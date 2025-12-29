Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Lật lại hồ sơ đấu thầu 2025 của Công ty S5T Việt Nam: Những con số biết nói [Kỳ 2]

Năm 2025 chứng kiến sự "phủ sóng" dày đặc của Công ty S5T Việt Nam tại các đơn vị thủy điện, nhiệt điện lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm thấp tại nhiều gói thầu đang đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 là một năm hoạt động sôi nổi của Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam (Công ty S5T Việt Nam) với việc tham gia khoảng 83 gói thầu. Điểm đáng chú ý trong bức tranh đấu thầu của doanh nghiệp này là sự xuất hiện tần suất cao tại các đơn vị thành viên thuộc các Tổng công ty phát điện (GENCO).

Cụ thể, tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, ngoài gói thầu thay thế hệ thống điều tốc vừa trúng ngày 25/12/2025, trong năm qua, Công ty S5T Việt Nam đã liên tiếp được xướng tên ở nhiều gói thầu khác. Điển hình như ngày 06/11/2025, doanh nghiệp trúng Gói thầu số 44 "Thử nghiệm sau khi đại tu tổ máy H2" với giá 955.800.000 đồng. Trước đó, ngày 30/07/2025, đơn vị này trúng Gói thầu số 34 "Mua sắm Module khuếch đại PL10 hệ thống điều tốc..." với giá 938.088.000 đồng; hay ngày 05/05/2025 trúng Gói thầu 32 "Mua sắm, lắp đặt Hệ thống giám sát chạm đất nguồn một chiều DC" với giá 3.086.600.000 đồng.

1c-6361.png
Ảnh minh họa

Không chỉ "đắt hàng" tại Phú Yên, Công ty S5T Việt Nam còn mở rộng tầm ảnh hưởng ra khu vực phía Bắc. Ngày 24/01/2025, tại Tuyên Quang, nhà thầu này được phê duyệt trúng gói thầu "Cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ kỹ thuật đi kèm cho sửa chữa lớn hệ thống rung đảo tổ máy H3 năm 2025" do Công ty Thủy điện Tuyên Quang mời thầu, giá trúng thầu là 7.047.224.700 đồng.

Tuy nhiên, đi kèm với chuỗi thành tích trúng thầu là câu chuyện về tỷ lệ tiết kiệm ngân sách. Dữ liệu phân tích cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty S5T Việt Nam là 91,86%. Song, tại một số chủ đầu tư cụ thể, con số tiết kiệm lại cực kỳ khiêm tốn.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát, qua 16 gói thầu tham gia và trúng 6 gói, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán của S5T Việt Nam lên tới 99,52%. Nghĩa là cứ 100 đồng vốn bỏ ra, Nhà nước chỉ tiết kiệm được chưa đầy 0,5 đồng. Tương tự, tại Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN, tỷ lệ này là 99,3% và tại Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV là 99,44%.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết: "Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Luật Đấu thầu (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) là đảm bảo hiệu quả kinh tế. Khi tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu liên tục ở mức thấp, sát giá dự toán, các cơ quan thanh tra, kiểm toán cần vào cuộc để xem xét quy trình thẩm định giá và lập hồ sơ mời thầu có đảm bảo tính khách quan, hay có dấu hiệu hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác".

Việc trúng thầu sát giá không vi phạm pháp luật nếu quy trình minh bạch, nhưng nó luôn là chỉ dấu cần lưu tâm về mức độ cạnh tranh của gói thầu đó. Liệu có hay không sự "ưu ái" hay lợi thế độc quyền nào giúp Công ty S5T Việt Nam duy trì được mức giá tốt như vậy?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Giải mã mối quan hệ ‘khăng khít’ giữa Công ty S5T Việt Nam và Thủy điện Sông Ba Hạ

#đấu thầu #S5T Việt Nam #thủy điện #cạnh tranh #tiết kiệm ngân sách #gói thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty S5T Việt Nam và ‘cú đúp’ thầu chục tỷ đồng ngày cuối năm 2025 [Kỳ 1]

Chỉ trong ngày 25/12/2025, Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam liên tiếp được công bố trúng hai gói thầu giá trị lớn tại các nhà máy điện trọng điểm, dấy lên sự quan tâm về năng lực triển khai đồng bộ của nhà thầu này.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thị trường đấu thầu lĩnh vực năng lượng những ngày cuối năm 2025 ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục của một doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội: Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam (viết tắt là Công ty S5T Việt Nam).

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, chỉ riêng trong ngày 25/12/2025, nhà thầu này đã ghi tên mình vào danh sách trúng thầu của hai dự án có yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Cụ thể, tại gói thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống thu thập, giám sát rung động cho thiết bị quay tại NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1", Công ty S5T Việt Nam đã vượt qua các bước đánh giá để trúng thầu với giá 19.219.588.000 đồng. Đây là gói thầu do Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần làm bên mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu 4,9 tỷ ở Nhơn Trạch 2: Vì sao S5T Việt Nam trúng dù giá cao nhất?

Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 phê duyệt Công ty S5T Việt Nam trúng gói thầu 4,5 tỷ đồng, dù nhà thầu này có giá dự thầu cao nhất trong 4 đơn vị tham gia.

Mới đây, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Mua sắm vật tư phục vụ xử lý bất thường đợt 2 năm 2025 cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2" . Điều đáng chú ý, đơn vị trúng thầu là nhà thầu có giá dự thầu cao nhất trong số 4 công ty tham gia.

Nhà thầu giá cao nhất "về đích"

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu tại Nhơn Trạch 2: S5T dự thầu sát giá, 'về tư'

Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam dự thầu với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,98% tại gói thầu hơn 5,6 tỷ đồng của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và bị xếp hạng IV.

Dư luận đang chú ý đến kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Mua sắm vật tư phục vụ xử lý bất thường phần Điện và CI đợt 1 năm 2025 cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2" (Mã TBMT: IB2500110781), do Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) làm chủ đầu tư.

Gói thầu này sử dụng nguồn vốn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá gói thầu là 5.649.109.536 đồng. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 21/QĐ-CPNT2 ngày 19/03/2025 và E-HSMT được phê duyệt tại Quyết định số 176/QĐ-CPNT2 ngày 26/03/2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Tâm Tuệ Phương trúng 5/5 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh mời thầu. Bên cạnh đó, việc tham gia gói thầu 90 tỷ đồng tại Quảng Ngãi đang đặt ra dấu hỏi về việc huy động trùng lặp nhân sự cho các dự án năm 2025 theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC.