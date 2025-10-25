Công ty Phước Nguyễn và "mối duyên" 5 gói thầu gần 12 tỷ đồng tại Xăng dầu Tây Nam Bộ [Kỳ 3]

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ là chủ đầu tư lớn nhất của Phước Nguyễn trong năm 2025, với 5 gói thầu trị giá gần 12 tỷ đồng được trao chỉ trong vòng 4 tháng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong "hệ sinh thái" đấu thầu của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phước Nguyễn (Công ty Phước Nguyễn), mối quan hệ với Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ (Petrolimex Tây Nam Bộ) là nổi bật và đáng chú ý nhất. Dữ liệu năm 2025 cho thấy doanh nghiệp này dường như đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu, một "đối tác chiến lược" của Petrolimex Tây Nam Bộ trong các dự án cải tạo, sửa chữa hạ tầng.

Chuỗi thắng lợi liên tiếp và những con số đáng ngờ

Chỉ tính riêng trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2025, Công ty Phước Nguyễn đã được Petrolimex Tây Nam Bộ công bố trúng liên tiếp 5 gói thầu xây lắp. Tổng giá trị của các gói thầu này lên tới 11.952.761.954 đồng, chiếm khoảng 62% tổng giá trị trúng thầu của Công ty Phước Nguyễn trong cả năm 2025.

Tần suất trúng thầu dày đặc này cho thấy một sự gắn bó chặt chẽ giữa hai đơn vị. Lịch sử cũng ghi nhận Petrolimex Tây Nam Bộ là bên mời thầu mà Công ty Phước Nguyễn tham gia nhiều nhất (37 gói) và trúng nhiều nhất (31 gói). Tuy nhiên, khi đi sâu vào chi tiết từng gói thầu trong năm 2025, những dấu hiệu về tính cạnh tranh hạn chế và hiệu quả kinh tế thấp lại một lần nữa hiện hữu rõ nét.

Mở đầu cho chuỗi thành công là gói thầu có quy mô lớn nhất: "Gói thầu 01: Thi công xây lắp" thuộc dự án Cải tạo Petrolimex - Cửa hàng 13 - Cần Thơ. Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 22/04/2025, Công ty Phước Nguyễn đã trúng thầu với giá 5.063.938.888 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này rất thấp, chỉ đạt 1,34%.

Điều đáng chú ý là tại gói thầu này, theo tài liệu, có hai nhà thầu tham gia là Công ty Phước Nguyễn và Công ty TNHH Một thành viên Nguyễn Quý Bạc Liêu (MSDN: 1900512274). Kết quả, Công ty Nguyễn Quý Bạc Liêu đã trượt thầu.

Chỉ vài ngày sau, Công ty Phước Nguyễn tiếp tục được phê duyệt trúng gói thầu "Thi công xây lắp" thuộc dự án Sửa chữa đệm va cầu tàu 2 – TKXD Miền Tây (công bố ngày 06/05/2025). Giá trúng thầu là 237.072.961 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 6,66%. (Yêu cầu nhà báo kiểm tra lại số quyết định: Số QĐ 691 ghi tay, rõ nét).

Tiếp đó, vào đầu tháng 6/2025 (công bố ngày 03/06/2025), Công ty Phước Nguyễn trúng gói thầu "Gói thầu 01: Thi công xây lắp" thuộc dự án Sửa chữa, Cải tạo Petrolimex – Cửa hàng 17 – Cần Thơ. Giá trúng thầu là 497.035.552 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 7,83%. (Yêu cầu nhà báo kiểm tra lại số quyết định: Số QĐ 883 ghi tay, rõ nét).

Tuy nhiên, đến cuối tháng 6/2025, kịch bản tiết kiệm thấp lại quay trở lại tại một gói thầu quy mô lớn khác: "Gói thầu 01: Thi công xây lắp" của dự án Petrolimex - Cửa hàng 01 Cần Thơ. Tại gói thầu này, Công ty Phước Nguyễn tham gia với tư cách là thành viên đứng đầu liên danh cùng Công ty TNHH Xây dựng Vĩ Nam (MSDN: 1801465520). Liên danh này đã trúng thầu với giá 4.869.828.668 đồng (ngày phê duyệt 25/06/2025). Tỷ lệ tiết kiệm chỉ ở mức 1,86%.

Gần đây nhất trong chuỗi 5 gói thầu này là gói "Gói thầu 01: Thi công xây lắp" thuộc dự án Sửa chữa bảo dưỡng bể K09 - Tổng kho xăng dầu Miền Tây, được phê duyệt ngày 14/07/2025. Giá trúng thầu là 1.284.886.085 đồng, tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,7%.

"Sân nhà" và vai trò của các đối thủ/đối tác

Việc một nhà thầu liên tục trúng nhiều gói thầu từ cùng một chủ đầu tư trong thời gian ngắn không vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu, nếu quá trình lựa chọn được thực hiện công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, sự áp đảo của Công ty Phước Nguyễn tại Petrolimex Tây Nam Bộ, kết hợp với các yếu tố như tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp ở 3/5 gói thầu (đều dưới 1%), và sự xuất hiện của các đối thủ/đối tác quen thuộc, đã tạo nên một bức tranh gợi lên nhiều nghi vấn về một lợi thế "sân nhà".

Công ty TNHH Một thành viên Nguyễn Quý Bạc Liêu, đối thủ tại gói thầu Cửa hàng 13, đã từng đấu với Công ty Phước Nguyễn 5 lần trong lịch sử. Sự lặp lại của các cặp đấu này tại cùng một chủ đầu tư cần được xem xét liệu có dấu hiệu của việc cạnh tranh hình thức hay không?

Tương tự, Công ty TNHH Xây dựng Vĩ Nam, đối tác liên danh tại gói thầu Cửa hàng 01, cũng là một nhà thầu quen thuộc. Dữ liệu cho thấy Công ty Vĩ Nam đã từng đấu với Công ty Phước Nguyễn trong 3 gói thầu khác. Việc vừa là đối tác, vừa là đối thủ trong các dự án của cùng một nhóm chủ đầu tư là một dữ kiện đáng chú ý.

Trách nhiệm của chủ đầu tư, trong trường hợp này là Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ, trong việc đảm bảo một môi trường đấu thầu cạnh tranh thực chất là rất quan trọng. Liệu chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ các bước để thu hút sự tham gia của nhiều nhà thầu có năng lực khác trên thị trường, hay chỉ tập trung vào một vài cái tên quen thuộc?

Những câu hỏi này cần được trả lời để đảm bảo rằng đồng vốn của doanh nghiệp đang được sử dụng một cách hiệu quả nhất, tránh tình trạng thiếu minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

