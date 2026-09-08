Hộ kinh doanh nói gì về quy định mới trong kê khai thuế?

Đơn giản thủ tục, thông thoáng cửa kê khai

Chị Nguyễn Lương Đào Nhung, chủ hộ kinh doanh dịch vụ đồ uống (Sơn Tây, Thành phố Hà Nội) có doanh thu thuộc nhóm dưới 1 tỷ đồng/năm, cho biết do đã kinh doanh ổn định trước năm 2026 nên chưa phải thực hiện kê khai năm. Trước đó, yêu cầu về việc thông báo tài khoản phục vụ kinh doanh của cơ quan thuế cũng được hộ kinh doanh này hoàn thành nhanh chóng, đơn giản.

"Việc phải kê khai số tài khoản, hay thống kê sổ sách không khó khăn với những người thực hiện đúng quy định. Khi có chính sách mới, cơ quan thuế đều thông báo, hướng dẫn cho người nộp thuế", chị Nhung chia sẻ.

Đại diện một phòng khám nha khoa thẩm mỹ cũng cho biết việc kê khai diễn ra thuận lợi. Theo đại diện đơn vị này, điều quan trọng để không xảy ra hiểu sai, hiểu lầm quy định về kê khai có yếu tô quan trọng là thường xuyên cập nhật hướng dẫn từ cơ quan thuế, bởi cán bộ thuế có trách nhiệm giải đáp các vướng mắc của hộ kinh doanh.

Đây là các hộ đã kinh doanh ổn định trước năm 2026, có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống và đã kê khai thuế trong năm 2025, thực hiện thông báo chậm nhất trước ngày 31/1/2027.

Chị Nguyễn Oanh (Đan Phượng, Thành phố Hà Nội) cũng trả lời ngắn gọn rằng hồ sơ khai thuế rất đơn giản nếu hiểu đúng mẫu tờ khai khi đã hiểu đúng. Là hộ bắt đầu kinh doanh từ đầu năm 2026, doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống và thuộc nhóm phải thông báo doanh thu phát sinh chậm nhất ngày 31/7/2026, chị Oanh cho biết trước đó có tham khảo trên mạng, tuy nhiên do có sự sai lệch nên đã chủ động liên hệ cán bộ thuế cơ sở. Sau khi được giải đáp, hồ sơ khai doanh thu của hộ kinh doanh đã hoàn thành trước hạn chót 31/7.

Nhiều chủ hộ kinh doanh đã chủ động tìm hiểu cách khai đúng hồ sơ. Ảnh: Vũ Khoa

Ngày 31/7 là hạn cuối để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai doanh thu quý II và thông báo tài khoản ngân hàng. Các trường hợp phải thực hiện trong đợt này gồm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế quý II theo mẫu 01/CNKD, áp dụng với doanh thu dự kiến từ 1 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng/năm. Thứ hai là hộ kinh doanh mới hoạt động trong 6 tháng đầu năm nhưng doanh thu thực tế đến hết ngày 30/6 đã vượt 1 tỷ đồng. Thứ 3 là nhóm hộ bắt đầu kinh doanh từ đầu năm 2026, doanh thu từ 1 tỷ đồng phải kê khai doanh thu phát sinh đến hết 30/6/2026.

Dù vậy, trên mạng xã hội vẫn xuất hiện nhiều thông tin chưa chính xác, khiến không ít hộ kinh doanh hoang mang. Nhiều ý kiến cho rằng chính sự "tam sao thất bản", "chuyên gia nửa mùa" với những hướng dẫn sai lệch căn cứ là một trong những nguyên nhân.

Chị Trịnh Thị Mộng Tuyền (phường Tân Phú, TP.HCM), kinh doanh phòng trọ với doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm và chỉ giao dịch bằng tiền mặt, cho biết chị băn khoăn trước thông tin lan truyền rằng tất cả hộ kinh doanh đều phải đăng ký tài khoản ngân hàng trước ngày 31/7.

Bộ Tài chính khẳng định thông tin cho rằng tất cả hộ kinh doanh bắt buộc phải mở tài khoản ngân hàng và thông báo trước ngày 31/7/2026 là không chính xác.

Theo quy định, chỉ những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có mở tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh mới phải thông báo các tài khoản này cho cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.

Trường hợp không sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử cho hoạt động kinh doanh mà chỉ thu, chi bằng tiền mặt thì không phải mở tài khoản để thông báo với cơ quan thuế.

Chỉ khoảng 20% hộ kinh doanh phải kê khai

Trước đó, có ý kiến kiến nghị của cử tri cho rằng chính sách thuế hiện tại vẫn còn những điểm gây khó khăn, tạo tâm lý sợ sai đối với hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính khẳng định các thủ tục đã được đơn giản hóa nhằm giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tối ưu thủ tục hành chính và đồng hành cùng người nộp thuế đang là trọng tâm của ngành tài chính.

Có thể đánh giá kết quả tích cực khi trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ hộ, cá nhân kinh doanh kê khai thuế điện tử đạt 99,6%, trong khi tỷ lệ nộp hồ sơ đúng hạn đạt 98,1%.

Theo cơ quan thuế, hiện có khoảng 2,5 triệu hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm. Với quy định mới, dự kiến số thu ngân sách giảm khoảng 16.650 tỷ đồng so với năm 2025; khoảng 83,3% hộ kinh doanh được miễn thuế, đồng nghĩa với các hồ sơ kê khai, sổ sách đơn giản hơn.

Số hộ kinh doanh được miễn thuế chiếm tỷ lệ cao. Ảnh: Minh Anh

Bộ Tài chính cũng tiếp tục rà soát, tinh giản mẫu biểu và thành phần hồ sơ, hướng tới mục tiêu 100% thủ tục hành chính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Khoảng 80% hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm không phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN), đồng thời chỉ cần thông báo doanh thu một lần mỗi năm.

Đối với khoảng 20% hộ kinh doanh còn lại có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, cơ quan thuế phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp và ngân hàng triển khai các gói hỗ trợ về hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán và thanh toán điện tử với chi phí phù hợp. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận doanh thu, lập sổ sách kế toán và tổng hợp tờ khai gợi ý, giúp giảm đáng kể thao tác thủ công.

Ứng dụng eTax Mobile cũng tiếp tục được nâng cấp theo hướng thân thiện, dễ sử dụng, tích hợp các chức năng hỗ trợ kê khai, tự động điền thông tin và Chatbot AI giải đáp thắc mắc. Việc mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia cũng góp phần rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế sai sót.