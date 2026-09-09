[INFOGRAPHIC] 7 THÁNG ĐẦU NĂM NHẬP KHẨU 214.400 TẤN THỊT VÀ PHỤ PHẨM GIA CẦM

Hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ ở Huế vừa có nhà thầu mới và sắp sửa được thi công trở lại.

Thanh long rơi vào đà giảm giá mạnh khi nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc chững lại, buộc ngành hàng này phải tái cơ cấu theo hướng bền vững hơn.

Nhờ bước tiến về công nghệ và thói quen tiết chế cồn của người trẻ, bia không cồn đang trở thành phân khúc cạnh tranh mới trong thị trường bia toàn cầu.

Không gian lưu trú riêng tư cùng thời gian trải nghiệm kéo dài đang biến các khách sạn cao cấp thành môi trường thử nghiệm sản phẩm lý tưởng của ngành làm đẹp.

Không còn dừng lại ở độ phủ truyền thông, ngành công nghiệp văn hóa đang từng bước biến hàng triệu lượt xem thành những chuỗi giá trị thương mại bền vững.

Thay vì chờ xuất hiện nếp nhăn mới can thiệp như thế hệ trước, Gen Z Trung Quốc chọn tiếp cận thẩm mỹ y khoa từ sớm như một thói quen chăm sóc da định kỳ.

Với mức giá phổ biến từ 30.000 đến 70.000 đồng mỗi kg, ổi Ruby ruột hồng thu hút người tiêu dùng nhờ đặc tính dễ ăn cùng nguồn cung dồi dào trên thị trường.

Mở bán khoảng 300.000 vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 từ sáng 5/9, ngành đường sắt ghi nhận cảnh nhà ga thông thoáng khi phần lớn khách hàng đã chuyển sang đặt vé số.

7 tháng năm 2026, Việt Nam nhập 112.090 tấn thịt lợn, tăng 27,1% về lượng. Đáng chú ý, giá nhập bình quân giảm 38,4%, còn khoảng 42.000 đồng/kg.

Sở hữu hơn 1.000 tỷ đồng tiền gửi thanh khoản cao nhưng CTCP Cảng Đồng Nai (PDN) vẫn duy trì vay nợ thương mại lãi suất tới 8,4%/năm, tạo ra hiện tượng chênh lệch lãi suất bất lợi và làm dấy lên dấu hỏi lớn về năng lực tối ưu hóa dòng tiền.