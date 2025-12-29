Hà Nội

Bạn đọc

Hiệu quả kinh tế và tính minh bạch từ những gói thầu chỉ định tại Sawaco [Kỳ 3]

Từ trường hợp của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang, câu hỏi về hiệu quả tiết kiệm ngân sách qua hình thức chỉ định thầu tại Sawaco một lần nữa được đặt ra.

Hải Đăng - Hà Linh

Quay trở lại gói thầu “Cung cấp vật tư và thi công xây dựng” tại quận Tân Bình vừa được Sawaco giao cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang thực hiện. Mặc dù giá trúng thầu đã giảm hơn 500 triệu đồng so với dự toán (tiết kiệm ~7,00%) thông qua thương thảo, nhưng dư luận vẫn không khỏi băn khoăn về việc liệu đấu thầu rộng rãi có thể mang lại hiệu quả cao hơn hay không.

Theo dữ liệu chung, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang khi tham gia đấu thầu tại các đơn vị thuộc Sawaco dao động khá rộng. Ví dụ, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, tỷ lệ trúng thầu so với giá dự toán đạt khoảng 94,7% , trong khi tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức là 94,87%. Đây là mức tiết kiệm ở mức trung bình (khoảng 5-6%), chưa phải là mức tiết kiệm cao theo tiêu chuẩn tối ưu hóa đầu tư công.

Luật sư Dương Minh Tâm (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) phân tích: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh vào trách nhiệm giải trình của người quyết định đầu tư. Việc phê duyệt hình thức chỉ định thầu thông thường cho các gói thầu xây lắp có quy mô trên 5 tỷ đồng cần phải được thẩm định rất kỹ lưỡng về tính ưu việt của phương án này so với đấu thầu rộng rãi".

Dự án di dời ống cấp nước phường 3, 5 quận Tân Bình vốn có tính chất kỹ thuật không quá phức tạp, chủ yếu gồm lắp đặt ống HDPE các loại (OD280, OD180, OD125) và đấu nối đồng hồ nước cho 700 khách hàng. Do đó, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu cần được Sawaco làm rõ về các tiêu chí lựa chọn để đảm bảo tính công bằng cho các nhà thầu khác có cùng năng lực trên địa bàn TP HCM.

Hơn nữa, báo cáo kết quả kiểm tra số 2594/BC-KHĐT của Phòng Kế hoạch Đầu tư Sawaco ngày 16/10/2025 cho biết lý do điều chỉnh thời gian thầu là để "phù hợp thời gian thực tế" khi dự án đang trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Điều này cho thấy công tác chuẩn bị và lựa chọn nhà thầu được thực hiện rất sát sao với kế hoạch kinh doanh của Tổng Công ty.

Trong bối cảnh TP HCM đang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư và nâng cao hiệu quả quản trị tại các doanh nghiệp Nhà nước, việc minh bạch hóa các gói thầu hạ tầng thiết yếu như ngành nước là yêu cầu cấp thiết. Những câu hỏi về năng lực thực tế của nhà thầu được chỉ định, cũng như tính cạnh tranh trong "hệ sinh thái" đấu thầu của Sawaco vẫn đang chờ những phản hồi cụ thể từ phía chủ đầu tư.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Bạn đọc

"Mối lương duyên" đấu thầu giữa Công ty Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang và Ban QLDA Phú Quốc [Kỳ 2]

Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy nhà thầu này thường xuyên góp mặt và trúng hàng loạt gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc làm chủ đầu tư.

Không chỉ trúng gói thầu thiết bị tại dự án chỉnh trang đô thị, Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang còn sở hữu một "bảng thành tích" đáng nể tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc. Theo dữ liệu phân tích hệ thống, tính đến cuối năm 2025, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 42 gói thầu do đơn vị này mời thầu và trúng tới 19 gói.

1-1206.jpg
Ảnh minh họa
Bạn đọc

Thủ Dầu Một: Liên danh Ngọc Bảo – Phú Lộc Phát trúng gói thầu hơn 159 tỷ đồng

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu xây lắp hơn 162 tỷ đồng tại thành phố Thủ Dầu Một chỉ ghi nhận duy nhất Liên danh Ngọc Bảo – Phú Lộc Phát tham dự và trúng thầu với tiết kiệm thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Dầu Một vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp" thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường phân khu ĐX144, phường Tương Bình Hiệp (nay là phường Chánh Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh theo địa giới mới). Đáng chú ý, gói thầu có quy mô lên tới hơn 162 tỷ đồng này lại diễn ra trong tình trạng "độc mã" khi chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Thế "độc mã" tại gói thầu 162 tỷ đồng

Bạn đọc

Năng lực Công ty Kiên Long và bài toán giám sát chất lượng gói thầu 19 ngày [Kỳ 3]

Với 5/5 gói thầu trúng tuyệt đối, trong đó có gói thầu thi công vỏn vẹn 19 ngày, năng lực thực tế của Công ty Kiên Long cần được đánh giá kỹ lưỡng.

Theo hồ sơ năng lực, Công ty Kiên Long được thành lập từ năm 2013, đăng ký quy mô doanh nghiệp nhỏ. Tính đến tháng 12/2025, hệ thống ghi nhận nhà thầu này đã tham gia 5 gói thầu và trúng cả 5 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 5,9 tỷ đồng. Đáng chú ý, có đến 3 gói thầu được thực hiện tại Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM chỉ trong nửa cuối năm 2025.

Việc đảm đương cùng lúc gói thầu liên danh hơn 3,7 tỷ đồng (trúng cuối tháng 9/2025) và gói thầu độc lập hơn 1,4 tỷ đồng (trúng giữa tháng 12/2025) với thời gian thực hiện chỉ 19 ngày đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng huy động nguồn lực. Đặc biệt, gói thầu tháng 12 đòi hỏi thi công đồng loạt nhiều hạng mục kỹ thuật phức tạp tại nhà B4.

Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

