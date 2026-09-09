Bia không cồn chinh phục thị trường toàn cầu nhờ xu hướng lành mạnh

Nhờ bước tiến về công nghệ và thói quen tiết chế cồn của người trẻ, bia không cồn đang trở thành phân khúc cạnh tranh mới trong thị trường bia toàn cầu.

Trong bối cảnh thị trường bia truyền thống đối mặt với tình trạng sức mua suy giảm, phân khúc bia không cồn nổi lên như một động lực bứt phá của ngành đồ uống toàn cầu. Dù hiện chỉ chiếm hơn 6% doanh thu bia thế giới, phân khúc này liên tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng từ 6% đến 17% mỗi năm trong vòng 5 năm qua.

Thực tế này phản ánh một bước ngoặt lớn trong hành vi người tiêu dùng: nhu cầu kết nối xã hội trên bàn tiệc vẫn giữ nguyên, nhưng mức độ tiêu thụ cồn lại có xu hướng giảm mạnh. Báo cáo từ Statista Market Insights dự báo đến năm 2030, doanh số bán bia không cồn toàn cầu sẽ chạm mốc 49 tỷ USD, gần gấp đôi so với năm 2021.

Nhu cầu kết nối xã hội trên bàn tiệc vẫn giữ nguyên, nhưng mức độ tiêu thụ cồn lại có xu hướng giảm mạnh. (Ảnh: Matthias Schrader/AP)

Sự Chuyển dịch sâu sắc tại các thị trường lớn

Tại châu Âu, xu hướng này thể hiện rõ qua các con số thống kê sản xuất và tiêu thụ. Số liệu từ Eurostat cho thấy năm trong 2025, tổng sản lượng bia tại các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) đạt 34,4 tỷ lít, giảm 0,7% so với năm trước. Tuy nhiên, dòng bia không cồn và bia có độ cồn dưới 0,5% lại đạt 2,1 tỷ lít, chiếm hơn 6% tổng sản lượng toàn khu vực.

Đức hiện giữ vị thế trung tâm sản xuất bia không cồn lớn nhất EU, trong khi Tây Ban Nha dẫn đầu về mức độ tiêu thụ. Báo cáo từ Cerveceros de España ghi nhận doanh số bia không cồn tại Tây Ban Nha năm 2025 tăng 4,6%, đạt kỷ lục 330 triệu lít và chiếm tới 14% tổng lượng bia tiêu thụ tại quốc gia này. Tại Anh, khảo sát của The Drinks Business chỉ ra 60% người tiêu dùng đánh giá chất lượng bia không cồn hiện đã tương đương với bia truyền thống.

Công nghệ sản xuất đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc ứng dụng các chủng men chuyên dụng, công nghệ thẩm thấu ngược và chưng cất chân không đã loại bỏ triệt để mùi vị ngũ cốc thô, giữ lại trọn vẹn hương vị đặc trưng của bia.

Công nghệ sản xuất đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm. (Ảnh: Serious Eat)

Chuyên gia thử bia Anikó Lehtinen đánh giá: "Các nhà máy bia buộc phải tập trung nhiều hơn vào bia không cồn khi doanh số bán bia có cồn sụt giảm ở nhiều thị trường. Dòng sản phẩm này hiện nhận được không gian trưng bày tốt hơn tại các siêu thị, và thậm chí các nhà hàng cũng chủ động đưa nhiều loại bia không cồn vào thực đơn thay vì chỉ cung cấp một lựa chọn tượng trưng".

Thực tế tại hệ thống quán rượu độc lập Craft Locals (Anh) cũng ghi nhận bia không cồn chiếm 4,6% tổng doanh thu đồ uống. Ông Mitch Adams, Giám đốc điều hành Craft Locals, xác nhận: "Khách hàng đang chủ động yêu cầu dòng sản phẩm này. Chúng tôi đảm bảo mỗi điểm bán đều có lựa chọn bia không cồn đúng chuẩn chứ không còn là phương án phụ".

Làn sóng tiêu dùng từ thế hệ trẻ

Tín hiệu tăng trưởng mạnh mẽ nhất đến từ nhóm khách hàng trẻ tuổi. Tại Mỹ, doanh thu bán lẻ bia không cồn đã đạt 583 triệu USD, với 51% người trong độ tuổi 18-25 thường xuyên tiêu thụ các sản phẩm không chứa hoặc ít cồn.

Sự dịch chuyển tương tự cũng diễn ra rõ nét tại châu Á. Dữ liệu từ The Korea Times cho thấy người trẻ Hàn Quốc ở độ tuổi 20 hiện tiêu thụ trung bình 64,8 gram cồn/ngày, thấp hơn mức 66,8 gram của nhóm tuổi 60. Đáng chú ý, tỷ lệ người từ 19-29 tuổi hoàn toàn không uống cồn hoặc chỉ chọn bia không cồn đã đạt mức kỷ lục 56%.

(Ảnh: Asia Brewers Network)

Sự thay đổi về tư duy sống lành mạnh và kiểm soát bản thân của giới trẻ buộc các tập đoàn đồ uống lớn như Heineken phải tái cơ cấu danh mục sản phẩm, chuyển hướng sang các dòng bia không độ, không đường và ít calo.

Góc nhìn dinh dưỡng và những cảnh báo rủi ro

Bên cạnh lợi ích về việc kiểm soát nồng độ cồn, bia không cồn cũng bắt đầu được đánh giá ở góc độ dinh dưỡng. Nghiên cứu công bố trên Journal of Agricultural and Food Chemistry khi phân tích 65 loại bia cho thấy một lon bia lager thông thường cung cấp 20% lượng vitamin B6 khuyến nghị hàng ngày, trong khi phiên bản không cồn cung cấp tới gần 59%. Ngoài ra, dòng sản phẩm này cũng chứa ít calo hơn đáng kể.

Dù vậy, các chuyên gia y tế khuyến cáo người tiêu dùng không nên coi bia không cồn là giải pháp bổ sung dinh dưỡng hay thức uống hoàn toàn lành mạnh. Tiến sĩ Sonya Angelone, chuyên gia dinh dưỡng tại San Francisco (Mỹ), lưu ý rằng đồ uống này vẫn thiếu hụt các dưỡng chất cốt lõi như protein và chất xơ.

Bên cạnh đó, kiểm nghiệm thực tế cho thấy khoảng 30% sản phẩm bia không cồn trên thị trường vẫn chứa hàm lượng cồn thực tế cao hơn mức công bố trên nhãn mác. Đây là yếu tố rủi ro quan trọng cần lưu ý đối với phụ nữ mang thai, người mắc bệnh gan hoặc những đối tượng tuyệt đối không thể sử dụng đồ uống có cồn.