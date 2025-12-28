Hà Nội

Mẹo nhỏ giúp phòng khách lấy sáng tối đa, tiết kiệm điện

Bất động sản

Phòng khách tràn ngập ánh sáng tự nhiên vừa giúp không gian trở nên rộng rãi, thoáng đãng đồng thời mang lại cảm giác dễ chịu, tốt cho sức khỏe.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Để lấy ánh sáng cho phòng khách, trước hết, cần tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ và cửa ra vào. Ảnh: Furniture And Choice
Phòng khách nên bố trí cửa sổ lớn, ưu tiên cửa kính thay vì tường kín. Nếu có thể, hãy sử dụng cửa kính trong suốt hoặc kính cường lực để ánh sáng dễ dàng lan tỏa vào bên trong. Ảnh: Martha Stewart
Với nhà ống hoặc nhà phố, việc thiết kế cửa sổ cao sát trần sẽ giúp ánh sáng đi sâu hơn vào không gian. Ảnh: Trường Giang JSC
Bên cạnh đó, chọn màu sắc nội thất sáng là cách đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Những gam màu như trắng, kem, be, pastel hoặc xám nhạt có khả năng phản xạ ánh sáng tốt, giúp phòng khách luôn sáng sủa. Ảnh: Noithatmanhhe
Tường, trần nhà và sàn nhà nên ưu tiên tông sáng để tạo cảm giác rộng và thoáng hơn. Ảnh: Internet
Một mẹo nhỏ khác thường bị bỏ qua là sử dụng gương và vật liệu phản chiếu ánh sáng. Gương treo tường đặt đối diện hoặc gần cửa sổ sẽ giúp “nhân đôi” lượng ánh sáng tự nhiên trong phòng. Ảnh: Internet
Rèm cửa nên chọn loại mỏng, sáng màu như trắng, kem hoặc xám nhạt để vừa đảm bảo sự riêng tư vừa không cản trở ánh sáng. Ảnh: Internet
Nếu phòng khách hướng nắng gắt, có thể dùng rèm hai lớp, trong đó lớp mỏng được sử dụng ban ngày để lấy sáng, lớp dày dùng khi cần che nắng hoặc buổi tối. Ảnh: Internet
Giữ phòng khách luôn gọn gàng, thông thoáng cũng là cách gián tiếp giúp không gian sáng hơn. Ảnh: Getty
Việc bày biện quá nhiều đồ đạc, đặc biệt là những vật dụng lớn, tối màu sẽ cản trở ánh sáng và khiến phòng khách trở nên chật chội. Ảnh: Getty
Hãy ưu tiên nội thất đơn giản, kích thước vừa phải và bố trí khoa học để ánh sáng được lưu thông tốt nhất. Ảnh: Getty
#Lấy sáng tự nhiên cho phòng khách #Thiết kế cửa sổ lớn và kính trong suốt #Sử dụng màu sắc nội thất sáng #Phản chiếu ánh sáng bằng gương #Chọn rèm cửa phù hợp #Tối ưu hóa bố trí nội thất

