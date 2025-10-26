"Hệ sinh thái" nhà thầu: Mối quan hệ "sân nhà" của Công ty Thành Tín [Kỳ 3]

Dữ liệu cho thấy hoạt động trúng thầu của Công ty Thành Tín tập trung chủ yếu tại Ban QLDA khu vực 04 (Ban QLDA huyện Thống Nhất cũ) và thường xuyên liên danh với một đối tác "quen mặt".

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, bức tranh từ hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Thành Tín (Công ty Thành Tín) có sự gắn bó mật thiết với một số chủ đầu tư/bên mời thầu cụ thể tại tỉnh Đồng Nai, tạo nên dấu hiệu của một "hệ sinh thái" quen thuộc.

Ban QLDA khu vực 04: "Sân nhà" tuyệt đối

Như đã phân tích ở Kỳ 2, chỉ riêng trong năm 2025, Công ty Thành Tín đã trúng 6 gói thầu (bao gồm cả liên danh và 4 gói chỉ định thầu) tại Ban Quản lý dự án khu vực 04 (Ban QLDA huyện Thống Nhất cũ).

Mối quan hệ này không chỉ diễn ra trong năm 2025. Dữ liệu tổng hợp cho thấy, trong tổng số 19 bên mời thầu mà Công ty Thành Tín từng tham gia dự thầu, Ban QLDA khu vực 04 là nơi công ty này tham gia nhiều nhất và có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối.

Cụ thể, Công ty Thành Tín đã tham gia 17 gói thầu do Ban QLDA khu vực 04 mời thầu (hoặc làm chủ đầu tư) và trúng cả 17 gói (tỷ lệ 100%), với tổng giá trị trúng thầu lên tới 20.449.264.309 đồng.

Lật lại hồ sơ năm 2024, Công ty Thành Tín cũng là cái tên quen thuộc tại chủ đầu tư này (trước đây là Ban QLDA huyện Thống Nhất).

Ngày 02/02/2024 (công bố ngày 05/02/2024), Ban QLDA huyện Thống Nhất đã ban hành Quyết định số 259/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu số 01 (thiết bị văn phòng, bàn ghế...)" thuộc dự án Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Đơn vị trúng thầu là Công ty Thành Tín với giá 1.655.570.000 đồng. Gói thầu này (Mã TBMT: IB2400003662-00) cũng chỉ ghi nhận 01 nhà thầu tham dự và trúng thầu là Công ty Thành Tín.

Ngày 20/08/2024, Ban QLDA huyện Thống Nhất (Bên mời thầu là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Vĩnh Phú) ban hành Quyết định số 1619/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu số 01: thiết bị học tập" thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thống Nhất. Công ty Thành Tín trúng thầu với giá 1.871.895.000 đồng. Báo cáo đánh giá E-HSDT xác nhận đây tiếp tục là gói thầu chỉ có 01 nhà thầu tham gia.

Ngày 24/10/2024, Ban QLDA huyện Thống Nhất (Bên mời thầu là Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xây dựng Đăng Khôi) tiếp tục ban hành Quyết định số 2126/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu số 01: thiết bị học tập" thuộc dự án Trường THCS Thăng Long. Công ty Thành Tín trúng thầu với giá 3.141.093.000 đồng. Báo cáo đánh giá một lần nữa ghi nhận đây là gói thầu chỉ có 01 nhà thầu tham dự.

Từ năm 2021 đến 2023, Công ty Thành Tín đã trúng 10 gói thầu khác tại Ban QLDA khu vực 04, đa số là các gói chỉ định thầu. Tần suất trúng thầu dày đặc và kịch bản "một mình một ngựa" lặp đi lặp lại tại Ban QLDA khu vực 04 đặt ra câu hỏi về tính khách quan trong việc lựa chọn nhà thầu tại đây.

Đối tác liên danh "ruột" và đối thủ quen thuộc

Bên cạnh mối quan hệ với một chủ đầu tư "ruột", Công ty Thành Tín còn có một đối tác liên danh "ruột" là Công ty TNHH Siêu Nhật Thanh (MST: 0305571992).

Dữ liệu cho thấy Công ty Thành Tín đã liên danh với 9 nhà thầu trong 10 gói thầu, thắng 9 gói. Trong đó, mối quan hệ với Siêu Nhật Thanh là nổi bật nhất khi cùng nhau trúng nhiều gói thầu lớn, đặc biệt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc (Bên mời thầu là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng DC).

Trong tháng 12/2023, Liên danh Thành Tín - Siêu Nhật Thanh đã trúng liên tiếp 03 gói thầu lớn tại đây:

Ngày 06/12/2023, Quyết định số 133/QĐ-PGDĐT phê duyệt Liên danh Thành Tín - Siêu Nhật Thanh trúng "Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy học cho các đơn vị trường Tiểu học năm 2023" với giá 5.769.270.000 đồng. Cùng ngày 06/12/2023, Quyết định số 134/QĐ-PGDĐT phê duyệt liên danh này trúng "Gói thầu: Mua sắm bàn ghế học sinh... cấp THCS" với giá 5.744.080.000 đồng. Cùng ngày 06/12/2023, Quyết định số 135/QĐ-PGDĐT phê duyệt liên danh này trúng "Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy học cho các đơn vị trường THCS... năm 2023" với giá 3.106.530.000 đồng.

Một điểm đáng chú ý là trong cả 3 gói thầu trên, đều chỉ có 2 nhà thầu tham dự. Đối thủ duy nhất của Liên danh Thành Tín - Siêu Nhật Thanh trong cả 3 gói thầu này đều là Công ty TNHH Trading Tak. Và trong cả 3 lần, Công ty TNHH Trading Tak đều bị đánh giá "Không đạt" về năng lực kinh nghiệm hoặc kỹ thuật (theo tài liệu Báo cáo đánh giá E-HSDT).

Việc một đối thủ liên tục xuất hiện và liên tục bị loại trong các gói thầu mà cùng một liên danh trúng thầu là một sự trùng hợp cần được làm rõ, để tránh các nghi vấn về việc có hay không sự sắp xếp "quân xanh, quân đỏ" nhằm tạo ra sự cạnh tranh hình thức.

Ngoài ra, liên danh này (cùng với Công ty Cổ phần Siêu Thanh) cũng đã trúng "Gói thầu số 1 (Thiết bị) dự án Đề án 06" do Ban QLDA huyện Thống Nhất làm chủ đầu tư (Bên mời thầu là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng DC), trúng thầu ngày 15/12/2023 với giá 4.309.660.000 đồng (QĐ 285/QĐ-BQLDA).

Việc một nhà thầu có lịch sử trúng thầu tuyệt đối (17/17 gói) tại một chủ đầu tư (Ban QLDA khu vực 04, trước đó là Ban QLDA huyện Thống Nhất), đồng thời có một đối tác liên danh "quen mặt" (Siêu Nhật Thanh) để cùng tham gia và trúng nhiều gói thầu tại một chủ đầu tư khác (Phòng GD&ĐT huyện Xuân Lộc), trong khi đối thủ duy nhất (TRADING TAK) liên tục bị đánh giá "Không đạt", là những dấu hiệu rõ nét về một "hệ sinh thái" khép kín. Những dấu hiệu này cần được các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai rà soát, giám sát để đảm bảo môi trường đấu thầu cạnh tranh, minh bạch.

