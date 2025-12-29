Hà Nội

Bạn đọc

Công ty Xây dựng Khang Phú: Cần làm rõ hiệu quả kinh tế [Kỳ 3]

Tỷ lệ trúng thầu sát nút và hiện tượng trúng nhiều gói thầu cùng lúc của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú đặt ra yêu cầu về trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư.

Hải Nam

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tổng giá trị các gói thầu mà Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú đã trúng thầu tính đến nay đạt con số hơn 112,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, với tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán luôn duy trì ở mức cao ngất ngưỡng (trung bình 99,06%), hiệu quả tiết kiệm ngân sách thực tế tại hàng loạt dự án hạ tầng giao thông là vô cùng thấp.

Vấn đề gây lo ngại hơn cả là năng lực triển khai thực tế của doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký cho thấy Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú chỉ có khoảng 10 nhân viên. Thế nhưng, chỉ trong tháng 11/2025, doanh nghiệp này đã được phê duyệt trúng thầu và thực hiện cùng lúc ít nhất 9 gói thầu xây lắp và tư vấn tại hai phường Dĩ An và Tân Đông Hiệp. Việc phân bổ đội ngũ kỹ thuật, máy móc thiết bị và quản lý tài chính để đảm bảo chất lượng, tiến độ cho hàng loạt công trình khởi công cùng thời điểm là một bài toán khó mà chủ đầu tư cần có trách nhiệm thẩm định kỹ lưỡng.

Hơn thế nữa, doanh nghiệp này còn đồng thời đảm nhận nhiều vai trò tư vấn giám sát tại chính địa bàn đang thi công. Theo tài liệu, Khang Phú đã tham gia tư vấn 17 gói thầu với 9 vai trò khác nhau như giám sát thi công, thẩm tra thiết kế, khảo sát địa hình. Sự đan xen giữa vai trò nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn tại các địa phương như Dĩ An cần được đối chiếu chặt chẽ để đảm bảo tính khách quan, minh bạch theo quy định của pháp luật về đấu thầu và xây dựng.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định:

"Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP nghiêm cấm hành vi chia nhỏ dự án để áp dụng hình thức chỉ định thầu trái quy định. Trong trường hợp một nhà thầu trúng liên tiếp nhiều gói thầu chỉ định thầu trong một ngày, hoặc trúng thầu sát giá với tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%, cơ quan thanh tra chuyên ngành cần vào cuộc kiểm tra tính pháp lý của kế hoạch lựa chọn nhà thầu và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc đảm bảo hiệu quả đầu tư công."

Việc đảm bảo môi trường đấu thầu lành mạnh, cạnh tranh thực chất không chỉ giúp tiết kiệm nguồn lực cho ngân sách nhà nước mà còn giúp lựa chọn được những nhà thầu có năng lực thật sự để kiến tạo nên những công trình chất lượng. Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục giám sát chất lượng và tiến độ các dự án do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú thực hiện để thông tin tới bạn đọc.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Bạn đọc

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú: Một năm 2025 "bách chiến bách thắng" [Kỳ 1]

Trong năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú ghi nhận tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại các gói thầu tham gia với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức rất thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú (mã số doanh nghiệp: 3701692114) có trụ sở tại số 311/30, đường Nguyễn An Ninh, khu phố Thắng Lợi 1, phường Dĩ An, TP HCM. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận một hiệu suất trúng thầu đạt mức đáng kinh ngạc. Chỉ tính riêng trong năm 2025, nhà thầu này tham gia 15 gói thầu và trúng toàn bộ 15 gói, đạt tỷ lệ trúng 100%.

Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này trong lịch sử đấu thầu chỉ đạt khoảng 0,94%, với tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán lên tới 99,06%. Thực trạng trúng thầu sát giá này diễn ra hệ thống tại nhiều địa bàn trọng điểm của tỉnh Bình Dương cũ. Điển hình là tại UBND phường Tân Đông Hiệp (TP HCM), chỉ trong vòng 5 ngày của tháng 11/2025, doanh nghiệp này cùng các đối tác liên danh đã được phê duyệt trúng liên tiếp 4 gói thầu xây lắp quy mô lớn với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách siêu thấp.

Bạn đọc

TP HCM: "Lạ lùng" kịch bản một ngày trúng 5 gói thầu tại phường Dĩ An [Kỳ 2]

Chỉ trong duy nhất ngày 07/11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú đã được UBND phường Dĩ An phê duyệt trúng liên tiếp 5 gói thầu xây lắp.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, một hiện tượng đấu thầu "thần tốc" hiếm gặp đã diễn ra tại UBND phường Dĩ An (TP HCM) vào ngày 07/11/2025. Trong cùng một ngày, lãnh đạo UBND phường Dĩ An đã ký phê duyệt cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú trúng liên tiếp 5 gói thầu xây dựng hạ tầng trên địa bàn.

Danh sách các gói thầu "về tay" doanh nghiệp này trong ngày 07/11/2025 bao gồm:

Bạn đọc

Công ty Sinh Duy Thịnh trúng thầu tại Phường Dĩ An: Tiết kiệm ngân sách hay chỉ là hình thức? [Kỳ 4]

Trúng thầu hàng loạt nhưng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại các gói thầu của Công ty Sinh Duy Thịnh lại ở mức "nhỏ giọt". Có những gói thầu giá trúng thầu sát sạt giá dự toán, tỷ lệ tiết kiệm gần như bằng 0, đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả kinh tế.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của công tác đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế (tiết kiệm ngân sách). Hiệu quả kinh tế được đo lường bằng tỷ lệ tiết kiệm, tức là chênh lệch giữa giá gói thầu (hoặc dự toán) và giá trúng thầu. Tuy nhiên, phân tích kết quả trúng thầu của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Xây dựng Sinh Duy Thịnh tại UBND Phường Dĩ An, các chỉ số này đang ở mức rất khiêm tốn, thậm chí là mức "tượng trưng".

Thống kê dữ liệu cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán (hoặc giá gói thầu) của Công ty Sinh Duy Thịnh lên tới 99,97%. Đặc biệt, tại các gói thầu do UBND Phường Dĩ An mời thầu trong năm 2025, con số này tiệm cận mức tuyệt đối: 99,99%.

