Nai) đã ký Quyết định số 147/QĐ-BQLDAKV05 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15 (cung cấp hàng hóa): Thiết bị, thuộc công trình Trường Trung học cơ sở Tân Thành, xã Bàu Cạn.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh IB2500514862 (bao gồm Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Thành Kiên, Công ty Cổ phần Cải tiến Xanh và Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Lê Anh Phát). Giá trúng thầu ghi nhận ở mức 17.972.819.000 đồng. Đáng chú ý, so với giá dự toán gói thầu được phê duyệt là 18.095.518.000 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước khoảng 122,7 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp" chỉ khoảng 0,68%.

Xem chi tiết

Đồng Nai: Hộ kinh doanh Nguyễn Nam Tiến trúng thầu hơn 6,3 tỷ đồng, tiết kiệm 0 đồng

Trúng gói thầu hơn 6,3 tỷ đồng tại Trường Bù Gia Mập (Đồng Nai), Hộ kinh doanh Nguyễn Nam Tiến gây chú ý khi giá trúng trùng khít giá dự toán.

Tháng 12/2025, ông Nguyễn Thế Hùng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Bù Gia Mập tỉnh Đồng Nai đã ký Quyết định số 209/QĐ-DTNTBGM phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hóa, gia vị cho bếp ăn nội trú".

qdpd.jpg
Quyết định số 209/QĐ-DTNTBGM phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hóa, gia vị cho bếp ăn nội trú" (Nguồn: MSC)
Xem chi tiết

Đồng Nai: Liên danh Đỉnh Cao – Tân Hoàng trúng gói thầu hơn 14 tỷ, tiết kiệm "siêu thấp"

Tại gói thầu xây lắp gần 15 tỷ đồng do Ban QLDA khu vực 06 (Đồng Nai) làm chủ đầu tư, Liên danh Đỉnh Cao – Tân Hoàng là đơn vị duy nhất tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt 0,18%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 04/11/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 06 (tỉnh Đồng Nai) đã ký Quyết định số 97/QĐ-BQLDAKV06 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05: Xây dựng. Đây là gói thầu thuộc dự án "Tuyến thoát nước suối Đại Thắng, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch", sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Một Thành Viên Xây dựng Đỉnh Cao - Công ty Cổ phần Xây dựng Thiết bị Tân Hoàng (Liên danh Đỉnh Cao – Tân Hoàng). Giá trúng thầu được phê duyệt là 14.730.655.930 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 330 ngày.

Xem chi tiết

Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Tâm Tuệ Phương trúng 5/5 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh mời thầu. Bên cạnh đó, việc tham gia gói thầu 90 tỷ đồng tại Quảng Ngãi đang đặt ra dấu hỏi về việc huy động trùng lặp nhân sự cho các dự án năm 2025 theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC.