Đồ chơi Trung thu truyền thống vẫn hút khách giữa nhịp sống hiện đại

Dù thị trường tràn ngập đồ chơi hiện đại, các sản phẩm đồ chơi Trung thu truyền thống vẫn trở thành lựa chọn của nhiều gia đình khi Rằm tháng Tám gõ cửa.

Những ngày này, không khí Tết Trung thu đã rộn ràng khắp các ngõ phố Thủ đô. Dạo quanh những "thủ phủ" đồ chơi quen thuộc của Hà Nội như phố Hàng Mã, Lương Văn Can, khu Trung Tự cho đến các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, người ta dễ dàng cảm nhận được không khí lễ hội đang đến rất gần.

Đồ chơi Trung thu truyền thống còn có thêm sự chuyển mình đáng ghi nhận.

Đặc biệt, dọc con phố Hàng Mã, sắc đỏ, vàng, xanh rực rỡ của đèn ông sao, đầu lân, mặt nạ và đủ loại đèn lồng nối tiếp nhau hai bên đường, tạo nên một khung cảnh lung linh, nhộn nhịp. Bên cạnh những món đồ chơi pin hiện đại phát nhạc rộn rã, các gian hàng đồ chơi truyền thống năm nay được bày bán trang trọng ở những vị trí nổi bật, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.

Không chỉ giữ gìn những nét mộc mạc vốn có, đồ chơi truyền thống năm nay có thêm sự chuyển mình đáng ghi nhận. Nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng, các xưởng sản xuất thủ công tại Việt Nam đã khéo léo đổi mới về kiểu dáng, đường nét hội họa và kích thước.

Đáng chú ý, những mẫu đèn cá chép, đèn ông sao cỡ lớn với họa tiết vẽ tay tinh xảo, sống động đang trở thành điểm nhấn hút mắt, được nhiều quán cà phê, nhà hàng và các gia đình lựa chọn để trang trí không gian đón trăng.

Giữa những mặt hàng đồ chơi công nghệ hiện đại đồ chơi Trung thu truyền thống vẫn giữ một sức hút riêng.

Theo khảo sát, thị trường đồ chơi Trung thu truyền thống năm nay giữ mức giá tương đối ổn định so với năm ngoái. Tùy thuộc vào chủng loại và kích cỡ, các sản phẩm có giá dao động từ 15.000 đến 350.000 đồng/sản phẩm, phù hợp với túi tiền của đa số người tiêu dùng.

Cụ thể những chiếc trống bỏi, trống lắc tay mini có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/chiếc. Mặt nạ giấy bồi thủ công có giá khoảng 30.000 - 70.000 đồng/chiếc tùy độ tinh xảo và kích cỡ. Trống da (trống quân, trống ếch) từ 50.000 - 150.000 đồng/chiếc. Đầu lân, đèn cá chép cỡ lớn có giá cao hơn từ 150.000 - 350.000 đồng/sản phẩm.

Đèn ông sao loại nhỏ cầm tay có giá 15.000 - 40.000 đồng/chiếc; loại cỡ lớn trang trí từ 50.000 - 80.000 đồng/chiếc (các mẫu đặt riêng kích thước đại có thể cao hơn).

Chị Nguyệt, một tiểu thương có nhiều năm kinh doanh trên phố Hàng Mã, chia sẻ: "Năm nay, các mặt hàng truyền thống lại được nhiều phụ huynh và bạn trẻ ưu ái hơn hẳn. Một phần là nhờ giá thành mềm và dễ tiếp cận hơn nhiều so với các loại đồ chơi nhập khẩu chạy bằng pin hay robot. Ở thời điểm hiện tại, khách chủ yếu đến ngắm cảnh, chụp hình và mua lẻ trải nghiệm. Sức mua thực sự sẽ bùng nổ khi càng tiến sát đến cận Rằm tháng Tám – thời điểm các bậc cha mẹ và các đơn vị, trường học tập trung mua sắm tổ chức phá cỗ."

Năm nay, các mặt hàng đồ chơi Trung thu truyền thống được nhiều người ưa chuộng.

Sự hồi sinh và duy trì của đồ chơi dân gian không đơn thuần nằm ở giá cả, mà xuất phát từ mong muốn gìn giữ nét đẹp văn hóa của nhiều thế hệ phụ huynh.

Vừa cẩn thận lựa chọn một chiếc đèn ông sao và chiếc trống lắc tay cho con gái nhỏ, anh Hoàng Minh (34 tuổi, trú tại phường Đống Đa) hào hứng bộc bạch: "Ngày thường trẻ con đã tiếp xúc quá nhiều với màn hình điện thoại, tivi và các đồ chơi điện tử phát nhạc ồn ào. Dịp Trung thu là cơ hội rất tốt để mình giới thiệu cho con về những giá trị truyền thống, kể cho con nghe ngày xưa ông bà, bố mẹ rước đèn ngắm trăng như thế nào. Cầm trên tay chiếc đèn bằng khung tre, dán giấy kính bóng màu mộc mạc, mình thấy Trung thu trọn vẹn và ấm áp hơn rất nhiều."

Cùng chung cảm xúc, bạn Thu Hà (sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) đang cùng nhóm bạn tìm mua mặt nạ giấy bồi và đèn cá chép: "Tụi mình rất thích nét vẽ mộc mạc của các nghệ nhân trên mặt nạ giấy bồi chú Tễu, bờm thỏ. Đồ chơi truyền thống bây giờ có nhiều kích cỡ rất đẹp, dùng để chụp ảnh check-in hay trang trí góc học tập đều mang một nét hoài niệm rất riêng mà đồ chơi nhựa khó có được."

Giữa nhịp sống hiện đại với muôn vàn trào lưu giải trí mới, sức hút không phai của chiếc đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi hay tiếng trống bỏi rộn rã chính là minh chứng rõ nét cho thấy: Những giá trị văn hóa thuần Việt vẫn luôn có một chỗ đứng vững chắc và đầy tự hào trong lòng người dân mỗi độ trăng tròn.