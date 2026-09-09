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[INFOGRAPHIC] 7 THÁNG ĐẦU NĂM NHẬP KHẨU 214.400 TẤN THỊT VÀ PHỤ PHẨM GIA CẦM

Kinh doanh - Địa ốc

[INFOGRAPHIC] 7 THÁNG ĐẦU NĂM NHẬP KHẨU 214.400 TẤN THỊT VÀ PHỤ PHẨM GIA CẦM

7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 217.400 tấn thịt và phụ phẩm gia cầm, giá bình quân 26.500 đồng/kg, thấp hơn nhiều loại gà trong nước.

Thiên Anh
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