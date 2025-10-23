Hồ sơ đấu thầu 2025 của Công ty Thành Tín: Loạt gói chỉ định thầu [Kỳ 2]

Trong 7 gói trúng thầu năm 2025, Công ty Thành Tín có tới 4 gói trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu, đều tại Ban QLDA khu vực 04, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tiếp nối Kỳ 1 về gói thầu 8,8 tỷ đồng tại Trường THCS Lý Tự Trọng, hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Thành Tín (Công ty Thành Tín) trong năm 2025 cho thấy một bức tranh đáng chú ý, đặc biệt là tần suất trúng thầu tại Ban Quản lý dự án khu vực 04 (tỉnh Đồng Nai).

Thống kê từ dữ liệu công khai (tính đến ngày 17/10/2025), trong năm 2025, Công ty Thành Tín đã tham gia 8 gói thầu và được phê duyệt trúng 7 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu 87,5%. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) trong năm 2025 là 16.060.000.000 đồng.

Gói thầu duy nhất Công ty Thành Tín thất bại là "Gói thầu số 29 (thiết bị): Cung cấp thiết bị" (Mã TBMT: IB2500347150) do Ban Quản lý dự án khu vực 10 (tỉnh Đồng Nai) mời thầu. Gói thầu này có 3 nhà thầu tham dự, Công ty Thành Tín bị xếp hạng 3 và trượt thầu.

Bốn lần được chỉ định thầu trong 6 tháng

Trong 7 gói trúng thầu năm 2025, có tới 4 gói là trúng thầu theo hình thức chỉ định thầu (cụ thể là chỉ định thầu rút gọn). Đáng chú ý, cả 4 gói chỉ định thầu này đều do một chủ đầu tư duy nhất là Ban Quản lý dự án khu vực 04 phê duyệt.

Cụ thể các gói thầu như sau:

Ngày 08/01/2025, Ban QLDA khu vực 04 ban hành Quyết định số 71/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả chỉ định thầu Công ty Thành Tín được ghi nhận trúng "Gói thầu số 09 (thiết bị): thiết bị văn phòng, bàn ghế..." thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Huyện ủy. Giá trị chỉ định thầu là 635.000.000 đồng.

Ngày 08/05/2025, Ban QLDA khu vực 04 ban hành Quyết định số 668/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả chỉ định thầu "Gói thầu số 10: Thiết bị văn phòng, bàn ghế" thuộc dự án Trường tiểu học Lê Lợi. Công ty Thành Tín là đơn vị được chỉ định với giá 702.000.000 đồng. Gói thầu này có giá 716.520.000 đồng (theo KHLCNT tại QĐ 3338/QĐ-UBND), đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,0%. Chỉ 6 ngày sau, ngày 14/05/2025, Ban QLDA khu vực 04 ban hành Quyết định số 714/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả chỉ định thầu "Gói thầu số 08: Thiết bị" thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa phòng họp 2 và các công trình phụ trợ. Công ty Thành Tín tiếp tục được chỉ định với giá 474.000.000 đồng. Giá gói thầu này theo KHLCNT (QĐ 4443/QĐ-UBND) là 478.435.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này chỉ đạt mức rất thấp là 0,9%.

Đến ngày 30/06/2025 (kết quả công bố ngày 09/07/2025), Ban QLDA khu vực 04 ban hành Quyết định số 1288/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả chỉ định thầu "Gói thầu số 08: Thiết bị văn phòng, bàn ghế" thuộc dự án Xây dựng trụ sở Ban CHQS xã Quang Trung. Công ty Thành Tín một lần nữa là đơn vị được chỉ định với giá 460.000.000 đồng. Giá gói thầu theo KHLCNT (QĐ 4066/QĐ-UBND) là 470.135.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,15%.

Như vậy, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty Thành Tín đã được Ban QLDA khu vực 04 (Ban QLDA huyện Thống Nhất cũ) chỉ định thầu 4 gói liên tiếp, với tổng giá trị là 2.271.000.000 đồng.

Ảnh minh hoạ

Chỉ định thầu và hiệu quả kinh tế

Việc áp dụng chỉ định thầu được quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 (Luật số 22/2023/QH15) cho các trường hợp đặc biệt, cấp bách, hoặc các gói thầu có hạn mức nhỏ (theo điểm m, khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP).

Chỉ định thầu là một hình thức lựa chọn nhà thầu không qua đấu thầu rộng rãi, do đó, tính cạnh tranh không được đặt ra như các hình thức khác. Tuy nhiên, mục tiêu hiệu quả kinh tế vẫn phải được đảm bảo.

Việc một nhà thầu liên tục được chỉ định thầu tại cùng một chủ đầu tư, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp (thậm chí dưới 1% như gói thầu Cải tạo phòng họp 2), đặt ra câu hỏi về việc tối ưu hóa hiệu quả kinh tế trong hoạt động mua sắm công tại đơn vị này.

Ngoài 4 gói chỉ định thầu, trong năm 2025, Công ty Thành Tín còn trúng 3 gói thầu khác theo hình thức chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi, trong đó có 2 gói tại Ban QLDA khu vực 04 và 1 gói do Công ty TNHH MTV TV-TK-XD Lê Minh Long mời thầu (Chủ đầu tư là Ban QLDA huyện Thống Nhất).

Cụ thể, ngày 24/09/2025, Công ty Thành Tín trúng "Gói thầu số 01: Thiết bị" với vai trò liên danh phụ, giá trị 2.647.000.000 đồng. Và gần nhất là gói thầu 8.875.000.000 đồng tại Trường THCS Lý Tự Trọng (Kỳ 1).

Tổng cộng, trong 7 gói trúng thầu năm 2025, có tới 6 gói liên quan trực tiếp đến Ban QLDA khu vực 04 (Ban QLDA huyện Thống Nhất cũ). Mối quan hệ mật thiết này giữa nhà thầu và chủ đầu tư là một điểm nhấn cần được phân tích sâu hơn.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3:] "Hệ sinh thái" nhà thầu: Mối quan hệ "sân nhà" của Công ty Thành Tín