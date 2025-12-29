Hiệu quả kinh tế và tính minh bạch từ những gói thầu chỉ định tại Sawaco [Kỳ 3]

Từ trường hợp của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang, câu hỏi về hiệu quả tiết kiệm ngân sách qua hình thức chỉ định thầu tại Sawaco một lần nữa được đặt ra.

Quay trở lại gói thầu “Cung cấp vật tư và thi công xây dựng” tại quận Tân Bình vừa được Sawaco giao cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang thực hiện. Mặc dù giá trúng thầu đã giảm hơn 500 triệu đồng so với dự toán (tiết kiệm ~7,00%) thông qua thương thảo, nhưng dư luận vẫn không khỏi băn khoăn về việc liệu đấu thầu rộng rãi có thể mang lại hiệu quả cao hơn hay không.

Theo dữ liệu chung, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang khi tham gia đấu thầu tại các đơn vị thuộc Sawaco dao động khá rộng. Ví dụ, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, tỷ lệ trúng thầu so với giá dự toán đạt khoảng 94,7% , trong khi tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức là 94,87%. Đây là mức tiết kiệm ở mức trung bình (khoảng 5-6%), chưa phải là mức tiết kiệm cao theo tiêu chuẩn tối ưu hóa đầu tư công.

Luật sư Dương Minh Tâm (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) phân tích: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh vào trách nhiệm giải trình của người quyết định đầu tư. Việc phê duyệt hình thức chỉ định thầu thông thường cho các gói thầu xây lắp có quy mô trên 5 tỷ đồng cần phải được thẩm định rất kỹ lưỡng về tính ưu việt của phương án này so với đấu thầu rộng rãi".

Dự án di dời ống cấp nước phường 3, 5 quận Tân Bình vốn có tính chất kỹ thuật không quá phức tạp, chủ yếu gồm lắp đặt ống HDPE các loại (OD280, OD180, OD125) và đấu nối đồng hồ nước cho 700 khách hàng. Do đó, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu cần được Sawaco làm rõ về các tiêu chí lựa chọn để đảm bảo tính công bằng cho các nhà thầu khác có cùng năng lực trên địa bàn TP HCM.

Hơn nữa, báo cáo kết quả kiểm tra số 2594/BC-KHĐT của Phòng Kế hoạch Đầu tư Sawaco ngày 16/10/2025 cho biết lý do điều chỉnh thời gian thầu là để "phù hợp thời gian thực tế" khi dự án đang trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Điều này cho thấy công tác chuẩn bị và lựa chọn nhà thầu được thực hiện rất sát sao với kế hoạch kinh doanh của Tổng Công ty.

Trong bối cảnh TP HCM đang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư và nâng cao hiệu quả quản trị tại các doanh nghiệp Nhà nước, việc minh bạch hóa các gói thầu hạ tầng thiết yếu như ngành nước là yêu cầu cấp thiết. Những câu hỏi về năng lực thực tế của nhà thầu được chỉ định, cũng như tính cạnh tranh trong "hệ sinh thái" đấu thầu của Sawaco vẫn đang chờ những phản hồi cụ thể từ phía chủ đầu tư.

