Lật lại hồ sơ đấu thầu 2025 của Công ty S5T Việt Nam: Những con số biết nói [Kỳ 2]

Năm 2025 chứng kiến sự "phủ sóng" dày đặc của Công ty S5T Việt Nam tại các đơn vị thủy điện, nhiệt điện lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm thấp tại nhiều gói thầu đang đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 là một năm hoạt động sôi nổi của Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp S5T Việt Nam (Công ty S5T Việt Nam) với việc tham gia khoảng 83 gói thầu. Điểm đáng chú ý trong bức tranh đấu thầu của doanh nghiệp này là sự xuất hiện tần suất cao tại các đơn vị thành viên thuộc các Tổng công ty phát điện (GENCO).

Cụ thể, tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, ngoài gói thầu thay thế hệ thống điều tốc vừa trúng ngày 25/12/2025, trong năm qua, Công ty S5T Việt Nam đã liên tiếp được xướng tên ở nhiều gói thầu khác. Điển hình như ngày 06/11/2025, doanh nghiệp trúng Gói thầu số 44 "Thử nghiệm sau khi đại tu tổ máy H2" với giá 955.800.000 đồng. Trước đó, ngày 30/07/2025, đơn vị này trúng Gói thầu số 34 "Mua sắm Module khuếch đại PL10 hệ thống điều tốc..." với giá 938.088.000 đồng; hay ngày 05/05/2025 trúng Gói thầu 32 "Mua sắm, lắp đặt Hệ thống giám sát chạm đất nguồn một chiều DC" với giá 3.086.600.000 đồng.

Ảnh minh họa

Không chỉ "đắt hàng" tại Phú Yên, Công ty S5T Việt Nam còn mở rộng tầm ảnh hưởng ra khu vực phía Bắc. Ngày 24/01/2025, tại Tuyên Quang, nhà thầu này được phê duyệt trúng gói thầu "Cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ kỹ thuật đi kèm cho sửa chữa lớn hệ thống rung đảo tổ máy H3 năm 2025" do Công ty Thủy điện Tuyên Quang mời thầu, giá trúng thầu là 7.047.224.700 đồng.

Tuy nhiên, đi kèm với chuỗi thành tích trúng thầu là câu chuyện về tỷ lệ tiết kiệm ngân sách. Dữ liệu phân tích cho thấy, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty S5T Việt Nam là 91,86%. Song, tại một số chủ đầu tư cụ thể, con số tiết kiệm lại cực kỳ khiêm tốn.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát, qua 16 gói thầu tham gia và trúng 6 gói, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán của S5T Việt Nam lên tới 99,52%. Nghĩa là cứ 100 đồng vốn bỏ ra, Nhà nước chỉ tiết kiệm được chưa đầy 0,5 đồng. Tương tự, tại Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN, tỷ lệ này là 99,3% và tại Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV là 99,44%.

Bình luận về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết: "Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Luật Đấu thầu (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) là đảm bảo hiệu quả kinh tế. Khi tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu liên tục ở mức thấp, sát giá dự toán, các cơ quan thanh tra, kiểm toán cần vào cuộc để xem xét quy trình thẩm định giá và lập hồ sơ mời thầu có đảm bảo tính khách quan, hay có dấu hiệu hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác".

Việc trúng thầu sát giá không vi phạm pháp luật nếu quy trình minh bạch, nhưng nó luôn là chỉ dấu cần lưu tâm về mức độ cạnh tranh của gói thầu đó. Liệu có hay không sự "ưu ái" hay lợi thế độc quyền nào giúp Công ty S5T Việt Nam duy trì được mức giá tốt như vậy?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Giải mã mối quan hệ ‘khăng khít’ giữa Công ty S5T Việt Nam và Thủy điện Sông Ba Hạ