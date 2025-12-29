Hà Nội

Bạn đọc

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Hải Anh

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh ở các kỳ trước, bên cạnh việc "một mình một chợ" trúng gói thầu 28 tỷ đồng tại Công ty nước Hậu Giang, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn cho thấy sự "mát tay" kỳ lạ khi tham gia đấu thầu tại các đơn vị khác trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

"Bách phát bách trúng" tại các đối tác thân quen

Dữ liệu phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Huy Thắng là một trong những đối tác "đặc biệt" nhất của nhà thầu này. Cụ thể, Xây dựng Thành Công đã tham gia 6 gói thầu do công ty Huy Thắng mời thầu và trúng cả 6 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Tổng giá trị các gói thầu trúng tại đây lên tới gần 55 tỷ đồng.

Tương tự, tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang, Xây dựng Thành Công cũng thể hiện sức mạnh vượt trội khi tham gia 14 gói thầu và trúng tới 13 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 93%. Riêng trong ngày 17/10/2025, doanh nghiệp này đã được đơn vị này phê duyệt trúng cùng lúc 2 gói thầu xây lắp.

Ngoài ra, một "sân nhà" màu mỡ khác không thể không nhắc đến là Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long. Tại đây, Xây dựng Thành Công đã tham gia 41 gói thầu và trúng tới 31 gói (tỷ lệ khoảng 76%). Đây cũng là nơi mang lại khối lượng công việc và doanh thu lớn nhất cho nhà thầu này trong những năm qua với tổng giá trị trúng thầu gần 35 tỷ đồng.

screen-shot-2025-12-29-at-115536.png

Điệp khúc "đối thủ" quen thuộc?

Trong quá trình phân tích dữ liệu đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thành Công, Phóng viên nhận thấy sự xuất hiện thường xuyên của một số "đối thủ" quen thuộc nhưng lại có kết quả thi đấu khá khiêm tốn.

Điển hình như Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư Phát triển Sông Xanh. Doanh nghiệp này đã có 11 lần chạm trán với Xây dựng Thành Công tại các gói thầu, nhưng đã thất bại tới 8 lần. Sự xuất hiện lặp đi lặp lại của những "nhà thầu lót đường" (thường xuyên tham gia nhưng trượt thầu vì các lỗi cơ bản hoặc giá cao) là một dấu hiệu thường thấy trong các kịch bản đấu thầu, cần cơ quan chức năng thanh kiểm tra mới có thể kết luận chính xác.

Rủi ro từ việc "ưu ái" nhà thầu ruột

Trao đổi về vấn đề này, Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhận định: "Trong đấu thầu, việc một nhà thầu trúng thầu liên tục tại một chủ đầu tư với tỷ lệ quá cao là dấu hiệu bất thường cần giám sát. Mặc dù nhà thầu có thể có lợi thế về kinh nghiệm địa phương, nhưng nếu không kiểm soát kỹ, dễ dẫn đến tình trạng khép kín, cục bộ, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu tiềm năng khác, từ đó làm giảm tính cạnh tranh và hiệu quả tiết kiệm ngân sách".

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhấn mạnh: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP nghiêm cấm các hành vi thông thầu, dàn xếp hoặc chèn các tiêu chí cài cắm trong hồ sơ mời thầu để tạo lợi thế cho một hoặc một nhóm nhà thầu cụ thể. Nếu cơ quan thanh tra phát hiện có sự ưu ái bất thường hoặc năng lực nhà thầu không đảm bảo như hồ sơ kê khai mà vẫn được trúng thầu liên tiếp, các cá nhân liên quan có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật".

Với hàng loạt dấu hỏi về năng lực thực tế khi ôm đồm quá nhiều gói thầu cùng lúc và tỷ lệ trúng thầu cao bất thường, thiết nghĩ các cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần có sự giám sát chặt chẽ quá trình thi công của Công ty TNHH Xây dựng Thành Công, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

