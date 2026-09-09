[INFOGRAPHIC] 7 THÁNG ĐẦU NĂM NHẬP KHẨU 214.400 TẤN THỊT VÀ PHỤ PHẨM GIA CẦM

7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 217.400 tấn thịt và phụ phẩm gia cầm, giá bình quân 26.500 đồng/kg, thấp hơn nhiều loại gà trong nước.
Cây xà cừ chết trước nhà dân ở Thanh Hóa được thuê người chặt hạ, nhưng bất ngờ đổ xuống đường, trúng một người đi xe máy khiến nạn nhân tử vong.
Hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ ở Huế vừa có nhà thầu mới và sắp sửa được thi công trở lại.
Thanh long rơi vào đà giảm giá mạnh khi nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc chững lại, buộc ngành hàng này phải tái cơ cấu theo hướng bền vững hơn.
Nhờ bước tiến về công nghệ và thói quen tiết chế cồn của người trẻ, bia không cồn đang trở thành phân khúc cạnh tranh mới trong thị trường bia toàn cầu.
Không gian lưu trú riêng tư cùng thời gian trải nghiệm kéo dài đang biến các khách sạn cao cấp thành môi trường thử nghiệm sản phẩm lý tưởng của ngành làm đẹp.
Hộ kinh doanh ổn định trước 2026 chia sẻ quy trình kê khai thuế dễ dàng, nhờ cập nhật hướng dẫn từ cơ quan thuế và ứng dụng công nghệ.
Không còn dừng lại ở độ phủ truyền thông, ngành công nghiệp văn hóa đang từng bước biến hàng triệu lượt xem thành những chuỗi giá trị thương mại bền vững.
Thay vì chờ xuất hiện nếp nhăn mới can thiệp như thế hệ trước, Gen Z Trung Quốc chọn tiếp cận thẩm mỹ y khoa từ sớm như một thói quen chăm sóc da định kỳ.
Với mức giá phổ biến từ 30.000 đến 70.000 đồng mỗi kg, ổi Ruby ruột hồng thu hút người tiêu dùng nhờ đặc tính dễ ăn cùng nguồn cung dồi dào trên thị trường.
Mở bán khoảng 300.000 vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 từ sáng 5/9, ngành đường sắt ghi nhận cảnh nhà ga thông thoáng khi phần lớn khách hàng đã chuyển sang đặt vé số.
7 tháng năm 2026, Việt Nam nhập 112.090 tấn thịt lợn, tăng 27,1% về lượng. Đáng chú ý, giá nhập bình quân giảm 38,4%, còn khoảng 42.000 đồng/kg.
Mức giá vé đắt đỏ biến US Open thành sự kiện mang tính độc quyền, mở ra cơ hội tiếp thị vàng cho các thương hiệu cao cấp.
Sở Xây dựng Hà Nội ban hành kế hoạch lấy ý kiến điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.
Chính phủ quy định cơ chế xác định giá sản phẩm in, đúc tiền giai đoạn 2020-2024 để thanh quyết toán chi giữa Ngân hàng Nhà nước với các cơ sở in, đúc tiền.
"Siêu dự án" có tổng mức đầu tư sơ bộ 75.115 tỷ đồng, trải dài qua địa giới 19 xã, phường được TP Hà Nội quyết tâm đưa vào triển khai trong tháng 11/2026.
TP HCM dự kiến đầu tư hơn 12.700 tỷ đồng cải tạo khu Ao Song Tân và sông Ông Lớn (phường Tân Thuận), giải tỏa hơn 1.600 hộ dân.
Na Chi Lăng đang vào mùa thu hoạch, giá bán trên thị trường dao động khá rộng, từ khoảng 50.000 đồng đến 120.000 đồng/kg tùy kích thước, chất lượng và điểm bán.
Nơi lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội tại 35 Tràng Tiền sẽ dừng hoạt động, khép lại một biểu tượng không gian di sản của Thủ đô.
Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu nghiên cứu ghép các dự án có cùng địa bàn, mục tiêu nhằm hình thành quy mô phù hợp và tập trung tối đa nguồn lực đầu tư công trọng điểm.