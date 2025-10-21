Hà Nội

Đấu thầu ở Đồng Nai: Gói thầu gần 9,1 tỷ chỉ một nhà thầu "về đích" [Kỳ 1]

Gói thầu thiết bị gần 9,1 tỷ đồng tại Trường THCS Lý Tự Trọng (huyện Thống Nhất cũ) chỉ có duy nhất Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Thành Tín vượt qua vòng kỹ thuật và trúng thầu.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 16 tháng 10 năm 2025, Ban Quản lý dự án khu vực 04 (tỉnh Đồng Nai, sau đây gọi là Ban QLDA khu vực 04) đã ban hành Quyết định số 544/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của "Gói thầu số 1: Thiết bị văn phòng, thiết bị dạy học" thuộc dự án Trường THCS Lý Tự Trọng (Chuẩn quốc gia).

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Thành Tín (sau đây gọi là Công ty Thành Tín). Giá trúng thầu là 8.875.000.000 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 90 ngày.

Được biết, gói thầu này (Mã TBMT: IB2500428469) được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Giá gói thầu được duyệt theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 386/QĐ-BQLDA ngày 17/9/2025 là 9.056.591.462 đồng.

Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu của Công ty Thành Tín đã tiết kiệm được 181.591.462 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 2,0%.

Kịch bản "Một mình một ngựa"

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT (lập ngày 13/10/2025 bởi đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa), gói thầu này khi mở thầu ghi nhận chỉ có 01 nhà thầu tham dự là Công ty Thành Tín.

Tổ chuyên gia đã tiến hành đánh giá E-HSDT của nhà thầu duy nhất này. Cụ thể, Báo cáo đánh giá E-HSDT nêu:

Về tính hợp lệ: Công ty Thành Tín được đánh giá "Đạt". Về năng lực và kinh nghiệm: Công ty Thành Tín được đánh giá "Đạt". Về kỹ thuật: Công ty Thành Tín được đánh giá "Đạt". Về tài chính: Nhà thầu có giá dự thầu 8.875.000.000 đồng.

Trên cơ sở đó, tổ chuyên gia đã đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty Thành Tín và được chủ đầu tư chấp thuận tại Quyết định số 544/QĐ-BQLDA.

Việc một gói thầu đầu tư công có giá trị hơn 9 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng chỉ thu hút được 01 nhà thầu tham gia và cũng là nhà thầu duy nhất vượt qua tất cả các bước đánh giá để "về đích", là một dấu hiệu cần được xem xét về tính cạnh tranh thực chất của gói thầu. Khi không có sự cạnh tranh, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thường ở mức thấp, như con số 2,0% tại gói thầu này.

Chân dung nhà thầu Thành Tín có tỷ lệ trúng thầu trên 92%

Tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Thành Tín có mã số doanh nghiệp 3603387666, đăng ký thành lập ngày 24/06/2016. Người đại diện theo pháp luật là ông Trương Đình Long Quảng (Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc). Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở tại tỉnh Đồng Nai.

Dữ liệu tổng hợp (tính đến ngày 17/10/2025) cho thấy, lịch sử đấu thầu của Công ty Thành Tín khá ấn tượng về số lượng gói thầu trúng. Cụ thể, công ty đã tham gia 53 gói thầu, trong đó trúng 49 gói, trượt 4 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả độc lập và liên danh) đạt trên 76,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp này lên đến 92,45% (49/53 gói).

Trong đó, địa bàn hoạt động chủ yếu và gần như tuyệt đối của nhà thầu này là tại tỉnh Đồng Nai. Dữ liệu cho thấy công ty đã tham gia 38 gói thầu tại Đồng Nai, trúng 34 gói.

Phân tích sâu hơn về hiệu quả kinh tế, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Thành Tín là 98,33%. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm ngân sách trung bình trong các gói thầu mà công ty này tham gia chỉ đạt mức 1,67%. Đây là một con số rất thấp so với mặt bằng chung của thị trường đấu thầu cạnh tranh.

Tỷ lệ trúng thầu "khủng" (trên 92%) đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp" (1,67%) là những con số biết nói, đặt ra nhiều câu hỏi về môi trường đấu thầu mà Công ty Thành Tín đang hoạt động.

Đặc biệt, khi phân tích sâu hơn về hoạt động của Công ty Thành Tín trong năm 2025, cho thấy nhà thầu này không chỉ thường xuyên trúng thầu trong các gói đấu thầu rộng rãi ít cạnh tranh, mà còn liên tiếp trúng nhiều gói thầu theo hình thức chỉ định thầu tại cùng một chủ đầu tư.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Hồ sơ đấu thầu 2025 của Công ty Thành Tín: Loạt gói chỉ định thầu

