Công an Hà Tĩnh kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng

Sau khi thực hiện các thao tác do đối tượng lừa đảo hướng dẫn, tài khoản ngân của chị P.T.D (Hà Tĩnh) đã bị đổi mật khẩu, không thể truy cập.

Ngày 20/10, thông tin từ Công an xã Yên Hòa (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, với số tiền gần 400 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 19/10, bà P.T.D (SN 1977, trú tại thôn Rạng Đông, xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0528015229.

Đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã, thông báo bà thuộc diện được nhận tiền hỗ trợ dành cho trẻ em dưới 16 tuổi và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để làm thủ tục trên “Cổng dịch vụ công quốc gia”.

Chị P.T.D trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Sau đó, đối tượng kết bạn với bà qua Zalo tên “Phạm Quốc Huy”, hướng dẫn tải về hai ứng dụng có tên “dich-vu-cong-quoc gia.com” và “UC” để “nhận hỗ trợ”. Khi bà D làm theo và quét khuôn mặt xác thực, tài khoản Vietcombank Digibank của bà bị đổi mật khẩu, không thể truy cập.

Nghi ngờ bị lừa đảo, bà D đã gọi điện đến đường dây nóng trực ban Công an xã Yên Hoà để trình báo. Ngay sau đó, cán bộ trực ban đã liên hệ ngân hàng phong tỏa tài khoản, giúp bà D bảo toàn gần 400 triệu đồng trong tài khoản.

Qua sự việc trên, Công an xã Yên Hòa khuyến cáo, người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn từ các đầu số lạ 052…, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay quét khuôn mặt qua ứng dụng không chính thống. Khi nhận được cuộc gọi khả nghi, hãy báo ngay cho Công an địa phương để được hỗ trợ kịp thời.

