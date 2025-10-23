Hà Nội

Xã hội

Hà Nội tạm cấm một số tuyến đường trong hai ngày 25-26/10

Công an Hà Nội sẽ tạm cấm đường và phân luồng giao thông để phục vụ Lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng cùng các sự kiện bên lề.

Gia Đạt

Công an Hà Nội cho biết, trong hai ngày 25-26/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm) diễn ra Lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng cùng các sự kiện bên lề. Để bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, Công an TP Hà Nội sẽ tạm cấm đường và phân luồng giao thông. Thời gian cụ thể: từ 6h đến 22h ngày 25/10 và từ 6h đến 16h ngày 26/10.

z6556144259581-faf17e8935efab557933a12d28beffec-01877534734547655491885-49427225356145674573505-1755149372703528410811.jpg
Ảnh minh họa.

Lực lượng chức năng tạm cấm ô tô tải từ 1,5 tấn trở lên và ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác). Ngoài ra, một số tuyến đường sẽ hạn chế phương tiện gồm: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai III trên cao (từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70).

Công an Hà Nội yêu cầu tất cả phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật Giao thông, tuân theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng. Khi gặp các xe ưu tiên đang phát tín hiệu, tài xế phải chuyển hướng vào đường ngang hoặc điểm giao cắt gần nhất để nhường đường.

Nguồn: ĐTHĐT.
#Hà Nội #tạm cấm đường #Lễ ký công ước #chống tội phạm mạng #phân luồng giao thông

