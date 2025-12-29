Công ty Xây dựng Khang Phú: Cần làm rõ hiệu quả kinh tế [Kỳ 3]

Tỷ lệ trúng thầu sát nút và hiện tượng trúng nhiều gói thầu cùng lúc của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú đặt ra yêu cầu về trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tổng giá trị các gói thầu mà Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú đã trúng thầu tính đến nay đạt con số hơn 112,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, với tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán luôn duy trì ở mức cao ngất ngưỡng (trung bình 99,06%), hiệu quả tiết kiệm ngân sách thực tế tại hàng loạt dự án hạ tầng giao thông là vô cùng thấp.

Vấn đề gây lo ngại hơn cả là năng lực triển khai thực tế của doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký cho thấy Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú chỉ có khoảng 10 nhân viên. Thế nhưng, chỉ trong tháng 11/2025, doanh nghiệp này đã được phê duyệt trúng thầu và thực hiện cùng lúc ít nhất 9 gói thầu xây lắp và tư vấn tại hai phường Dĩ An và Tân Đông Hiệp. Việc phân bổ đội ngũ kỹ thuật, máy móc thiết bị và quản lý tài chính để đảm bảo chất lượng, tiến độ cho hàng loạt công trình khởi công cùng thời điểm là một bài toán khó mà chủ đầu tư cần có trách nhiệm thẩm định kỹ lưỡng.

Hơn thế nữa, doanh nghiệp này còn đồng thời đảm nhận nhiều vai trò tư vấn giám sát tại chính địa bàn đang thi công. Theo tài liệu, Khang Phú đã tham gia tư vấn 17 gói thầu với 9 vai trò khác nhau như giám sát thi công, thẩm tra thiết kế, khảo sát địa hình. Sự đan xen giữa vai trò nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn tại các địa phương như Dĩ An cần được đối chiếu chặt chẽ để đảm bảo tính khách quan, minh bạch theo quy định của pháp luật về đấu thầu và xây dựng.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định:

"Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP nghiêm cấm hành vi chia nhỏ dự án để áp dụng hình thức chỉ định thầu trái quy định. Trong trường hợp một nhà thầu trúng liên tiếp nhiều gói thầu chỉ định thầu trong một ngày, hoặc trúng thầu sát giá với tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%, cơ quan thanh tra chuyên ngành cần vào cuộc kiểm tra tính pháp lý của kế hoạch lựa chọn nhà thầu và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc đảm bảo hiệu quả đầu tư công."

Việc đảm bảo môi trường đấu thầu lành mạnh, cạnh tranh thực chất không chỉ giúp tiết kiệm nguồn lực cho ngân sách nhà nước mà còn giúp lựa chọn được những nhà thầu có năng lực thật sự để kiến tạo nên những công trình chất lượng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục giám sát chất lượng và tiến độ các dự án do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú thực hiện để thông tin tới bạn đọc.

