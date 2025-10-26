Cụ ông ở Hà Tĩnh thoát bẫy lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, ông L.N.C (Hà Tĩnh) đã không làm theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo, mà chủ động đến trình báo cơ quan Công an.

Ngày 25/10, thông tin từ Công an xã Cẩm Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Trước đó, ông L.N.C (SN 1958) và bà N.T.N (SN 1959, trú tại thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) đến trụ sở Công an xã Cẩm Lạc trình báo về việc nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ xưng là nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp ở Hà Nội, yêu cầu ông bà thanh toán khoản nợ ngân hàng với số tiền 68 triệu đồng.

Ông L.N.C trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Sau đó, đối tượng này sử dụng một số điện thoại khác, tự xưng là “chú Tuấn – Công an xã”, tiếp tục yêu cầu ông bà nhanh chóng trả nợ, nếu không sẽ bị xử lý theo quy định.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, ông C. và bà N. đã không làm theo yêu cầu của đối tượng mà chủ động đến Công an xã Cẩm Lạc trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Lạc đã tiến hành xác minh, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác, không tin và không làm theo các yêu cầu từ những số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ ngân hàng, cơ quan công an hay cơ quan nhà nước.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.