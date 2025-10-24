Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres thăm chính thức Việt Nam

Từ ngày 24-25/10, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Ông António Guterres là người có tình cảm đặc biệt với Việt Nam, từng xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trên cương vị Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông António Guterres từng đến thăm Việt Nam vào năm 2022.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres luôn bày tỏ cam kết tăng cường quan hệ Việt Nam – Liên Hợp Quốc và khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng của Liên Hợp Quốc trên mọi lĩnh vực.

Trong cuộc gặp Chủ tịch nước Lương Cường tại Trụ sở Liên Hợp Quốc hồi tháng 9 vừa qua, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã bày tỏ rất mong chờ chuyến thăm chính thức Việt Nam vào cuối tháng 10/2025.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres.

Ông António Guterres đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế ngày càng lên cao của Việt Nam. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho rằng, Việt Nam là một đối tác tuyệt vời, tham gia, đóng góp tích cực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động ưu tiên của Liên Hợp Quốc, nhất là về gìn giữ hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đánh giá, Việt Nam là một trụ cột của thế giới đa cực hiện nay, vì vậy cho rằng, các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam, cần có tiếng nói, sự đại diện và vai trò xứng đáng hơn trong hệ thống quản trị toàn cầu.

Kể từ khi gia nhập Liên Hợp Quốc vào năm 1977, quan hệ của Việt Nam với Liên Hợp Quốc ngày càng được cải thiện và phát triển tốt hơn. Việt Nam là một thành viên tích cực, trách nhiệm và chủ động tham gia vào các hoạt động chung của Liên Hợp Quốc.

Theo dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres sẽ dự lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, cũng như có các cuộc gặp lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Tại lễ mở ký Công ước Hà Nội, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres dự kiến sẽ đồng chủ trì sự kiện với Chủ tịch nước Lương Cường và có bài phát biểu quan trọng ở phiên khai mạc.