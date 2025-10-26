Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cụ ông ở Hà Tĩnh thoát bẫy lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, ông L.N.C (Hà Tĩnh) đã không làm theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo, mà chủ động đến trình báo cơ quan Công an.

Hạo Nhiên

Ngày 25/10, thông tin từ Công an xã Cẩm Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Trước đó, ông L.N.C (SN 1958) và bà N.T.N (SN 1959, trú tại thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) đến trụ sở Công an xã Cẩm Lạc trình báo về việc nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ xưng là nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp ở Hà Nội, yêu cầu ông bà thanh toán khoản nợ ngân hàng với số tiền 68 triệu đồng.

68fd8c104c4df.jpg
Ông L.N.C trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Sau đó, đối tượng này sử dụng một số điện thoại khác, tự xưng là “chú Tuấn – Công an xã”, tiếp tục yêu cầu ông bà nhanh chóng trả nợ, nếu không sẽ bị xử lý theo quy định.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, ông C. và bà N. đã không làm theo yêu cầu của đối tượng mà chủ động đến Công an xã Cẩm Lạc trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Lạc đã tiến hành xác minh, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác, không tin và không làm theo các yêu cầu từ những số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ ngân hàng, cơ quan công an hay cơ quan nhà nước.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
#Công an #Hà Tĩnh #thoát bẫy #lừa đảo #Cụ ông

Bài liên quan

Xã hội

Thuê người cung cấp sinh trắc học để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng ở Quảng Ninh

Từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện tổng số giao dịch lên đến 256 tỷ đồng và chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại.

Ngày 26/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong quá trình tiến hành điều tra mở rộng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với: Dương Văn Tùng (SN 1992), Đoàn Văn Trường (SN 1997), Phạm Văn Vinh (SN 1987), Nguyễn Thanh Sơn (SN 1995, cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

cac-bi-canjpg-1761435413850-1.jpg
Từ trái qua phải, 4 đối tượng: Tùng, Trường, Vinh, Sơn tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Truy tìm đối tượng lừa đảo xin việc vào làm tại Cảng vụ hàng không Miền Bắc

Theo trình báo, Tú đã chiếm đoạt số tiền 727 triệu đồng thông qua việc nhận tiền xin vào làm việc tại bộ phận An ninh hàng không Cảng vụ hàng không Miền Bắc.

Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang thụ lý giải quyết đơn tố giác Nguyễn Xuân Tú (SN 1994, trú tại: phường Khương Đình, TP Hà Nội) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

capture.png
Đối tượng Nguyễn Xuân Tú.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Tĩnh kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng

Sau khi thực hiện các thao tác do đối tượng lừa đảo hướng dẫn, tài khoản ngân của chị P.T.D (Hà Tĩnh) đã bị đổi mật khẩu, không thể truy cập.

Ngày 20/10, thông tin từ Công an xã Yên Hòa (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, với số tiền gần 400 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 19/10, bà P.T.D (SN 1977, trú tại thôn Rạng Đông, xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0528015229.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới