Dự án cầu Vỹ Dạ ở Huế sắp thi công trở lại, bao giờ hoàn thành?

Hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ ở Huế vừa có nhà thầu mới và sắp sửa được thi công trở lại.

Ngày 9/9, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Huế cho biết, vừa có kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 28 thuộc Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh).

Theo đó, Công ty CP Đồng Thuận Hà là nhà thầu mới thay thế Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình - đơn vị thi công bị chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng trước đó do không đảm bảo tiến độ.

Hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ bắc qua sông Như Ý thi công chậm tiến độ kéo dài. Ảnh: H.D.

Nhà thầu mới sẽ triển khai các hạng mục còn lại của gói thầu số 28, gồm nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ; xây dựng tuyến đường dài 100m nối 2 khu A và B đô thị mới An Vân Dương (cầu qua sông Như Ý). Các công trình này cùng nằm trên địa bàn phường Vỹ Dạ.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực cầu Vỹ Dạ và cầu qua sông Như Ý, hiện các hạng mục còn ngổn ngang. Trong đó, phần lớn khối lượng công việc còn lại của gói thầu tập trung ở hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ.

Liên quan đến tiến độ triển khai, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Huế cho biết, thời gian thực hiện hợp đồng là 6 tháng, dự kiến đến tháng 2/2027. Giá trị phần công việc nhà thầu mới thực hiện là 33,8 tỷ đồng.

"Thời gian thực hiện hợp đồng là 6 tháng (đến tháng 2/2027). Hiện nay nhà thầu đang chuẩn bị các bước để triển khai, trong đó đang kiểm định thiết bị nâng hạ dầm cầu", ông Nguyễn Quốc Cường thông tin.

Hạng mục xây dựng tuyến đường dài 100m nối 2 khu A và B đô thị mới An Vân Dương (cầu qua sông Như Ý) dang dở. Ảnh: H.D.

Trước đó, gói thầu số 28 (giá trị xây lắp 114,111 tỷ đồng) do Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình thi công, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II - dự án thành phần Thừa Thiên Huế.

Giá trị giải ngân lũy kế đến ngày 31/3/2026 là 79,794 tỷ đồng, đạt 69,93% giá trị xây lắp. Do gói thầu không đạt tiến độ theo hợp đồng và các cam kết, ngày 13/4, Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình bị chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng.

Như Báo Sức khỏe & Đời sống phản ánh, cầu Vỹ Dạ là một trong những tuyến kết nối quan trọng của TP Huế, mỗi ngày có lưu lượng lớn người và phương tiện qua lại.

Cầu hiện hữu có mặt cầu khá chật hẹp, tình trạng phương tiện lưu thông đông, đặc biệt vào giờ cao điểm, thường xuyên gây áp lực lên việc đi lại.

Việc nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ được xác định là cần thiết nhằm tăng năng lực lưu thông, đảm bảo an toàn giao thông và góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Tuy nhiên, công trình thi công kéo dài nhiều năm, liên tục chậm tiến độ. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn làm giảm hiệu quả đầu tư, đồng thời ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.